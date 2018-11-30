Названа причина вынужденной посадки самолета Меркель

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30 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 10:00  |  vz.ru
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Как США заставляют Россию отказываться от доллара

США сами зарывают доллар в ямуФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Еще пару десятилетий назад доллар был для России «наше все», как и для всего остального мира. Какое-то время назад в российском быту американская валюта практически прекратила хождение. И вот теперь прямо на наших глазах доллар стремительно теряет авторитет даже у российского бизнеса. И виной тому, как ни парадоксально, сами Соединенные Штаты. Подробности...
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Почему США решили добиваться от России одностороннего разоружения

Пока только «Сарматы» все еще заставляют США считать Россию ровней себеФото: Минобороны России/Youtube
«Им важно сделать жест, отвергнуть договор, развязать США руки для достижения ядерного превосходства, о чем президент Трамп неоднократно говорил в свойственной ему безграмотной и весьма произвольной манере», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Арбатов, комментируя новую идею американских конгрессменов – добиваться от России одностороннего ядерного разоружения. Подробности...
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Скандал с синеволосой школьницей вскрыл внутреннюю проблему образования

Должно ли общество одинаково толерантно относиться к экстравагантной одежде и соблюдению религиозных канонов?Фото: Виталий Белоусов,
Саид Царнаев/РИА Новости
Почему современные подростки красят волосы в синий цвет? Должно ли руководство школ с этим бороться? И какова связь между вычурными прическами и религиозной атрибутикой, в частности, хиджабом? Новый скандал в одной из провинциальных российских школ показывает, что эти вопросы взаимосвязаны и несут для страны потенциальную угрозу. Подробности...
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Введенное на Украине военное положение оказалось крайне своеобразным

Военное положение на Украине оказалось пока что больше пропагандистским, чем реальным шагомФото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
С четверга в десятке областей Украины введено военное положение. Появились первые сообщения об ограничениях для жителей страны и даже для россиян, о реакции инвесторов, банков и ВМФ. Какие реальные изменения наступили в жизни Украины и ее граждан – и выглядит ли военное положение настоящим? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Когда Россия покажет Украине кузькину мать

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Правы те, кто говорит, что готовность на жесткий ответ в случае брошенного вызова является важнейшим качеством государства, претендующего на значимое место в мировых раскладах. Вот только у такого положения дел есть и обратная сторона. Подробности...

Выборы в Грузии выиграла Москва

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Людям вбивается в голову мысль о том, что «кремлевские имперцы» не приемлют евроатлантическую ориентацию соседних государств и превращают постсоветское пространство в некую «тюрьму народов». На самом деле все гораздо сложнее. Подробности...
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Как Навальный «Единую Россию» «побеждал», но забыл почитать закон

Илья Ремесло, юрист
Удивительно, что люди, готовые «победить» «Единую Россию», некомпетентны даже в базовых вопросах. Как вы думаете, может ли стать чем-то серьезным проект, в котором изначально присутствуют жуткие косяки? Подробности...
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    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Названа причина вынужденной посадки самолета Меркель

          30 ноября 2018, 08:24

          Текст: Ольга Никитина

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          На правительственном авиалайнере канцлера Германии Ангелы Меркель произошел технический сбой, затронувший все системы, отвечающие за связь самолета с землей, пишет Spiegel.

          По информации издания, ситуация на борту лайнера была настолько серьезной, что о ней сразу сообщили министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен. К месту посадки лайнера прибыли пожарные расчеты, передает РИА «Новости».

          Как сообщает газета Welt, пилот самолета Меркель отправил аварийный код 7600, сигнализирующий о потере надежной связи с авиадиспетчерами, спустя 20 минут после вылета.

          Сама Меркель призналась, что, узнав от бортпроводников о некоем инциденте, сперва решила, что что-то произошло в Германии.

          Из-за инцидента канцлер Германии, вероятно, пропустит начало саммита G20.

          Ранее сообщалось, что самолет Airbus А340 «Конрад Аденауэр» с Меркель и Шольцем, направлявшимися в Аргентину на саммит G20, через час после вылета из Берлина, находясь в небе над Нидерландами, совершил разворот в сторону Германии, после чего приземлился в Кельне.


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