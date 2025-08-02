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    Глава МИД Британии признал вину за перепалку Зеленского с Трампом
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    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время «сынков» уходит, приходит время мужиков

    Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется, как может, но уже потрескивает по швам.

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Итогами Потсдамской конференции мы пользуемся и сейчас

    Советский Союз смог создать полноценную буферную зону. Нужно ли было навязывать социализм другим странам – вопрос неоднозначный. Но себя он на десятилетия обезопасил с Запада, и это факт, с которым не поспоришь.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как России принять обратно блудных сыновей

    Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.

    42 комментария
    2 августа 2025, 17:35 • Новости дня

    Глава МИД Британии признал вину за перепалку Зеленского с Трампом

    Глава МИД Британии Лэмми рассказал о чувстве вины за перепалку Зеленского с Трампом

    Глава МИД Британии признал вину за перепалку Зеленского с Трампом
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми признал, что чувствовал себя виноватым за недостаточную подготовку украинской делегации к встрече с президентом США Дональдом Трампом.

    Глава МИД Британии Дэвид Лэмми признался, что ощущал вину за недостаточную подготовку украинской делегации к встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая закончилась скандалом, передает РИА «Новости».

    По словам Лэмми, он испытывал разочарование и упрекал себя за то, что не уделил больше внимания поддержке украинских коллег.

    Министр пояснил, что украинскую делегацию пригласили на переговоры с американским лидером в последний момент. В это время британская сторона была сосредоточена на собственной встрече с Трампом и не смогла качественно подготовить партнеров с Украины к диалогу.

    Издание отмечает, что уже на следующий день после инцидента британский премьер-министр Кир Стармер позвонил Владимиру Зеленскому и пригласил его посетить Даунинг-стрит для дальнейших переговоров.

    Ранее в феврале Владимир Зеленский проигнорировал советы команды Трампа не читать нотации президенту США перед встречей в Белом доме.

    Позже в июне Зеленский и его команда получили подробные рекомендации по особенностям общения с президентом США Дональдом Трампом в ходе специальной подготовки, организованной американскими конгрессменами.

    Напомним, на встрече Трамп и Зеленский обменялись резкими заявлениями, а Трамп указал Зеленскому на большие проблемы Украины в конфликте с Россией.

    1 августа 2025, 20:17 • Новости дня
    Трамп отдал приказ подводным лодкам из-за слов Медведева

    Трамп заявил об отправке двух АПЛ «в соответствующие регионы» из-за слов Медведева

    Трамп отдал приказ подводным лодкам из-за слов Медведева
    @ US Navy/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что после заявлений заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в «определенных регионах».

    По словам Трампа, это решение связано с «крайне провокационными» словами Медведева, передает РИА «Новости».

    «На фоне крайне провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, ныне занимающего пост заместителя председателя Совета безопасности РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах – на случай, если эти безрассудные и подстрекательские высказывания окажутся не просто словами», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что слова «часто приводят к непреднамеренным последствиям» и выразил надежду, что эскалации удастся избежать. О каких именно регионах идет речь, он не уточнил.

    Ранее между Дональдом Трампом и Дмитрием Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки». Позже стало известно, что система стратегического управления «Мертвая рука», которую упомянул Медведев в ответе Трампу, предназначена для ответного ядерного удара даже при уничтожении командных пунктов.

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    2 августа 2025, 09:33 • Новости дня
    Журналист Боуз заявил о получении Трампом данных по Украине от Киева
    Журналист Боуз заявил о получении Трампом данных по Украине от Киева
    @ CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп начал ориентироваться на сведения Киева по спецоперации на Украине, несмотря на серьезные сомнения в объективности этой информации, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

    По его словам, президент США Дональд Трамп теперь получает информационные брифинги по украинскому конфликту от Киева, передает РИА «Новости». Боуз назвал сложившуюся ситуацию «катастрофической» и отметил, что данные, предоставляемые Киеву, искажают реальное положение дел на линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского после потери украинскими войсками города Часов Яр.

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    2 августа 2025, 16:41 • Видео
    Новое признание новых границ России

    Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

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    2 августа 2025, 11:15 • Новости дня
    Аккаунт Республиканцев опубликовал фото Трампа на фоне «Жигулей»
    Аккаунт Республиканцев опубликовал фото Трампа на фоне «Жигулей»
    @ GOP

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Публикация с изображением Дональда Трампа на фоне советских «Жигулей» вызвала бурную реакцию в американских соцсетях.

    Аккаунт Республиканской партии в социальной сети X опубликовал фотографию Дональда Трампа на фоне автомобиля «Жигули», сообщает RT. Этот снимок был использован в посте о законопроекте, который, как заявлено, должен способствовать «возвращению великого американского автомобиля».

    Пользователи соцсети быстро заметили, что на фотографии изображён не американский автомобиль, а советские «Жигули». После публикации разгорелась бурная дискуссия, и в комментариях стали призывать к увольнению администраторов и дизайнеров страницы партии.

    Республиканец от 54-го округа Калифорнии заявил: «Советское процветание приносят в загнивающую Америку».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Канада подала жалобу во Всемирную торговую организацию на введенные Соединенными Штатами пошлины на автомобили и автозапчасти.

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    1 августа 2025, 23:48 • Новости дня
    И.о. постпреда России обвинил сотрудников Секретариата ООН в лицемерии

    И.о. постпреда России Полянский обвинил сотрудников Секретариата ООН в лицемерии

    И.о. постпреда России обвинил сотрудников Секретариата ООН в лицемерии
    @ Yuki Iwamura/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    И.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил сотрудников Секретариата организации в лицемерии и отметил политическую эксплуатацию украинского кризиса западными странами в Совбезе ООН.

    «Весьма лицемерно поступают профильные сотрудники Секретариата ООН, которые в таких случаях предпочитают прикидываться несведущими и ссылаться на невозможность проверить достоверность информации об украинских преступлениях. Все это наносит очевидный урон авторитету нашей Всемирной организации», – сказал Полянский.

    Полянский подчеркнул, что Россия не возражает против обсуждения украинского кризиса в целом, однако выступает против политической эксплуатации трагедии украинцев в СБ в интересах Запада. Он отметил, что власти на Украине, по его мнению, приносят собственный народ в жертву западным геополитическим интересам, передает ТАСС.

    Дипломат также заявил, что западные страны проявляют неуважение и безразличие к судьбам тысяч людей, страдающих в других точках планеты, поскольку не спешат инициировать заседания Совбеза по этим конфликтам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Полянский указал, что главную угрозу для жителей на Украине создают украинские зенитные ракеты, а не российские удары.

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    1 августа 2025, 20:59 • Новости дня
    Пентагон не раскрыл, куда Трамп приказал направить атомные подлодки

    Пентагон не раскрыл новые районы размещения атомных подлодок США

    Пентагон не раскрыл, куда Трамп приказал направить атомные подлодки
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пентагон пока не ответил на просьбу журналистов ТАСС разъяснить направление движения подводных лодок после приказа президента США Дональда Трампа.

    Как сообщает ТАСС, агентство попросило военное ведомство США разъяснить новые районы базирования атомных субмарин.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что после заявлений заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в «определенных регионах».

    Напомним, между Трампом и Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки». Позже СМИ разъяснили, что система стратегического управления «Мертвая рука», которую упомянул Медведев в ответе Трампу, предназначена для ответного ядерного удара даже при уничтожении командных пунктов.

    Комментарии (10)
    2 августа 2025, 01:45 • Новости дня
    Трамп порадовался сообщениям о прекращении Индией закупок нефти у России
    Трамп порадовался сообщениям о прекращении Индией закупок нефти у России
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о том, что Индия откажется от покупки российской нефти.

    «Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Вот что я слышал. Не знаю, верно это или нет», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Он добавил, что считает этот шаг позитивным и выразил надежду на дальнейшее «развитие событий». Комментарий прозвучал на Южной лужайке Белого дома перед его поездкой в гольф-клуб в Бедминстере, штат Нью-Джерси. В посольстве Индии в США пока не прокомментировали заявление Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Reuters заявило, что крупнейшие нефтеперерабатывающие предприятия Индии временно отказались от российских поставок после заявлений американского президента о новых пошлинах. Bloomberg сообщает, что четыре танкера с российской нефтью остаются на якоре у западного побережья Индии.

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    1 августа 2025, 23:14 • Новости дня
    Reuters сообщило о подготовке НАТО нового механизма поставок оружия Украине
    Reuters сообщило о подготовке НАТО нового механизма поставок оружия Украине
    @ Roland Balik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО разрабатывает новую схему закупок военной техники для Украины с фокусом на американские вооружения из особого списка приоритетов Киева, сообщило Reuters со ссылкой на источники.

    Механизм предполагает закупку американских вооружений, определенных Киевом как приоритетные, партиями по 500 млн долларов. В процессе участвуют все страны-члены НАТО под координацией генсека Марка Рютте, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Предполагается, что за счет этого механизма НАТО сможет предоставить Украине американское оружие на общую сумму 10 млрд долларов. Новый подход должен ускорить процесс закупок и избавить европейских союзников по альянсу от длительных бюрократических процедур.

    Reuters отмечает, что сейчас обсуждается реализация как минимум одной партии поставок в рамках этой схемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сенат США внесли законопроект о выделении Украине 54,6 млрд долларов в течение двух лет с возможностью использования замороженных российских активов. Вашингтон пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО.

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    2 августа 2025, 03:17 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из исторической части Волчанска
    Российские войска выбили ВСУ из исторической части Волчанска
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Северное побережье реки Волчья в Волчанске в Харьковской области перешло под контроль российских войск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Историческая часть города, расположенная на правом берегу, освобождена, передает ТАСС.

    Как сообщил Марочко, военнослужащие ВСУ пытаются заходить в населенный пункт с юго-запада, однако российские войска регулярно наносят по ним удары.

    «И сейчас есть еще несколько серых зон, где наши военнослужащие занимаются зачисткой. На северной части реки Волчья уже практически нет украинских боевиков», – сказал он.

    Эксперт подчеркнул, что район автовокзала Волчанска, где находились основные пути снабжения противника, перешел под плотный огневой контроль российских подразделений. По его словам, российские военнослужащие развивают успех в районе Тихого и по направлению Волчанских Хуторов, где также противник отступает на другой берег.

    Марочко пояснил, что водная преграда в виде реки Волчья становится барьером для украинских формирований и облегчает российским силам действия оборонительного характера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морские пехотинцы и мотострелки прорвали одну из наиболее укрепленных линий обороны на границах Донбасса и окончательно освободили Великую Новоселку. Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР.

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    2 августа 2025, 15:56 • Новости дня
    Военкор Подоляка объяснил заявления Трампа о подлодках у берегов России

    Военкор Подоляка: Заявления Трампа о подлодках у берегов России являются манипуляцией

    Tекст: Вера Басилая

    Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что заявления Дональда Трампа о переброске атомных подлодок класса «Огайо» к российским берегам не подтверждаются реальными действиями, а сами субмарины постоянно находятся на боевом дежурстве.

    Подоляка заявил, что президент США Дональд Трамп, говоря о переброске американских атомных подлодок к берегам России, имел в виду субмарины класса «Огайо», каждая из которых способна нести по 24 межконтинентальные баллистические ракеты, пишет «Московский комсомолец». Он уточнил, что каждая ракета оснащена тремя ядерными боезарядами.

    По словам Подоляки, заявления Трампа не отражают реальной военной активности: «Раньше это никого особо не волновало. Стоило Трампу заявить, что лодки вышли, и это стало мировой сенсацией». Блогер заявил, что американские подлодки, как и российские, находятся на постоянном дежурстве, и минимум две субмарины всегда в море, ожидая приказа.

    Подоляка раскритиковал заявления о том, что субмарины якобы приближаются к России – по его мнению, такие трактовки «глупы и не выдерживают никакой критики». Он отметил, что американские стратегические подлодки не патрулируют у российских берегов, а просто выполняют обычное боевое дежурство, как и десятилетиями раньше.

    Военный эксперт называет высказывания Трампа манипуляцией, рассчитанной на неосведомленную публику и влияющей на мировые финансовые рынки. Министерство обороны США даже не стало комментировать эти заявления, что, по мнению Подоляки, подтверждает их сугубо популистский характер.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении разместить две атомные подводные лодки в «определенных регионах» в ответ на высказывания Дмитрия Медведева.

    Пентагон отказался раскрывать конкретные районы размещения атомных подлодок США.

    Военный аналитик Алексей Анпилогов спрогнозировал возможный ответ России на приказ Трампа о размещении американских атомных подлодок.

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    2 августа 2025, 14:20 • Новости дня
    Замкомандира Ротор: Александро-Калиново обороняли иностранные наемники

    Боец Ротор: освободили Александро-Калиново, так как верим в силу русского оружия

    Tекст: Евгения Караваева

    Подразделения Южной группировки столкнулись с преобладанием иностранных наемников и сложной обороной при освобождении Александро-Калиново в ДНР.

    Большинство оборонявших Александро-Калиново в ДНР составляли иностранные наемники, сообщил и. о. замкомандира штурмового отряда 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки с позывным Ротор, передает РИА «Новости».

    Он уточнил: «В основном это 60-70% наемников, окопавшихся там находилось. Украинцев практически никто не видел из наших бойцов, при стрелковых боях звучала непонятная речь».

    По словам Ротора, сначала российские военные предполагали, что слышат украинскую речь, но при сближении выяснили, что среди солдат противника звучит иностранная речь, преимущественно на английском языке. Он подчеркнул, что наемники прибыли из разных стран, из-за чего возникали трудности во взаимодействии между ними.

    Бойцы столкнулись с глубоким рвом шириной 2,5 метра, высотой бруствера около трех метров, а также с колючей проволокой, натянутой внутри рва. Российские военные нашли лазейку и смогли начать штурм.

    В ходе операции бойцы отряда «Штурмовой» и мотострелкового батальона заходили пешими группами и на бронетехнике, столкнувшись с массированными атаками беспилотников, включая дроны «Вампир» и «Баба-Яга». Доступ к селу удалось получить неожиданно для противника с северного направления после освобождения соседнего участка союзниками из 33-го мотострелкового полка 20-й дивизии.

    «Несмотря на активное сопротивление противника, мы все равно освободили населенный пункт, так как верим в силу русского оружия. Будем продолжать продвигаться дальше еще большими усилиями», – добавил Ротор.

    Ранее замкомандира отряда Ротор рассказал о контрвоздушной войне за Александро-Калиново.

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    2 августа 2025, 14:58 • Новости дня
    Буданов заявил об угрозе исчезновения Украины как государства
    Буданов заявил об угрозе исчезновения Украины как государства
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава украинского ГУР Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что Украина может исчезнуть как государство, и останется только на марках, если внутри общества не будет принято решение о дальнейших целях.

    Глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что Украина может исчезнуть как государство, если ее общество не примет решение о будущем страны, передает РИА «Новости».

    В интервью Наталье Мосейчук, заочно приговоренной в России к пяти годам колонии, он подчеркнул важность осознанного выбора для украинцев.

    «Я коллекционирую марки, я филателист... Очень многие страны, чьи марки я разглядываю, уже не существуют...», – рассказал Буданов.

    По его словам, если украинское общество не определится, Украина может стать «сюжетом очередной марки», – заявил Буданов.

    Он отметил, что для сохранения независимости необходимо четко понимать цели и пути их достижения.

    Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что развал Украины исторически предопределен.

    Помощник президента России Николай Патрушев предположил, что Украина может прекратить свое существование как государство уже в 2025 году.

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    1 августа 2025, 19:28 • Новости дня
    Лавров: Россия ждет ответа Киева по созданию рабочих групп
    Лавров: Россия ждет ответа Киева по созданию рабочих групп
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия предложила создать совместные рабочие группы с Украиной по политическим и военным вопросам, и теперь ожидает ответа Киева, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Лавров отметил: «Уже состоялось три раунда. Помимо важных гуманитарных договоренностей мы предложили создать рабочие группы по политическим и военным вопросам, что стало бы существенным шагом на пути к согласованию устойчивых договоренностей, как это особо подчеркнул президент России [Владимир Путин] 1 августа в ходе встречи с [президентом Белоруссии] Александром Лукашенко на Валааме. Ждем конкретной реакции из Киева», передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что России необходим долгосрочный и устойчивый мир с Украиной, который был бы приемлемым для обеих сторон. Кроме того, глава государства отметил, что возвращение сотен граждан на Родину стало ключевым результатом прямых переговоров между Москвой и Киевом, которые прошли в Стамбуле.

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    1 августа 2025, 22:02 • Новости дня
    Глава НАБУ подтвердил обыски в Германии у бывшего зама Ермака

    Глава НАБУ Кривонос подтвердил обыски в Германии у бывшего зама Ермака

    Глава НАБУ подтвердил обыски в Германии у бывшего зама Ермака
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос подтвердил проведение обысков в Мюнхене у экс-заместителя главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака Ростислава Шурмы.

    Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос подтвердил проведение обысков по месту жительства экс-заместителя главы офиса президента Украины Андрея Ермака – Ростислава Шурмы в пригороде Мюнхена, передает РИА «Новости».

    Кривонос сообщил, что соответствующее уголовное дело активно расследуется, однако отказался раскрывать детали, чтобы не повлиять на ход следствия.

    Ранее журналисты «Украинской правды» информировали о проведении обысков в Германии, а Suddeutsche Zeitung отметила, что немецкая полиция и прокуратура не комментируют происходящее.

    Украинские СМИ сообщили, что детективы НАБУ и сотрудники правоохранительных органов ФРГ провели обыски у Шурмы в пригороде Мюнхена, передает ТАСС. Из дома Шурмы был изъят телефон. Обыски прошли в середине июля.

    Шурма и его брат Олег, которые сейчас проживают в Германии, ранее были фигурантами журналистского расследования о незаконном бюджетном финансировании солнечных электростанций, расположенных на территории России.

    Источник издания заявил: «Факт привлечения недосягаемых для киевских властей правоохранительных органов ФРГ стал одной из последних капель для Владимира Зеленского».

    После этих событий Зеленский через неделю публично обвинил НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру в неэффективности и попытался ограничить их независимость, что вызвало протесты на Украине и критику со стороны западных партнеров.

    Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что атака на команду Зеленского была организована при участии США. По его мнению, протесты в стране координируют западные НКО, а американская сторона потребовала материалы, собранные НАБУ и САП. Килинкаров также сообщил, что решение обострить ситуацию могло быть принято президентом США Дональдом Трампом.

    Ранее издание Spectator сообщило о необратимом ущербе репутации Владимира Зеленского из-за деятельности НАБУ.

    В квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, близкого к Зеленскому, обнаружили золотую сантехнику.

    Также записи переговоров совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, которого считают «кошельком» Зеленского, передали на изучение в ФБР.

    Эксперты считают, что НАБУ станет инструментом Запада для смены власти в Киеве.

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    2 августа 2025, 03:44 • Новости дня
    Трамп признал умение России обходить санкции
    Трамп признал умение России обходить санкции
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Несмотря на умение России обходить санкции, США готовы ввести новые рестрикции, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Отвечая на вопрос о том, что произойдет, если соглашения по Украине не достигнут до завершения установленного ранее десятидневного срока, Трамп сказал: «Мы введем санкции». Трамп заявил, что власти России «очень хорошо» справляются с санкциями, Москва «умеет их обходить», передает ТАСС со ссылкой на Newsmax.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отверг ультиматум Трампа. Трамп ранее заявил, что сокращает срок действия ультиматума, который выдвинул России.

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    2 августа 2025, 06:55 • Новости дня
    В результате удара БПЛА по предприятию в Пензе погибла женщина
    В результате удара БПЛА по предприятию в Пензе погибла женщина
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Пензе беспилотники атаковали предприятие, в результате чего погибла женщина, еще два человека получили ранения, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

    «Рано утром снова была совершена атака вражеских беспилотников на пензенское предприятие. Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования», – сообщил Мельниченко в Telegram.

    Пострадавшим оказывается медицинская помощь, угрозы их жизням нет. В связи с происшествием в городе временно ограничена работа мобильного интернета, приостановлено движение общественного транспорта, объявлен режим «Воздушной опасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что силы ПВО уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России и акваторией Азовского моря.

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    Еще недавно Китай скрывал часть сделок по закупке российского золота из страха оказаться под вторичными санкциями. Теперь КНР все больше импортирует в открытую, Россия уже вошла в топ-3 основных поставщиков золота для Поднебесной. Чем привлекательно российское золото, и какого важного покупателя заменил нам Китай? Подробности

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    Путин отверг ультиматумы Трампа

    Итогом переговоров России и Украины должен стать долгосрочный мир, а разочарования президента США в недостаточной динамичности этого процесса связаны с завышенными ожиданиями. Об этом заявил президент Владимир Путин в преддверии визита спецпосланника Дональда Трампа – Стива Уиткоффа. По оценкам экспертов, ставки в переговорном процессе растут: администрация США, вероятно, продолжит выдвигать жесткие требования, однако Россия будет руководствоваться собственными национальными интересами. Подробности

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    Как СВО изменила логистику армии

    1 августа отмечается День тыла Вооруженных сил России. Это профессиональный праздник «тыловиков», которые рискуют не меньше тех, кто находится на поле боя. Как говорят эксперты, за годы СВО произошла эволюция российских тыловых служб. Обеспечение войск происходит с помощью новейших подходов. Развитие информационных технологий упростило доставку продовольствия, медикаментов и вооружений. Подробности

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    За что США наказывают Швейцарию

    Благополучная и более чем лояльная Швейцария, как выяснилось, в глазах президента США стоит примерно на том же месте, где и погрязшая в гражданской войне Сирия. По крайней мере, Вашингтон назначил для этих стран почти идентичный размер таможенной пошлины. В Швейцарии уже называют происходящее не иначе как «шоком» и «катастрофой». Почему Белый дом так обозлился на эту страну? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новое признание новых границ России

      Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

    • Путин ответил на ультиматум США

      Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко озвучил ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа и дал американцу совет по поводу завышенных ожиданий.

    • Макрон стал худшим

      Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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