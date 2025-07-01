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Россия заявила о намерении изучить доклад ОЗХО по Украине о химвеществах
Россия намерена тщательно изучить новый доклад Организации по запрещению химического оружия, опубликованный 26 июня, заявили в постпредстве России при организации.
В документе, как отметили в постоянном представительстве РФ при ОЗХО, говорится о подтверждении наличия вещества CS, известного как хлорбензальмалонодинитрил, в трофеях, собранных украинской стороной, передает ТАСС.
В дипмиссии подчеркнули, что российские эксперты проведут подробный анализ доклада и представят свою оценку. Представители России также указали, что, по их мнению, доклады ОЗХО по Украине лишены реальной основы и вводят мировое сообщество в заблуждение.
В постоянном представительстве РФ заявили, что просьба Украины о техническом содействии по Конвенции о запрещении химического оружия не связана с проведением следственных действий и сбором фото- и видеоматериалов, а техническая помощь подразумевает только оценку инцидента с применением химикатов. В дипмиссии отметили, что у Техсекретариата ОЗХО нет мандата на проведение расследований.
Российская сторона также заявила, что Техсекретариат ОЗХО полностью игнорирует представленные российскими структурами материалы о возможных нарушениях конвенции со стороны украинских националистов. В представительстве добавили, что секретариат ни разу не запрашивал у России дополнительные разъяснения по официально переданным документам.
Напомним, в опубликованном ОЗХО докладе говорится о находке вещества CS (хлорбензальмалонодинитрил) в образцах, которые, по утверждению украинской стороны, были собраны в зоне боевых действий. Киев пригласил специалистов ОЗХО для оценки инцидента, который якобы произошел в феврале 2025 года в Днепропетровской области.
Тем временем российские военные сбили украинский беспилотник с химическим боеприпасом в Троицком районе ЛНР. МИД России сообщил о разработке Киевом и Западом тактики «химического пояса», предусматривающей подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком при продвижении российских войск.