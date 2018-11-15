Меркель вылетела на саммит G20 рейсовым самолетом

Канцлер Германии Ангела Меркель от продолжила полет в Аргентину на саммит «Большой двадцатки», она вылетела в Буэнос-Айрес из испанской столицы на борту самолета местной авиакомпании, сообщили в кабмине ФРГ.

Канцлер полетела в частном порядке как обычный пассажир. «Она прибудет в Аргентину вечером, это значит, что на мероприятия и встречи, запланированные на день, она не успеет», – передает ТАСС сообщение кабмина.

Напомним, самолет Airbus А340 с Меркель и министром финансов Германии Олафом Шольцем, направлявшимися в Аргентину на саммит G20, через час после вылета из Берлина, находясь в небе над Нидерландами, совершил разворот в сторону Германии, после чего приземлился в Кельне.

По данным Spiegel, на правительственном авиалайнере канцлера произошел технический сбой, затронувший все системы, отвечающие за связь самолета с землей.

Как сообщают немецкие СМИ, германское правительство считает, что поломка самолета Меркель могла иметь криминальный след.