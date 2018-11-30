Выяснилась причина вынужденной посадки самолета Меркель

Правительственный борт канцлера ФРГ Ангелы Меркель был вынужден совершить незапланированную посадку из-за неполадок с проводкой.

Представитель ВВС ФРГ сообщил, что в «работе распределительной коробки» самолета произошел сбой, передает ТАСС со ссылкой на телеканал n-tv.

Ранее сообщалось, что на правительственном авиалайнере Меркель произошел технический сбой, затронувший все системы, отвечающие за связь самолета с землей.

Напомним, самолет Airbus А340 «Конрад Аденауэр» с Ангелой Меркель и министром финансов ФРГ Олафом Шольцем, направлявшимися в Аргентину на саммит G20, через час после вылета из Берлина совершил разворот в сторону Германии и приземлился в Кельне. В поломке самолета заподозрили криминал.

Позже стало известно, что Меркель вылетела на саммит рейсовым самолетом.