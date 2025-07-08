Нам никто не обязан, и мы никому не обязаны. Нам предстоит заново и на чисто прагматической основе доказывать бывшим братским народам выгоду и неизбежность хороших отношений с Россией.

Победа во Второй Карабахской войне, раздражение от убытков из-за активных боевых действий на Украине вкупе с присягой Анкаре подталкивают Баку к резким шагам.

Недавний тур певицы Надежды Кадышевой, кстати, уроженки Татарстана, запомнившийся тем, как на ее малой родине поколение «зумеров» лихо отплясывало под хиты вроде «Течет ручей» или «Виновата ли я», показал, что жители республики включены в общерусское культурное поле.

Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности Перейти в раздел

Что даст России признание Исламского эмирата Афганистан Россия стала первой в мире страной, официально признавшей власть талибов в Афганистане. Какие последствия это будет иметь для Средней Азии, зачем это нужно Москве, кто следующим признает правительство талибов – и чем афганское руководство могло бы отблагодарить Россию за данный шаг? Подробности Перейти в раздел

Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну Целая серия загадочных инцидентов произошла в последние месяцы с торговыми кораблями, регулярно заходящими в порты России. Некоторые из происшествий закончились гибелью судов и даже несли угрозу массовых человеческих жертв. Из этих событий напрашиваются как минимум три вывода. Подробности Перейти в раздел

Угрозы Запада лишь усилили БРИКС Трамп снова угрожает пошлинами – на этот раз странам, сотрудничающим с объединением БРИКС. Это происходит в тот самый момент, когда в Бразилии проходит очередной саммит организации. Сам факт таких заявлений, как и происходящее на саммите, показывает, что противостояние организации БРИКС разрушительно для самого Запада. Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел