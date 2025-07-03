По данным центра «Амурский тигр», если в 2013 году популяция амурского тигра составляла порядка 430 особей, то сейчас уже 750 (фото: Виталий Аньков/РИА Новости)

Новорожденные тигрята – мальчики. Посетители зоопарка смогут посмотреть на них только после того, как молодые хищники окрепнут (фото: Виталий Аньков/РИА Новости)

В России устранили угрозу вымирания амурского тигра. Недавно у пары краснокнижных амурских тигров Кристал и Алмаза в приморском зоопарке «Чудесный» родились двое тигрят (фото: Виталий Аньков/РИА Новости)

Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.

Есть какое-то несоответствие, перекос в освещении деятельности Петра с реальным титаническим объемом того, что он сделал для страны. До сих пор у нас основа восприятия – недописанный роман Алексея Толстого. А другого по масштабу труда и нет.

Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.

Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности Перейти в раздел

Азербайджан стал для россиян опасным Баку продолжает обострять отношения с Москвой. В ответ на задержание членов этнической ОПГ в Екатеринбурге Азербайджан демонстративно преследует российских граждан, а также пытается обвинить Россию в притеснении выходцев из республики. Чем вызвана столь резкая реакция Баку, и удастся ли странам сохранить добрососедские отношения? Подробности Перейти в раздел

Исполнители песни о Бандере в Тольятти бросили вызов обществу Подростки из Тольятти стали фигурантами дела о реабилитации нацизма. Поводом для проверки силовиков послужило видео, на котором, предположительно, выпускники пели песни о Степане Бандере, гимн Украины и кричали: «Мы за Украину!» По мнению экспертов, инцидент показал, что противник активизировал работу с несовершеннолетними. Какие риски несет такая пропаганда и как можно ей противодействовать? Подробности Перейти в раздел

Киевский режим обезглавливает украинское православие Киевский режим нанес новый удар по православию – глава единственной в стране канонической церкви, митрополит Онуфрий лишен украинского гражданства. История всей украинской церкви за последние сорок лет представляет собой череду унижений со стороны официального Киева. Почему, однако, столь радикальное решение в Киеве приняли только сейчас? Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел