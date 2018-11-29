Меркель прервала полет на саммит G20 и вернулась в Германию

Самолет Airbus А340 «Конрад Аденауэр» с канцлером Германии Ангелой Меркель и министром финансов ФРГ Олафом Шольцем, направлявшимися в Аргентину на саммит G20, через час после вылета из Берлина, находясь в небе над Нидерландами, совершил разворот в сторону Германии, после чего приземлился в Кельне.

По сведениям dpa, экипаж лайнера принял решение повернуть обратно в Германию из-за отказа в правительственном самолете некоторых элементов электроснабжения, передает ТАСС.

Самолет с канцлером вылетел из Берлина в 19.00 по местному времени (21.00 мск).

Когда Меркель на борту лайнера общалась с журналистами канцлерского пула, к ней подошла стюардесса со словами: «Это важно», – и позвала ее в переговорную.

Позже канцлер вернулась и сообщила о необходимости вернуться обратно в Германию из-за дефекта в самолете.

Поскольку до Кельна было ближе всего лететь и там имелись запасные самолеты, экипаж решил посадить машину именно там. Лайнер приземлился около 21.00 (23.00 мск). На посадочной полосе борт уже ждали пожарные машины.

В Кельне Меркель должна пересесть на другой лайнер и вылететь в Буэнос-Айрес.

Напомним, в четверг Меркель заявляла, что на саммите «Большой двадцатки» намерена обсудить инцидент с украинскими кораблями в Черном море с российским лидером Владимиром Путиным.