Президент США выбрал войну

Илья Ухов
Кадышева в Казани работает на Русский мир
Недавний тур певицы Надежды Кадышевой, кстати, уроженки Татарстана, запомнившийся тем, как на ее малой родине поколение «зумеров» лихо отплясывало под хиты вроде «Течет ручей» или «Виновата ли я», показал, что жители республики включены в общерусское культурное поле.
Глеб Простаков
Баку решил поиграть в «тяни-толкай» в Закавказье
Победа во Второй Карабахской войне, раздражение от убытков из-за активных боевых действий на Украине вкупе с присягой Анкаре подталкивают Баку к резким шагам.
Игорь Караулов
Почему общая история не помогает дружить с соседями
Нам никто не обязан, и мы никому не обязаны. Нам предстоит заново и на чисто прагматической основе доказывать бывшим братским народам выгоду и неизбежность хороших отношений с Россией.