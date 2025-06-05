Politico: Конгрессмены провели инструктаж Зеленского по взаимодействию с Трампом

Рябков: Поврежденные ВСУ российские самолеты будут восстановлены

Tекст: Александра Юдина

Замминистра отметил, что техника, о которой идет речь, не была уничтожена, а именно повреждена, и подлежит восстановлению. передает ТАСС.

Рябков добавил, что перечень этой техники не всегда полностью регулируется международными соглашениями, а договор СНВ в настоящее время приостановлен российской стороной.

Замминистра также подчеркнул, что заявления Киева о результатах атаки абсолютно несостоятельны и призвал опираться исключительно на официальные данные Минобороны России.

Напомним, 1 июня на военных аэродромах в нескольких регионах России произошли атаки с использованием FPV-дронов.

Минобороны заявило о совершении киевским режимом атак на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях с помощью FPV-дронов.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт» и объявили в розыск Артема Тимофеева, уроженца Украины.