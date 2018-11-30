В поломке самолета Меркель заподозрили криминал

Германское правительство считает, что поломка самолета канцлера Ангелы Меркель могла иметь криминальный след, пишет газета Rheinische Post со ссылкой на источники в органах безопасности ФРГ.

По информации издания, изначально инцидент расценивается как «криминальный», расследование ведется «по всем направлениям», передает ТАСС.

Источник РИА «Новости» в пресс-службе кабмина Германии сообщил, что Меркель продолжила полет на саммит «двадцатки» в Аргентину, она прибудет в Буэнос-Айрес в пятницу вечером.

Напомним, самолет Airbus А340 «Конрад Аденауэр» с Меркель и министром финансов ФРГ Олафом Шольцем, направлявшимися в Аргентину на саммит G20, через час после вылета из Берлина, находясь в небе над Нидерландами, совершил разворот в сторону Германии, после чего приземлился в Кельне.

По данным Spiegel, на правительственном авиалайнере канцлера произошел технический сбой, затронувший все системы, отвечающие за связь самолета с землей.