Названа причина вынужденной посадки самолета Меркель

На правительственном авиалайнере канцлера Германии Ангелы Меркель произошел технический сбой, затронувший все системы, отвечающие за связь самолета с землей, пишет Spiegel.

По информации издания, ситуация на борту лайнера была настолько серьезной, что о ней сразу сообщили министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен. К месту посадки лайнера прибыли пожарные расчеты, передает РИА «Новости».

Как сообщает газета Welt, пилот самолета Меркель отправил аварийный код 7600, сигнализирующий о потере надежной связи с авиадиспетчерами, спустя 20 минут после вылета.

Сама Меркель призналась, что, узнав от бортпроводников о некоем инциденте, сперва решила, что что-то произошло в Германии.

Из-за инцидента канцлер Германии, вероятно, пропустит начало саммита G20.

Ранее сообщалось, что самолет Airbus А340 «Конрад Аденауэр» с Меркель и Шольцем, направлявшимися в Аргентину на саммит G20, через час после вылета из Берлина, находясь в небе над Нидерландами, совершил разворот в сторону Германии, после чего приземлился в Кельне.