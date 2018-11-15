Трамп допустил возможность отмены встречи с Путиным в Аргентине

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о возможности отмены встречи с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе.

По словам главы американской администрации, он ждет «полного отчета» от своей команды по национальной безопасности в связи с инцидентом в Керченском проливе, передает ТАСС.

«Он [отчет] будет иметь весьма определяющее значение, – заявил Трамп в интервью The Washington Post. – Может быть, у меня не будет встречи [с президентом России Владимиром Путиным]».

«Мне не нравится эта агрессия. Я не хочу этой агрессии вообще», – добавил глава Белого дома.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что президент Соединенных Штатов планирует провести двустороннюю встречу с российским лидером на полях саммита G20 в Аргентине. Тогда же помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон уточнил, что встреча лидеров России и США на полях саммита G20 в Аргентине станет развитием саммита в Хельсинки.

Между тем, в понедельник в Кремле сообщали, что дата встречи Путина и Трампа пока не определена.