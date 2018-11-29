Трамп сделал заявление относительно встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным на полях G20, скорее всего, состоится.

По его словам, окончательное решение будет принято на борту самолета. Заявление президент США сделала перед отлетом в Аргентину на саммит, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Трамп добавил, что сейчас «очень хорошее время» для встречи с Путиным.

Ранее в Кремле сообщили, что Вашингтон подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите G20.

Перед этим американский лидер заявил в интервью Washington Post, что может отменить встречу с Путиным на саммите в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе.