Песков: Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи

Tекст: Дарья Григоренко

Песков уточнил, что мероприятие пройдет 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро под председательством Бразилии. Он также отметил, что Кремль проинформирует о другом мероприятии с участием президента дополнительно, передает ТАСС.

В повестку саммита включены вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, климата, управления искусственным интеллектом, мира и безопасности. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай, Южно-Африканскую Республику, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопию и Индонезию. Индонезия стала полноправным участником с января 2025 года.

Ранее МИД объявил о поездке Лаврова на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро. Президент России Владимир Путин будет участвовать в пленарном заседании саммита по телемосту.