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    США возобновили поставки вооружений на Украину
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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Ленина хоронить пока рано, или уже поздно

    Нужно хоронить Ленина или не нужно? В фильме «Бриллиантовая рука» С. С. Горбункову казалось, что у него есть выбор – купить халатик с перламутровыми пуговицами или без них. Но никакого выбора у него не было. Его в любом случае должны были отравить. Вот и с Лениным реального выбора нет.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Дания вышла на антироссийскую «передовую»

    Председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики.

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нам цензура

    В наши дни возродить цензуру невозможно даже чисто технически. Государство не обладает монополией на информацию – и уже никогда не сможет ее восстановить. Когда со смартфона вы можете вещать хоть на весь мир – почту, телеграф, да и типографии захватывать бессмысленно. Так стоит ли пробовать?

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    10 июля 2025, 09:53 • Новости дня

    Politico: В Европе с недоверием восприняли изменение политики Трампа по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Страны Европы с недоверием восприняли очередной резкий поворот в политике президента Дональда Трампа по Украине, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico со ссылкой на источники, европейские союзники США шокированы последними изменениями курса Вашингтона и удивлены отсутствием ясности относительно того, кто сейчас формирует политику Пентагона в отношении конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Европейские правительства, отмечает Politico, готовятся к различным вариантам развития событий, включая возможное прекращение поставок вооружения Киеву или даже вывод американских войск из Европы. Один из неназванных дипломатов стран НАТО заявил: «Ничто уже не удивляет. Мы должны быть готовы ко всему».

    Источники жалуются на дефицит информации от Вашингтона и отмечают, что с трудом понимают текущие процессы в администрации США. При этом отмечается, что Трамп стал высказываться последовательнее в поддержке Украины, однако позиции Пентагона по этому вопросу остаются иными.

    В Европе также опасаются, что после завершения пересмотра военной стратегии под руководством заместителя министра обороны США Элбриджа Колби, который должен завершиться в августе, может быть принято решение о частичном выводе американских войск с европейского субконтинента. Это, по мнению европейских чиновников, способно ослабить оборонительные возможности европейских стран, в том числе Германии, Италии, Польши и Британии, где размещены крупные контингенты США.

    Один из источников издания подчеркнул, что «в политике нынешней администрации много непредсказуемости. Много хаоса и, честно говоря, недостатка в надлежащей организации, начиная с самого верха».

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство решением Пентагона приостановить военную помощь Киеву, указав на недостаток координации между Минобороны и Белым домом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США возобновили военную помощь Киеву, что может не оправдать ожиданий украинского руководства. Дональд Трамп предложил Германии передать Киеву одну батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. Трамп также пообещал Владимиру Зеленскому помощь в рамках возможностей США.

    9 июля 2025, 13:18 • Новости дня
    Рогов рассказал о смелом броске российских бойцов по дну Каховского водохранилища
    Рогов рассказал о смелом броске российских бойцов по дну Каховского водохранилища
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВС России совершили марш-бросок по дну обмелевшего Каховского водохранилища. Это позволило развить наступление на Каменское. Причем российские военные смогли дойти по берегу Днепра до следующего населенного пункта Плавни, где также завязались бои, рассказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее ВС России выбили ВСУ из Каменского в Запорожской области.

    «Каменское – это очень непростой с точки зрения географии населенный пункт. Он находится на берегах Днепра и разделен рекой Янчекрак. Кроме того, речь идет о сплошном укрепрайоне, где ВСУ выстроили глубокоэшелонированную оборону», – отметил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

    Впрочем, российские бойцы вновь проявили смекалку, как это было, например, с операцией «Поток». «Наши ребята совершили марш-бросок по дну обмелевшего Каховского водохранилища. Местами оно сухое. Но есть участки с илом и грязью, где можно увязнуть – это было проблемой. Военнослужащие ВС России справились хорошо», – подчеркнул собеседник.

    По его словам, это позволило развить наступление на севере Каменского. «Причем в боях за северную часть села российские военные – меньшей численностью, чем противник – смогли дойти по берегу Днепра до следующего населенного пункта Плавни», – указал Рогов.

    «Таким образом, давление на группировку ВСУ оказывалось не только с юга, как это классически происходит на Запорожском участке фронта. Противник не выдержал и бежал из Каменского. Сейчас там идет зачистка», – добавил член ОП. Освобождение села будет иметь важное значение, поскольку на Степногорском направлении это предпоследний населенный пункт на пути к Запорожью, отметил собеседник.

    «Противник удерживает еще Степногорск. Армия России накрывает его ФАБами и артиллерией. На этом участке у ВСУ выстроена основательная линия обороны. Также подтянуты подкрепления, включая спецподразделения ГУР и иностранных наемников. Кроме того, украинские военные используют колоссальное количество ударных дронов, пытаясь таким образом не допустить ближнего боя с нашими военными. Нам предстоит серьезная работа», – заключил Рогов.

    Ранее российские войска выбили подразделения ВСУ из Каменского в Запорожской области. По информации Рогова, противник отступил в сторону Степногорска. Как отмечает РИА «Новости», ранее ВС России водрузили в центре Каменского российский триколор.

    Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, распложенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва – Симферополь. Путь через оба населенных пункта открывает дорогу на город Запорожье.

    Военный корреспондент Алексей Гавриш сообщил, что на Запорожском направлении впервые за долгое время ужесточились бои, а линия фронта заметно растягивается. «Наша армия начала свое движение на этом участке фронта. Активно используются FPV-дроны, активно используется воздушная разведка, артиллерия. И наши бойцы небольшими группами прощупывают вражескую оборону», – сказал он в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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    9 июля 2025, 12:23 • Новости дня
    Эстония пригрозила заблокировать пакет санкций ЕС против России
    Эстония пригрозила заблокировать пакет санкций ЕС против России
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эстония может заблокировать принятие 18-го пакета санкций Евросоюза против России, если в нем не сохранится пункт о снижении максимальной цены на российскую нефть, заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна.

    «У нас очень четкая позиция: снижение потолка цен на нефть должно быть включено в этот пакет. В этом вопросе у нас очень твердая позиция», – заявил министр, его цитирует гостелерадио ERR, передает ТАСС.

    Он напомнил, что изначально снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель было заложено в проекте Еврокомиссии. Однако сейчас обсуждается возможность исключения этой меры из итогового варианта документа.

    На прошлой неделе Словакия в очередной раз заблокировала принятие 18-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Словацкий премьер Роберт Фицо предупреждал, что Братислава готова заблокировать новые санкции, если отказ от российских энергоресурсов будет навязан без учета национальных интересов.

    Ранее президент России Владимир Путин продлил запрет на экспорт нефти по ценовому потолку.

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    9 июля 2025, 17:20 • Видео
    Украина меняет правительство. Чего ждать?

    Источники украинских и мировых СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, занявший этот пост еще в 2020 году, покинет его в ближайшие дни. Что заставило Владимира Зеленского сменить премьера?

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    9 июля 2025, 14:47 • Новости дня
    Дипслужба ЕС вызвала посла Китая из-за инцидента в Красном море
    Дипслужба ЕС вызвала посла Китая из-за инцидента в Красном море
    @ Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская внешнеполитическая служба вызвала посла Китая после того, как Берлин обвинил китайский военный корабль в нацеливании лазером на немецкий самолет, участвующий в миссии Aspides.

    Об этом журналистам сообщил представитель службы ЕС Анвар аль-Ануни, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что «использование китайскими военными лазера для прицеливания по немецкому самолету, патрулирующему Красное море в рамках миссии ЕС Aspides, опасно и неприемлемо». По его словам, действия китайских военных поставили под угрозу экипаж и помешали выполнению поставленных задач.

    Ранее министерство иностранных дел Германии обвинило китайских военных в использовании лазера для нацеливания на самолет ВВС ФРГ во время операции Aspides в Красном море.

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    9 июля 2025, 11:37 • Новости дня
    Мерц: Дипломатические пути решения конфликта на Украине исчерпаны
    Мерц: Дипломатические пути решения конфликта на Украине исчерпаны
    @ IMAGO/Stefan Zeitz Photography/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конфликт на Украине больше нельзя решить дипломатическим путем.

    Выступая в Бундестаге, он выразил мнение, что дипломатические методы урегулирования ситуации на Украине полностью «исчерпаны», передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о невозможности завершить СВО политико-дипломатическим путем. При этом он высказал мнение о приоритетности дипломатических путей решения задач специальной военной операции, отметив важность политических инструментов.

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    9 июля 2025, 12:59 • Новости дня
    Кремль усомнился в подлинности угроз Трампа «разбомбить» Москву
    Кремль усомнился в подлинности угроз Трампа «разбомбить» Москву
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле не знают, являются ли сообщения об угрозах президента США Дональда Трампа «разбомбить» Москву и Пекин фейком или правдой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Является ли это фейком или не является – мы тоже этого не знаем. Фейков сейчас очень много, зачастую фейков гораздо больше, чем правдивой информации. Мы всегда исходим из этого, когда мы анализируем те или иные новости», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    В Кремле спокойно относятся к ужесточению риторики Трампа, подчеркнул Песков. Он добавил, что президент США известен использованием жестких выражений.

    Кроме того, Песков прокомментировал информацию о телефонных переговорах между президентом России Владимиром Путиным и Трампом, когда последний не возглавлял США. По словам Пескова, таких разговоров не было, и он предложил за разъяснениями обратиться в Белый дом.

    Песков также отметил, что между Вашингтоном и Москвой нет разногласий по поводу политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине. По его словам, «здесь нет разногласий, здесь есть желание действительно решить проблему политико-дипломатическими средствами и сделать это очень быстро».

    Ранее телеканал CNN опубликовал аудиозапись прошедшего года, в которой президент США Дональд Трамп обсуждает возможные военные действия против России и Китая.

    Газета The Washington Post в прошлом году писала, что Трамп на одном из мероприятий для доноров его предвыборной кампании заявил, что если бы конфликт на Украине или на Тайване начался в срок его пребывания на президентском посту, он бы «бомбил Москву и Пекин».

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    9 июля 2025, 10:57 • Новости дня
    Пекин ответил на требование фон дер Ляйен ограничить сотрудничество с Россией

    Пекин призвал фон дер Ляйен не вмешиваться в отношения России и Китая

    Пекин ответил на требование фон дер Ляйен ограничить сотрудничество с Россией
    @ Andy Wong/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пекин отверг требования главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ограничить сотрудничество с Москвой, подчеркнув, что взаимодействие между странами не является угрозой для других государств.

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала на брифинге слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала Пекин сократить сотрудничество с Москвой, передает ТАСС.

    «Нормальное сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против третьих сторон и не должно подвергаться вмешательству третьих сторон», – заявила она.

    Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне саммита ЕС – КНР потребовала от Китая изменить подход к поддержке России и открыть внутренний рынок для европейских компаний.

    Издание The New York Times писало, что Европейский союз оказался в сложной ситуации между крупнейшими экономиками мира – Соединенными Штатами и Китаем.

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    9 июля 2025, 11:18 • Новости дня
    Дипломат Мирошник указал Трампу на преступные удары Украины по Курску и Рыльску
    Дипломат Мирошник указал Трампу на преступные удары Украины по Курску и Рыльску
    @ vk.com/sledcomru

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев, теряя десятки километров ежесуточно, прибегает к запрещенным методам ведения войны. Все для того, чтобы оказать влияние на внутреннюю повестку России и создавать неприемлемые условия для жизни людей, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее украинские беспилотники атаковали городской пляж в Курске. Противник также ударил по инфекционному корпусу Рыльской больницы.

    «За минувшие сутки в результате преднамеренных и преступных действий Киева только на территории Курской области, по предварительным данным, пострадали 13 человек. Из них трое погибли», – отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима. По его словам, противник, нанося удары по невоенным объектам, пытается посеять панику и страх среди россиян.

    «ВСУ «проседают» на поле боя, теряя десятки километров ежесуточно. Кроме того, они ощущают фантомные боли после катастрофического для них поражения в российском приграничье. В этих условиях украинская сторона, игнорируя нормы международного гуманитарного права, прибегает к запрещенным методам. Все для того, чтобы оказать влияние на внутреннюю повестку России и создавать неприемлемые условия для жизни людей», – пояснил собеседник.

    «Действия Киева должны быть осуждены мировым сообществом. Но крайне сложно требовать порицания от стран, которые являются спонсорами киевского руководства и их, говоря на сленге, «крышей», которая блокирует расследования и поставляет оружие. Более того, они же стремятся построить виртуальную картинку «страдающей» Украины», – добавил Мирошник. Он призвал Дональда Трампа, который обещает ВСУ «оборонительное» вооружение, и остальных западных лидеров ответить себе на вопрос: хотят ли они быть соучастниками преступлений Киева.

    «Кроме того, населению западных стран необходимо четко понимать: когда офис Владимира Зеленского клянчит оружие, то делает это в том числе для дальнейшего нанесения ударов по российским гражданским объектам, местам массового посещения, больницам, промышленным предприятиям гражданского сектора, в чем мы лишний раз убедились за последние сутки на примере Курской области», – подчеркнул дипломат.

    «Россия ответит на преступления противника. При этом наши бойцы ударят не по гражданским объектам, а по военным, максимально ослабляя возможности ВСУ. А Западу, повторю, необходимо понять и осознать для себя, кого они поддерживают. Украина находится вне закона. Она предпринимает действия, которые неприемлемы для цивилизованных стран», – заключил Мирошник.

    Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об ударе беспилотника ВСУ по городскому пляжу в Курске. Погибли три человека, один из них – сотрудник Росгвардии, который в момент происшествия оказывал помощь людям. Глава региона пообещал представить его к государственной награде.

    Еще семь человек пострадали, в том числе пятилетний мальчик. Очевидцы рассказали, что во время атаки ребенок закрывал собой маму. Он находится в реанимации с тяжелыми ожогами. Еще один раненый в момент удара шел мимо пляжа. Он услышал крики людей и бросился им на помощь – в этот момент взорвался боеприпас.

    Кроме того, украинский беспилотник ударил по инфекционному корпусу Рыльской больницы и зданию скорой помощи в Курской области. В результате пострадали два человека: у 30-летней женщины резаная рана груди, в состоянии средней степени тяжести ее отправили в областную больницу. У второй женщины диагностировали ранение правого бедра, ушиб мягких тканей правого колена.

    В результате удара дрона пострадало остекление зданий, загорелась кровля. Еще один пожар произошел в административном здании ЗАО «Агрофирма Рыльская» (входит в кондитерский холдинг «Объединенные кондитеры»), которое также подверглось атаке БПЛА.

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    9 июля 2025, 12:34 • Новости дня
    По военным аэродромам Украины нанесен групповой удар «Кинжалами»
    По военным аэродромам Украины нанесен групповой удар «Кинжалами»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на среду ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, по инфраструктуре военных аэродромов, сообщили в Минобороны.

    Цель удара была достигнута. Все назначенные объекты в итоге были поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Также оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам боеприпасов. Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 135 районах, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО были сбиты девять управляемых авиабомб, четыре снаряда американской РСЗО HIMARS и 226 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 68 477 беспилотников,  614 ЗРК, 24 167 танков и других бронемашин, 1576 боевых машин РСЗО, 27 176 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 891 единица спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в среду подполье сообщило об ударах по четырем аэродромам в центральной части Украины.

    Накануне ВС России поразили объекты газо-энергетической инфраструктуры украинского ВПК.

    Ранее Минобороны заявило об успешном массированном ударе по военным целям в Киеве.

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    9 июля 2025, 13:41 • Новости дня
    Орбан потребовал отставки фон дер Ляйен

    Премьер Венгрии Орбан потребовал отставки главы Еврокомиссии фон дер Ляйен

    Орбан потребовал отставки фон дер Ляйен
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично настоял на отставке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после выдвижения против нее коррупционных обвинений.

    В публикации на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Орбан написал: «Пора уйти», добавив к посту фотографию фон дер Ляйен, передает ТАСС.

    Напомним, евродепутат из Румынии Георге Пиперя вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен. Ранее глава ЕК обвинила инициаторов вотума недоверия в «связях с Россией».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Урсулу фон дер Ляйен возненавидели даже союзники.

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    10 июля 2025, 06:41 • Новости дня
    Стало известно условие Трампа для введения новых санкций против России

    Трамп потребовал расширить полномочия для ужесточения санкций против России

    Стало известно условие Трампа для введения новых санкций против России
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене, сообщила Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

    По данным Politico, сейчас законопроект об ужесточении санкций дает Трампу возможность «на 180 дней отменять действие 500-процентных пошлин в отношении стран, покупающих российскую нефть и уран», передает ТАСС.

    Автор законопроекта сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) выразил готовность изменить его, чтобы Трамп с разрешения Конгресса мог повторно отменить пошлины.

    По данным издания, администрация Трампа настаивает, чтобы изменения сделали невозможным для Конгресса помешать президенту в случае, если тот решит прекратить действие санкций. Именно это требование, по информации источников, станет условием подписания закона Трампом.

    «Администрация хочет, чтобы изменения укрепили полномочия президента», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил о намерении рассмотреть новые санкции против России. В Сенате США собрались рассмотреть законопроект о санкциях к России до августа.

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    10 июля 2025, 08:29 • Новости дня
    Киев после серии взрывов затянуло смогом
    Киев после серии взрывов затянуло смогом
    @ @dsns_telegram

    Tекст: Дарья Григоренко

    Небо над Киевом оказалось затянутым плотным смогом после серии мощных взрывов, зафиксированных в городе.

    По данным издания «Страна», на левом берегу Киева отмечены опасные значения загрязнения атмосферы. Ситуация осложнилась из-за не менее чем четырех крупных пожаров, вспыхнувших в разных районах города, передает ТАСС.

    Агентство РБК-Украина подтвердило, что качество воздуха в столице значительно ухудшилось. СМИ сообщили о крупном пожаре, последствия которого ощущаются по всему городу. В ночь на четверг в Киеве неоднократно были слышны взрывы.

    Кроме того, взрывы были зафиксированы и в Черкассах.

    Накануне на одном из предприятий в селе Требухов Броварского района зафиксировали серьезное возгорание после ночных взрывов.

    Ранее в среду подполье заявило об ударах по четырем аэродромам в центральной части Украины, включая Киевскую область.

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    9 июля 2025, 11:52 • Новости дня
    Скачко объяснил смену Зеленским послов в 20 странах

    Политолог Скачко: Зеленский пытается сменой послов усилить украинское лобби

    Скачко объяснил смену Зеленским послов в 20 странах
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский хочет сменить послов в 20 государствах, чтобы усилить проукраинские настроения в Европе, а также руками дипломатов обеспечить вывод своих капиталов в офшоры, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее сообщалось, что Киев планирует ротацию глав диппредставительств в странах G7 и G20.

    «Над Украиной нависла угроза прекращения самого существования. И на этом фоне Киеву как никогда нужна дипломатическая поддержка. Владимир Зеленский хочет, чтобы новые послы в странах Бенилюкса и Германии усилили проукраинские настроения в обществе, а также способствовали наращиванию военных поставок ВСУ», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Смена глав диппредставительств в Северной Европе происходит, в том числе в рамках борьбы с негативным наследием, которое оставил предыдущий украинский посол в Берлине Андрей Мельник. Зеленский хочет улучшить репутацию Киева. Но я думаю, у него это не получится, поскольку на Украине сейчас просто нет профессиональных дипломатов», – отметил аналитик.

    «Смена послов в таких странах, как Великобритания и Франция, кроме вышеназванных целей, преследует еще одну: помощь Банковой в выводе капиталов в офшоры, контролируемые Лондоном и Парижем. Среди нынешних диппредставителей далеко не все согласятся участвовать в этих схемах, поэтому Зеленский поставит лояльных вместо относительно умных», – продолжил собеседник.

    «Не исключаю, что на смену позорящейся Оксаны Маркаровой на пост посла в США придет украинский премьер Денис Шмыгаль. В этой ситуации Зеленскому придется поступиться нелюбовью к главе кабмина, поскольку – по замыслу Банковой – технократ имеет шансы улучшить отношения Киева и Вашингтона», – детализировал эксперт. К тому же политолог допустил, что Зеленский попытается усилить украинское лобби сменой послов в странах БРИКС на фоне очевидной растущей мощи этого объединения.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Зеленский планирует заменить послов в государствах G7 и G20, чтобы «усилить эти страны, в том числе – трек США». Сибига также отметил, что смена в том числе затронет посла Украины в США Оксану Маркарову, которую Владимир Зеленский уведомил о завершении ее дипмиссии, предложив остаться в правительственной команде. Министр заявил, что Маркарова была «одной из самых успешных» послов, однако подчеркнул важность ротации кадров. Всего ожидается подписание 20 указов о смене глав диппредставительств.

    Депутат Верховной рады из фракции «Европейская солидарность» София Федина ранее говорила о необходимости замены Маркаровой, поскольку та не поддерживает контактов с американской администрацией, а отношения между странами остаются сложными.

    По словам Фединой, при смене администрации в США обычно происходит обновление посольского состава для налаживания связи с новой властью, однако Киев этим не воспользовался, и теперь «время исправлять ситуацию». В качестве возможного кандидата она предложила Валерия Чалого, ранее уже работавшего в этой должности в 2015–2019 годах.

    В прошлом году спикер Палаты представителей Майк Джонсон требовал увольнения Маркаровой из-за организации визита Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании в сопровождении только представителей Демократической партии. Конгрессмен назвал это вмешательством в президентские выборы в США.

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    9 июля 2025, 16:35 • Новости дня
    Эксперт: Есть все основания считать сфабрикованными заявления ЦРУ по химоружию на Украине

    Эксперт Никулин: Заявление ЦРУ по химоружию на Украине выглядит смехотворно

    Эксперт: Есть все основания считать сфабрикованными заявления ЦРУ по химоружию на Украине
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Есть все основания полагать, что обвинения украинских властей в использовании химоружия и представленные ЦРУ якобы доказательства против России сфабрикованы. Однако нельзя исключать, что Дональд Трамп использует эти данные как повод для новых санкций или иных ограничений против Москвы, заявил газете «ВЗГЛЯД» микробиолог Игорь Никулин. Ранее глава ЦРУ заявил о наличии у ведомства доказательств применения химического оружия на Украине.

    «Расплывчатое заявление главы ЦРУ выглядит смехотворно, учитывая наличие у России более 400 фактов о применении Киевом химического оружия, в том числе натовского образца», – отметил Игорь Никулин, микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, экс-советник генсека ООН.

    На этом фоне он напомнил зафиксированные Минобороны случаи поставок на Украину вагонами из стран Запада боеприпасов раздражающего действия. Но в Вашингтоне предпочитают эти сведения игнорировать. «США, как и другие западные страны, продолжают демонстрировать двойные стандарты и, что называется, валить с больной головы на здоровую», – посетовал собеседник.

    Уже сейчас есть все основания считать обвинения со стороны украинских властей и якобы доказательства ЦРУ против Москвы сфабрикованными. «Подобные заявления из Киева и Вашингтона – пресловутые «Белые каски». Россия одной из первых стран ликвидировала свой арсенал химического оружия. Все этапы сопровождались инспекциями ООН и ОЗХО. Работа завершилась в 2017 году», – напомнил эксперт.

    «А Штаты долго уклонялись от выполнения своих обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия», – добавил Никулин. Сообщения о завершении процесса ликвидации задекларированных арсеналов в СМИ появились летом 2023 года. При этом, как указал аналитик, американская сторона не допустила наблюдателей. Поэтому судить о достоверности информации не приходится.

    «Отто фон Бисмарку приписывают такую фразу: «с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть». Дональд Трамп же разыгрывает плохой спектакль, где примеряет роль то плохого, то хорошего полицейского. Это, может быть, нормально в бизнесе, но не в международных делах. Не исключено, что глава Белого дома использует данные о якобы применении Россией химоружия в качестве основания для введения санкций или других ограничений. Но такой шаг будет крайне неблагоразумным с его стороны», – заключил Никулин.

    Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что готов представить президенту США Дональду Трампу доказательства использования химического оружия на Украине. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров в Белом доме.

    Присутствовавшая на встрече журналистка упомянула, что Украина обратилась в международный суд с требованием «привлечь» Россию к ответственности за якобы использование токсичных химикатов в боевых действиях. Она поинтересовалась, известно ли Трампу что-то об этом. Американский лидер переадресовал вопрос Рэтклиффу.

    «Безусловно, если задокументировано применение химического оружия, то это незаконно и нарушает все международные правила ведения вооруженных конфликтов и соглашения», – ответил он, добавил, что не может раскрыть на заседании те разведывательные данные, но готов представить Трампу в частном порядке.

    Ранее в июле министерство обороны Нидерландов и Служба военной разведки и безопасности обвинили Россию в якобы применении химического оружия на Украине, в частности хлорпикрина. Москва отвергла обвинения.

    «Естественно, предоставлением неопровержимых доказательств наши оппоненты не озабочиваются. Действуют по незамысловатой, но, на их взгляд, эффективной схеме – провокации «под чужим флагом»; вбросы <…> Либо просто без затей скрываются за универсальной формулировкой – «по сведениям наших спецслужб», а в действительности опираются на фальшивые данные киевского режима», – заявили в постоянном представительстве России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

    До этого 26 июня ОЗХО в своем докладе, посвященном третьей технической миссии на украинской территории, заявила об обнаружении отравляющего вещества хлорбензальмалонодинитрила в образцах, якобы собранных в зоне боевых действий на Украине.

    Из документа следует, что киевские власти пригласили специалистов ОЗХО для оценки инцидента, который, как утверждается, произошел в феврале 2025 года в Днепропетровской области. При этом в распоряжение экспертов были переданы образцы, собранные исключительно украинской стороной: части гранат, элементы дрона, почва и растительность, найденные рядом с окопами.

    Согласно выводам экспертов, все представленные образцы якобы содержали следы CS – газа слезоточивого действия, который, согласно Конвенции о запрещении химического оружия, не может использоваться в военных целях. Москва обратила внимание на то, что доклады ОЗХО по Украине не имеют под собой реальной основы и вводят представителей мирового сообщества в заблуждение.

    При этом технический секретариат организации полностью игнорирует российские данные о нарушениях КЗХО. «За все время он ни разу не обратился к нам за дополнительными разъяснениями и уточнениями в отношении официально переданных нами материалов на сей счет», – подчеркнули в постпредстве России.

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    10 июля 2025, 06:26 • Новости дня
    Дуда пригрозил НАТО закрыть аэропорт в Жешуве для поставок помощи Украине
    Дуда пригрозил НАТО закрыть аэропорт в Жешуве для поставок помощи Украине
    @ PAWEL SUPERNAK/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО относится к аэропорту в Жешуве как к своей собственности, в связи с этим Польша может закрыть на ремонт хаб по поставкам военной помощи Украине, заявил польский президент Анджей Дуда.

    «Как украинцы, так и наши союзники попросту считают, что аэропорт в Жешуве и наши автострады принадлежат им. Простите. Это не их. Это наше. В связи с этим, если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свиданья. У нас ремонт», – приводит слова Дуды РИА «Новости».

    Аэропорт Ясенка в Жешуве служит основным транзитным хабом для поставок западной военной помощи на Украину. Он добавил, что, если Польша закроет хаб, странам придется доставлять помощь на Украину по другим маршрутам: «Делайте поставки на Украину морем, воздухом, сбрасывайте на парашютах, если не считаете, что мы вам нужны».

    Основной причиной такого недовольства Дуда назвал то, что Варшаву не приглашали на «очень важные» международные мероприятия по обсуждению военной помощи Украине. Польский президент также сообщил, что в ответ на это заблокировал определенный фрагмент решения на саммите НАТО в Вильнюсе, подчеркнув, что считает ситуацию скандальной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дуда заявил, что западные страны склоняют Варшаву к отправке военных на Украину и стараются переложить на нее основную нагрузку. Дуда также предложил направить на Украину военных из Испании, Франции и Португалии и фигурально пригрозил закрыть для партнеров доступ к польским дорогам и аэропорту в Жешуве для транзита грузов.

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    10 июля 2025, 01:51 • Новости дня
    Стало известно о возобновлении поставок оружия США на Украину
    Стало известно о возобновлении поставок оружия США на Украину
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    США вновь начали отправлять вооружения Украине, сообщили Associated Press и Reuters со ссылкой на источники.

    По данным Associated Press сейчас на Украину передают артиллерийские снаряды калибра 155 мм, а также высокоточные ракеты GMLRS. Ранее западные СМИ сообщали, что вооружения находились на складах в Польше. Когда именно грузы были направлены на Украину, не сообщается, передает ТАСС.

    Reuters со ссылкой на двух американских чиновников также сообщает о передаче Киеву указанных вооружений. При этом нет информации о том, «сколько именно оружия было отправлено и была ли поставка полностью выполнена», передает РИА «Новости».

    «Также неясно, означает ли новая поставка какие-либо изменения в политике администрации», – указывает Reuters.

    Associated Press сообщает, что «по словам трех человек, знакомых с ситуацией», президент США Дональд Трамп «в частном порядке выражал недовольство действиями чиновников Пентагона из-за объявления о паузе» в поставках оружия Украине. Он заявил, что этот шаг не был должным образом согласован Пентагоном с Белым домом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, включая ракеты для ЗРК Patriot и переносных комплексов Stinger. Вашингтон столкнулся с нехваткой ракет для систем Patriot из-за военной поддержки Украины и операций на Ближнем Востоке.

    Белый дом заявил, что рассматривает возможность отправки дополнительного комплекса Patriot на Украину. США отметили, что батарея Patriot является крайне дорогой и редкой, и решение о поставке примут после изучения украинского запроса.

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