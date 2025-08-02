Глава МИД Британии признал вину за перепалку Зеленского с Трампом

Глава МИД Британии Лэмми рассказал о чувстве вины за перепалку Зеленского с Трампом

Tекст: Вера Басилая

Глава МИД Британии Дэвид Лэмми признался, что ощущал вину за недостаточную подготовку украинской делегации к встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая закончилась скандалом, передает РИА «Новости».

По словам Лэмми, он испытывал разочарование и упрекал себя за то, что не уделил больше внимания поддержке украинских коллег.

Министр пояснил, что украинскую делегацию пригласили на переговоры с американским лидером в последний момент. В это время британская сторона была сосредоточена на собственной встрече с Трампом и не смогла качественно подготовить партнеров с Украины к диалогу.

Издание отмечает, что уже на следующий день после инцидента британский премьер-министр Кир Стармер позвонил Владимиру Зеленскому и пригласил его посетить Даунинг-стрит для дальнейших переговоров.

Ранее в феврале Владимир Зеленский проигнорировал советы команды Трампа не читать нотации президенту США перед встречей в Белом доме.

Позже в июне Зеленский и его команда получили подробные рекомендации по особенностям общения с президентом США Дональдом Трампом в ходе специальной подготовки, организованной американскими конгрессменами.

Напомним, на встрече Трамп и Зеленский обменялись резкими заявлениями, а Трамп указал Зеленскому на большие проблемы Украины в конфликте с Россией.