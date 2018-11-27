Болтон увязал встречу Путина и Трампа в Аргентине с саммитом в Хельсинки

Встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на полях саммита G20 в Аргентине станет развитием саммита в Хельсинки, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По словам Болтона, встреча президентов России и США на полях саммита G20 в Аргентине станет развитием их дискуссий в Хельсинки, лидеры обсудят всю проблематику отношений двух стран, в том числе вопросы контроля над вооружениями, передает ТАСС.

«Все вопросы в сфере безопасности, вопросы контроля над вооружениями, региональные вопросы, в том числе Ближний Восток. Думаю, речь идет о всей повестке дня», – отметил помощник президента США по национальной безопасности.

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что президент Соединенных Штатов планирует провести двустороннюю встречу с российским лидером на полях саммита G20 в Аргентине.

Кроме того, у Трампа запланированы встречи с президентом Аргентины, премьер-министром Японии, канцлером Германии, а также рабочий обед с лидером Китая.

Напомним, в воскресенье глава МИД России Сергей Лавров рассказал о подготовке к встрече Путина и Трампа. Министр отметил, что Москве и Вашингтону следует приступить к нормальной неполитизированной работе по жизненно важным для обеих стран направлениям.