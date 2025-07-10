Politico: В Европе с недоверием восприняли изменение политики Трампа по Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Politico со ссылкой на источники, европейские союзники США шокированы последними изменениями курса Вашингтона и удивлены отсутствием ясности относительно того, кто сейчас формирует политику Пентагона в отношении конфликта на Украине, передает ТАСС.

Европейские правительства, отмечает Politico, готовятся к различным вариантам развития событий, включая возможное прекращение поставок вооружения Киеву или даже вывод американских войск из Европы. Один из неназванных дипломатов стран НАТО заявил: «Ничто уже не удивляет. Мы должны быть готовы ко всему».

Источники жалуются на дефицит информации от Вашингтона и отмечают, что с трудом понимают текущие процессы в администрации США. При этом отмечается, что Трамп стал высказываться последовательнее в поддержке Украины, однако позиции Пентагона по этому вопросу остаются иными.

В Европе также опасаются, что после завершения пересмотра военной стратегии под руководством заместителя министра обороны США Элбриджа Колби, который должен завершиться в августе, может быть принято решение о частичном выводе американских войск с европейского субконтинента. Это, по мнению европейских чиновников, способно ослабить оборонительные возможности европейских стран, в том числе Германии, Италии, Польши и Британии, где размещены крупные контингенты США.

Один из источников издания подчеркнул, что «в политике нынешней администрации много непредсказуемости. Много хаоса и, честно говоря, недостатка в надлежащей организации, начиная с самого верха».

Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство решением Пентагона приостановить военную помощь Киеву, указав на недостаток координации между Минобороны и Белым домом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США возобновили военную помощь Киеву, что может не оправдать ожиданий украинского руководства. Дональд Трамп предложил Германии передать Киеву одну батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. Трамп также пообещал Владимиру Зеленскому помощь в рамках возможностей США.