Кремль прокомментировал отмену встречи Путина и Трампа

В Кремле нет официальной информации о том, что США отменили встречу президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, но если это так, то российский лидер сможет провести дополнительные встречи с другими главами государств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ. Официальной информации не имеем», – передает его слова ТАСС.

Песков добавил, что если это действительно так, то у Путина будет «пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита».

Напомним, Трамп заявил об отмене встречи с Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе, хотя прямо перед этим говорил, что встреча, скорее всего, состоится.