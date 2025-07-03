Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.6 комментариев
В России восстановили популяцию амурского тигра
В России устранили угрозу вымирания амурского тигра. Недавно у пары краснокнижных амурских тигров Кристал и Алмаза в приморском зоопарке «Чудесный» родились двое тигрят (фото: Виталий Аньков/РИА Новости)
Тигрица Кристал стала мамой после того, как отметила свой десятилетний юбилей (фото: Виталий Аньков/РИА Новости)
Новорожденные тигрята – мальчики. Посетители зоопарка смогут посмотреть на них только после того, как молодые хищники окрепнут (фото: Виталий Аньков/РИА Новости)
По данным центра «Амурский тигр», если в 2013 году популяция амурского тигра составляла порядка 430 особей, то сейчас уже 750 (фото: Виталий Аньков/РИА Новости)