США и Острова Кука начали переговоры по освоению ресурсов морского дна

Tекст: Денис Тельманов

США и Острова Кука приступили к переговорам о сотрудничестве в области геологоразведки и освоения ресурсов морского дна, сообщает ТАСС.

В совместном заявлении представителей двух стран подчеркивается значимость научных исследований и ответственного подхода к разработке минеральных запасов на дне океана. В документе также отмечается, что американские компании уже играют ведущую роль в изучении глубоководных месторождений архипелага.

По данным Bloomberg, инициатива Соединенных Штатов по переговорам с Островами Кука последовала вскоре после того, как архипелаг подписал аналогичное соглашение с Китаем. Аналитики рассматривают эти шаги как попытку уменьшить зависимость США от импорта стратегических минералов из КНР, которая лидирует в мировом производстве редкоземельных элементов.

Китай поставляет около 90% редкоземельных элементов, необходимых для производства микроэлектроники, дронов и ракетных систем.

В начале февраля Минкоммерции КНР ужесточило экспортный контроль на вольфрам, теллур, висмут, молибден и индий, ссылаясь на вопросы национальной безопасности. Усиление контроля со стороны Китая было реакцией на повышение Соединенными Штатами тарифов на китайские товары.

В связи с растущими ограничениями американские власти потребовали прекратить закупку магнитов на основе редкоземельных металлов китайского происхождения к 2027 году. Параллельно Министерство обороны США выделило сотни миллионов долларов в виде грантов компаниям для увеличения собственного производства этих материалов на Западе, что подчеркивает стратегическую важность минеральной независимости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отмечали, что Евросоюз собирается потратить 750 млрд долларов на закупку нефти, газа и ядерного топлива в США в ближайшие три года.

National Interest предложил США прекратить конфликт на Украине и заключить соглашение с Россией по добыче редкоземельных минералов.

Новый проект соглашения между США и Украиной предусматривал совместную добычу редкоземельных металлов в Черном море, а также затрагивал разработку ресурсов в Крыму и Донбассе.