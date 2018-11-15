Командующий ВМС Украины пообещал освободить задержанные Россией корабли

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пообещал вернуть задержанные в Керченском проливе украинские суда на родину, а также собрался убедить Турцию закрыть России проход через пролив Босфор из Черного в Средиземное море.

Воронченко объяснил, почему киевские власти решили направить украинские суда в Мариуполь через Керченский пролив, а не переправлять по суше.

«Во-первых, уже был проход кораблей обеспечения через Керченский пролив. Здесь то же самое. Катерная группа шла с буксиром – судном обеспечения. А, во-вторых, мы должны были показать – все-таки не закрывать свое лицо – показать свое лицо в Керченском проливе и Азовском море, и показать, на что способны эти катера», – заявил Воронченко, передает УНИАН.

Он также заявил, что не считает принятое решение ошибкой, добавив, что Украина не потеряла свои корабли и они будут освобождены.

Кроме того, Воронченко заявил, что украинская сторона попросит Турцию закрыть Босфорский пролив из-за России, передает RT. «В связи с этим и нормами Конвенции Монтре (а именно 19-й пункт) будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права», – сказал он.

Напомним, в минувшее воскресенье три корабля ВМС Украины перешли российскую госграницу, их задержали пограничники. Затем в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории ввели военное положение на 30 суток.

Отметим, что командующий Военно-морскими силами Украины Воронченко окончил высшее танковое командное училище, после чего проходил службу в группе советских войск в Германии, где командовал танковым взводом. В 1988 году вернулся в Советский Союз, служил в Белорусском военном округе на должностях командира танковой роты и начальника штаба танкового батальона. Однако весной 2014 года он занимал пост заместителя командующего флотом по береговой обороне. Был командующим силами АТО в Луганской области. Впоследствии занимал должность начальника Главного управления персонала Генштаба. Командующим ВМС Украины назначен в 2016 году.