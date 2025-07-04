В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.0 комментариев
Песков: Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи
Президент России примет участие в главном пленарном заседании саммита БРИКС по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков уточнил, что мероприятие пройдет 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро под председательством Бразилии. Он также отметил, что Кремль проинформирует о другом мероприятии с участием президента дополнительно, передает ТАСС.
В повестку саммита включены вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, климата, управления искусственным интеллектом, мира и безопасности. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай, Южно-Африканскую Республику, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопию и Индонезию. Индонезия стала полноправным участником с января 2025 года.
Ранее МИД объявил о поездке Лаврова на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро. Президент России Владимир Путин будет участвовать в пленарном заседании саммита по телемосту.