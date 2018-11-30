Песков рассказал о формате встречи Трампа и Путина в Буэнос-Айресе

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп переговорят на саммите G20 в Буэнос-Айресе «на ногах», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Трамп и Путин пересекутся «на ногах» как и другие лидеры, передает РИА «Новости» со ссылкой на Пескова.

В то же время он отметил, что пока замена встречи с Трампом пока не определена: программа Путина на саммите еще верстается.

Ранее в пятницу Путин прибыл в столицу Аргентины, где пройдет саммит лидеров стран G20. Он встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и руководством Аргентины.

В четверг Трамп объявил об отмене запланированной встречи с Путиным на саммите G20 в Аргентине, увязав свое решение с инцидентом с украинскими катерами в Черном море.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что причину стоит искать во внутриполитической ситуации в США.