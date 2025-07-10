Российская студия Cyberia Nova анонсировала новую игру «Земский собор»

Tекст: Дарья Григоренко

События игры разворачиваются вскоре после Смутного времени, в 1613 году, и рассказываются от лица казака Кирши, соратника Юрия Милославского. Игроков ожидают политические интриги Земского собора, на котором выбирали русского царя, а среди претендентов были не только русские, но и иностранцы.

Главная задача героя – не допустить воцарения на троне иноземцев и предателей. Для этого игроку предстоит использовать смекалку, боевые навыки и принимать тактические решения. В проекте реализована новая система перемещения и взаимодействия героя с NPC, добавлены уникальные сюжетные элементы и интерактивные механики.

«Особое внимание уделено системам боя и стелса – игроки смогут сражаться, используя комбинации ближнего и дальнего боя, а также скрытно устранять противников с помощью метательных ножей и другого оружия. Также игрок сможет активно взаимодействовать с окружением при помощи элементов QTE (Quick Time Events) и мини-игр», – рассказал креативный директор студии «Сайберия Нова» Сергей Русских.

Он отметил, что события «Земского собора» разворачиваются по линейному сюжету, без RPG-элементов – все подчинено темпу повествования.

Разработчики подчеркивают историческую достоверность и активно используют прием «ненадежного рассказчика», чтобы глубже погрузить игроков в атмосферу политических интриг того времени. Релиз «Земского собора» состоится 4 ноября 2025 года на VK Play, игру уже можно добавить в список желаемого. Проект предназначен для аудитории от 12 лет.

Студия Cyberia Nova основана в 2015 году в Новосибирске и насчитывает более 60 специалистов. Компания специализируется на продюсировании, гейм-дизайне, саунд-продюсинге и других направлениях индустрии, а ранние проекты были реализованы на движках Unity и Unreal.