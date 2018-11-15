Меркель потребовала от Киева «умного подхода» к инциденту в Черном море

Украинской стороне следует продемонстрировать «умный подход» в связи с инцидентом с кораблями в Черном море, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, отметив, что намерена обсудить эту тему с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки».

«Мы позаботимся об этом, тем не менее, у нас есть просьба к украинской стороне сохранять умный подход. Мы знаем, что мы можем разрешить это только разумно и только в рамках переговоров друг с другом, потому что военное решение невозможно», – приводит ее слова РИА «Новости».

С таким заявлением канцлер выступила на открытии третьего Германо-украинского форума в Берлине.

Кроме того, Меркель выступила за освобождение украинских моряков, передает ТАСС.

Ранее в четверг командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пообещал вернуть задержанные в Керченском проливе украинские суда на родину, а также собрался убедить Турцию закрыть России проход через пролив Босфор из Черного в Средиземное море.

Напомним, 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело.