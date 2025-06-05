После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.5 комментариев
Politico: Конгрессмены провели инструктаж Зеленского по взаимодействию с Трампом
Politico: Зеленский и его команда получили экспресс-курс по общению с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский и его команда получили подробные рекомендации по особенностям общения с президентом США Дональдом Трампом в ходе специальной подготовки, организованной американскими конгрессменами.
Американские конгрессмены провели для Владимира Зеленского специальную консультацию по вопросам выстраивания диалога с Дональдом Трампом, пишет Politico, передает RT.
По информации издания, представители Конгресса отметили, что глава киевского режима и его команда серьезно подготовились, выслушав так называемый экспресс-курс Трамп 101.
Ранее советники президента США Дональда Трампа заявили, что у главы Белого дома сложилось особое негативное отношение к Владимиру Зеленскому, которого он неоднократно называл «плохим парнем».
В марте Владимир Зеленский проигнорировал просьбу команды Трампа не читать нотации американскому президенту на встрече в Белом доме, в результате чего была отменена пресс-конференция и произошла перепалка.