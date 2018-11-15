Трамп отменил встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине. Он напрямую увязал свое решение с инцидентом с украинскими катерами в Черном море.

«В связи с тем, что Украине не были возвращены корабли и моряки, я решил, что было бы лучше всем заинтересованным сторонам отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным. Я с нетерпением ожидаю встречи с ним, как только эта ситуация будет решена!», – написал он в своем Twitter.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что в Кремле пока нет официальной информации об отмене встречи, но если это так, то российский лидер сможет провести дополнительные встречи с другими главами государств.

Незадолго до этого он говорил, что встреча с Путиным на полях G20, скорее всего, состоится, а в Кремле сообщали, что Вашингтон подтвердил встречу лидеров в Аргентине.