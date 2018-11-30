Встреча Путина и Меркель на саммите G20 состоится в субботу

Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине состоится в субботу, 1 декабря, как и было запланировано, сообщила заместитель официального преставителя правительства ФРГ Мартина Фиц.

«Встреча с Путиным состоится завтра утром, как запланировано», – сказала Фиц, добавив, что в настоящий момент программа Меркель в Буэнос-Айресе пересматривается с тем, чтобы внести в нее пропущенные в пятницу встречи.

Запланированные на день в пятницу встречи канцлера ФРГ с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином отменены, передает РИА «Новости».

Напомним, самолет Airbus А340 «Конрад Аденауэр» с Ангелой Меркель и министром финансов ФРГ Олафом Шольцем, направлявшимися в Аргентину на саммит G20, через час после вылета из Берлина совершил разворот в сторону Германии и приземлился в Кельне из-за неполадок с проводкой. Сама Меркель вылетела на саммит рейсовым самолетом. Канцлер прибудет в Аргентину в пятницу вечером.