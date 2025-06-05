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    Москва объявила Зеленского террористом
    В ВСУ признали удар по своему учебному центру в Полтавской области
    Нидерланды решили передать Украине более 100 кораблей
    Пашинян назвал отказ от российских пограничников примером независимости
    Ушаков: Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговоры
    Трамп сообщил о намерении Путина ответить Киеву на удары по аэродромам
    Путин обсудил с папой римским свободу вероисповедания на Украине
    Рютте назвал Черное и Балтийское моря зонами ответственности НАТО
    Шойгу и Ким Чен Ын обсудили восстановление Курской области
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские нацисты могут повлиять на переговоры

    Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Европе молчат об украинском гостерроризме

    Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.

    9 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

    Вооруженный пост бойцов теробороны или стрелков ВОХР у моста в Брянской области предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы самолеты. Борьба с терроризмом должна стать всенародной.

    26 комментариев
    5 июня 2025, 04:35 • Новости дня

    NYT сообщила об особой неприязни Трампа к Зеленскому

    NYT: Трамп испытывает особую неприязнь к украинскому лидеру

    Tекст: Ирма Каплан

    Советники американского президента Дональда Трампа сообщили, что Владимир Зеленский вызывает у главы Белого дома особую неприязнь, к тому же он неоднократно называл того «плохим парнем», пишет NYT.

    «Советники говорят, что Трамп недоволен как российским президентом Владимиром Путиным, так и украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако он испытывает особую неприязнь к лидеру украинской стороны. Трамп неоднократно говорил своим помощникам, что Зеленский «плохой парень», который подталкивает мир к пропасти ядерной войны», – пишет New York Times (NYT).

    Газета отметила, что Трамп ранее считал свои отношения с президентом России «очень, очень хорошими», что позволит легко и быстро разрешить украинский конфликт.

    «Однако мистер Трамп на собственном горьком опыте убедился, каковы пределы влияния Америки, когда он не желает отправлять Украине больше оружия и денег», – сказано в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в интервью Fox News подчеркнул умение Владимира Зеленского добиваться финансовой поддержки от Вашингтона, назвав украинского лидера «превосходным торговцем».

    4 июня 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин усомнился в целесообразности встречи на высшем уровне c Киевом после терактов
    Путин усомнился в целесообразности встречи на высшем уровне c Киевом после терактов
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил недоумение по поводу инициативы Киева о переговорах, учитывая продолжающиеся удары по гражданской инфраструктуре в России.

    Президент России Владимир Путин заявил, что требование Киева о проведении саммита с Россией выглядит странно на фоне террористических атак украинских формирований, передает ТАСС. Глава государства отметил, что украинская сторона одновременно просит о приостановке боевых действий на 30 или 60 суток и о встрече на высшем уровне.

    Путин задался вопросом: «Но как же проводить в этих условиях подобные встречи. О чем говорить?» Он также подчеркнул: «Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? С террористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях».

    Российский лидер указал на несостоятельность подобных инициатив в условиях, когда Киев продолжает атаки на объекты мирной инфраструктуры, и выразил сомнение в возможности переговоров на таких условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и властям регионов принять все необходимые меры для помощи пострадавшим и семьям погибших при происшествиях на железной дороге в Курской и Брянской областях.

    Следственный комитет квалифицировал подрывы на железной дороге как теракт.

    Представитель МИД Мария Захарова заявила, что террористические атаки, инициированные Киевом и его союзниками, были использованы для срыва встречи в Стамбуле.

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    4 июня 2025, 16:52 • Новости дня
    Зеленский дал оценку последним переговорам в Стамбуле
    Зеленский дал оценку последним переговорам в Стамбуле
    @ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины выступил против продолжения переговоров с Россией в Стамбуле, которые, по его словам, не приводят к результатам.

    Заявление Владимира Зеленского прозвучало во время встречи с журналистами, трансляция которой шла в эфире национального телемарафона, передает ТАСС. По словам Зеленского, сторона Украины готова к обменам пленными, однако дальнейшее проведение дипломатических встреч в Стамбуле считает нецелесообразным, так как текущий уровень делегаций? по его мнению, не способен решать вопросы прекращения огня.

    Он подчеркнул, что обмены пленными идут и должны идти. Зеленский также назвал меморандум, переданный Россией, «ультиматумом».

    В Стамбуле прошли два раунда переговоров между делегациями Украины и России. Первый раунд завершился масштабным обменом пленными – одна тысяча на одну тысячу. По итогам второго раунда стороны обменялись документами по урегулированию конфликта и договорились об обмене всеми тяжело больными и тяжело ранеными военнопленными. Россия также должна передать Киеву шесть тысяч тел погибших украинских военнослужащих. Киев продолжает настаивать на безусловном прекращении огня.

    Российский меморандум предусматривает два варианта прекращения огня: первый – полный вывод ВСУ и других украинских формирований с территорий России, включая Херсонскую и Запорожскую области, ДНР и ЛНР; второй – пакетное решение из десяти пунктов, включающее запрет на передислокацию ВСУ, прекращение мобилизации, начало демобилизации, прекращение иностранной военной помощи и отказ от военного присутствия третьих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона не рассматривает возможность переноса переговоров с Украиной из Стамбула на другую площадку. Делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров, дата обсуждений пока не уточняется. Участники российско-украинских переговоров должны сначала изучить проекты меморандумов с мирными предложениями, которыми они обменялись.

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    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    4 июня 2025, 20:25 • Новости дня
    В ВСУ признали удар по своему учебному центру в Полтавской области

    В ВСУ заявили об ударе по своему учебному центру в Полтавской области

    В ВСУ признали удар по своему учебному центру в Полтавской области
    @ REUTERS/Viktoriia Yakymenko

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По учебному подразделению украинской армии в Полтавской области нанесен удар, об этом сообщили сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

    Удар наносился ракетами по одному из учебных подразделений в Полтавской области, есть раненые, сообщили в сухопутных войсках ВСУ, передает ТАСС.

    Отмечается, что за последние несколько дней это уже второй удар по учебным подразделениям ВСУ. 1 июня был уничтожен учебный центр сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области, 12 бойцов погибло, более 60 получили ранения.

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    4 июня 2025, 17:40 • Новости дня
    Путин: Режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию
    Путин: Режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что подрывы на железных дорогах в Брянской и курской областях были намеренным ударом Киева по гражданскому населению намеренно. В связи с этим президент отметил, что нелегитимный режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию.

    Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим, и без того нелегитимный, постепенно перерождается в террористическую организацию, передает RT. Такое мнение глава государства высказал на совещании с правительством, комментируя теракт в Брянской области, организованный украинскими спецслужбами.

    «Удар наносился по гражданскому населению намеренно. Это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию. А ее спонсоры становятся пособниками террористов», – заявил Путин.

    Он также подчеркнул, что киевская верхушка пытается запугать Россию посредством террористических актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин дал поручение правительству и региональным властям принять все необходимые меры для помощи погибшим в происшествиях на железной дороге в Курской и Брянской областях.

    В результате подрывов на железнодорожных мостах в Брянской и Курской областях, организованных спецслужбами Украины, ущерб составил около 1 млрд руб.

    Количество пострадавших после теракта на железнодорожном мосту в Брянской области достигло 118 человек, среди которых пятеро детей, при этом семь человек погибли.

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    4 июня 2025, 16:59 • Новости дня
    Мединский: Мяч на стороне Киева
    Мединский: Мяч на стороне Киева
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский доложил Владимиру Путину о достигнутых с Киевом договоренностях.

    Делегация России в Стамбуле передала позицию президента России Владимира Путина, что саммит на уровне глав государств возможен только при соответствующей подготовке, сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

    Мединский на встрече Путина с кабмином отметил, что Украина предложила ввести 30 или 60-дневное перемирие для подготовки встречи лидеров. Кроме того, Мединский сообщил, что Россия готова начать обмен пленными с Украиной в период с седьмого по девятое июня.

    По словам Мединского, у Украины могут находиться тела погибших российских военнослужащих, однако их количество значительно меньше тел погибших военных ВСУ. Россия готова принять эти тела для возвращения на родину погибших. Также Мединский подчеркнул, что между сторонами уже налажен контакт по гуманитарным вопросам, однако по остальным вопросам «мяч на стороне Киева».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация передала украинской стороне меморандум с вариантами прекращения огня, выводом ВСУ и условиями для будущих выборов в стране.

    Россия предложила меморандум, который может привести к установлению длительного перемирия и продвижению к стабильному миру между странами.

    Украинская делегация в ближайшую неделю даст реакцию на меморандум, представленный Россией на переговорах в Стамбуле.

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    4 июня 2025, 20:40 • Новости дня
    Зеленский объяснил удары по аэродромам России попыткой повлиять на США

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский заявил, что удары по российским аэродромам были нацелены на изменение отношения американских политиков, подчеркнув влияние на риторику в США.

    По словам Зеленского, удары по объектам стратегической авиации должны были повлиять на настроение в США относительно ситуации на Украине. Заявление лидера киевского режима о причинах атаки на российские аэродромы приводит издание «Страна».

    Зеленский считает, что после инцидента риторика о проигрыше Киева в конфликте стала «звучать немного тише».

    1 июня украинские дроны атаковали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях России. Отмечается, что впервые под удар попала Сибирь. По данным источника, дроны были завезены на территорию российских регионов в грузовиках, из которых они запускались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования накануне атаковали Крымский мост, однако объект продолжает функционировать в штатном режиме и не получил видимых повреждений.

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    4 июня 2025, 21:04 • Новости дня
    Ушаков: Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговоры
    Ушаков: Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговоры
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, подробно обсудив итоги прямых переговоров между Россией и Украиной, состоявшихся в Стамбуле, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин начал разговор с обсуждения ситуации вокруг Украины и подробно рассказал о втором раунде переговоров с украинской стороной. Российский президент подчеркнул, что переговоры в Стамбуле были полезными, передает ТАСС.

    Ушаков также сообщил, что Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать переговоры, заявив: «Эти переговоры, как было подчеркнуто, Украина пыталась сорвать по прямому указанию киевского режима, [нанося] целенаправленные атаки по чисто гражданским целям, по мирному населению».

    В ходе беседы обсуждалась и тема атак на российские военные аэродромы. Дональд Трамп, как уточнил Ушаков, вновь подтвердил, что американская сторона не была заранее проинформирована о планах Киева по этим ударам.  Путин и Трамп подтвердили готовность оставаться на постоянной связи друг с другом, продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам.

    Ушаков также уточнил, что президенты не обсуждали тексты проектов меморандумов между Россией и Украиной. Разговор длился 1 час 10 минут.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

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    4 июня 2025, 20:19 • Новости дня
    Трамп сообщил о намерении Путина ответить Киеву на удары по аэродромам

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонных переговоров президент России Владимир Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам.

    Трамп опубликовал сообщение в социальной сети TRUTH Social, где рассказал, что Путин выступил с решительным заявлением о необходимости ответных действий на недавнюю атаку Киева на российские аэродромы, передает РИА «Новости».

    В ходе обсуждения лидеры затронули и другие вопросы. Трамп отметил, что одной из тем беседы стало недопущение появления у Ирана ядерного оружия.

    Ранее Трамп рассказал о телефонном разговоре с президентом России, который продлился более часа и касался событий на Украине.

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    4 июня 2025, 17:46 • Новости дня
    Путин: Киевскому режиму мир вообще не нужен

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские власти не желают довести ситуацию до мирного урегулирования, поскольку это приведет к утере их властных полномочий, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    «Нас это не удивляет, а только убеждает в том, что сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен. Мир для него, скорее всего, означает утрату власти, а власть для этого режима, судя по всему, важнее, чем мир и чем жизни людей, которых они своими, судя по всему, и не считают», – цитирует Путина ТАСС.

    Так глава российского государства высказался об отказе киевского режима о перемирии по гуманитарным соображениям на два-три дня.

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский доложил Путину о достигнутых с Киевом договоренностях.

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    4 июня 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп заявил о часовом телефонном разговоре с Путиным
    Трамп заявил о часовом телефонном разговоре с Путиным
    @ Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который продлился более часа и касался событий на Украине.

    Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого они обсудили недавнюю атаку Киева на российские аэродромы, передает РИА «Новости». Экс-президент США подчеркнул, что диалог длился один час 15 минут и был довольно содержательным.

    По словам Трампа, беседа с российским лидером прошла в позитивном ключе. При этом Трамп добавил, что обсуждение не стало тем шагом, который сразу приведет к миру. Он также сообщил, что Россия якобы пообещала «дать ответ» на украинскую атаку аэродромов.

    Ранее на военных аэродромах в нескольких регионах России произошли атаки с использованием FPV-дронов.

    Минобороны заявило о совершении киевским режимом атак на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях с помощью FPV-дронов.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт» и объявили в розыск Артема Тимофеева, уроженца Украины.

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    4 июня 2025, 17:33 • Новости дня
    Лавров назвал отказ Зеленского от краткосрочного перемирия грубейшей ошибкой

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал категорический отказ Киева от краткосрочного перемирия для сбора тел погибших как серьезную ошибку руководства Украины.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на совещании президента Росиии с членами правительства заявил, что категорический отказ Владимира Зеленского принять предложение о двух- или трехдневном перемирии стал серьезной ошибкой, передает ТАСС.

    Лавров уточнил, что перемирие предполагалось для сбора тел погибших военных на отдельных участках линии соприкосновения. Он подчеркнул: «Я считаю, что это просто грубейшая ошибка режима в Киеве, имею в виду категорический и грубый отказ Зеленского от этого предложения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль назвал оскорбительными высказывания президента Владимира Зеленского в адрес российской делегации и не соответствующими духу переговоров. Эксперты считают, что Киев добивается лишь временной паузы, и в таком случае России придется реализовывать цели спецоперации военным путем.

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    4 июня 2025, 22:01 • Новости дня
    В Польше на границе с Украиной нашли брошенные системы ПВО для ВСУ

    Польская полиция обнаружила брошенные восемь контейнеров с ПВО для ВСУ

    В Польше на границе с Украиной нашли брошенные системы ПВО для ВСУ
    @ FILIP SINGER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На территории аэроклуба в польской деревне Лашки у границы с Украиной обнаружено восемь неохраняемых контейнеров с системами ПВО, предназначенными для передачи ВСУ, сообщила радиостанция RMF24.

    Радиостанция сообщила, что оставленные без охраны системы ПВО были найдены польскими полицейскими на территории аэроклуба в деревне Лашки, близ границы с Украиной, передает ТАСС.

    На взлетно-посадочной полосе аэродрома обнаружили восемь контейнеров с оружием, которые были предназначены для передачи вооруженным силам Украины.

    По информации радиостанции RMF24, транспортировку систем ПВО на Украину должна была осуществить частная фирма. Контейнеры изначально охранялись, но позже охрану сняли, что привело к их бесконтрольному нахождению на территории Польши. Отмечается, что найденные системы ПВО не принадлежали государству или военным структурам Польши.

    Сейчас польская прокуратура начала расследование по данному инциденту, чтобы выяснить обстоятельства и причины инцидента.

    Ранее польский генерал Дариуш Луковский заявил, что Европа не сможет быстро заменить отсутствие американских военных поставок Киеву из-за отставания в производстве.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что западное оружие, поставляемое на Украину, часто попадает на черные рынки.

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    4 июня 2025, 21:48 • Новости дня
    Ушаков: Трамп выразил надежду на содействие России по Ирану
    Ушаков: Трамп выразил надежду на содействие России по Ирану
    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным лидер США Дональд Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы власти России подключились к разрешению вопроса по иранской ядерной программе.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Трамп подчеркнул важность российской поддержки на этом направлении, передает ТАСС.

    «Дональд Трамп считает, что здесь, возможно, необходимо содействие со стороны России и он будет признателен, если бы Россия могла бы соответственным образом отработать с иранской стороной», – сказал Ушаков. По словам Ушакова, американский лидер отметил, что поддержка России может оказать влияние на переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США, в ходе которого подробно обсудил итоги прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

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    4 июня 2025, 20:56 • Новости дня
    Шойгу и Ким Чен Ын обсудили восстановление Курской области

    Шойгу и Ким Чен Ын рассмотрели шаги по восстановлению Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе переговоров в Пхеньяне затрагивалась тема восстановления региона и увековечения памяти корейских воинов, участвовавших в освобождении Курской области.

    Восстановление Курской области и вопросы, связанные с этим процессом, стали темой переговоров между Ким Чен Ыном и Сергеем Шойгу в Пхеньяне, передает ТАСС.

    В российском Совбезе подчеркнули, что обсуждались конкретные шаги по увековечиванию памяти военнослужащих Корейской народной армии, внесших значительный вклад в освобождение Курской области от украинской оккупации.

    «В контексте значительного вклада военнослужащих Корейской народной армии в освобождение Курской области от украинской оккупации были рассмотрены конкретные шаги по увековечиванию памяти подвига корейских воинов», – заявили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

    Также на встрече обсуждались перспективы восстановления Курской области и возможные совместные проекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, где обсуждались региональные вопросы.

    Шойгу прибыл в КНДР для переговоров о стратегическом партнерстве между странами.

    Внешнеполитическое ведомство КНДР назвало доклад Многосторонней группы мониторинга за соблюдением санкций политической провокацией.

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    4 июня 2025, 22:11 • Новости дня
    Орнитологи назвали недостатки использования хищных птиц для перехвата дронов

    Орнитологи Панфилова и Сорокин оценили эффективность применения птиц для борьбы с БПЛА

    Орнитологи назвали недостатки использования хищных птиц для перехвата дронов
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Использовать хищных птиц для борьбы с вражескими дронами предложил депутат Госдумы Алексей Журавлев. Он ссылается на успешный опыт других стран. Профессиональные орнитологи назвали птиц, которые могли бы справиться с поставленной задачей, но видят определенные сложности в реализации данной инициативы.

    «Я считаю, что на войне все средства хороши, и птицы, естественно, не как основное средство борьбы с дронами, а как вспомогательное, вполне могут быть использованы. Тем более что есть весьма успешный мировой опыт. В Нидерландах и во Франции известны случаи, когда против БПЛА полиция выпускала специально обученных орлов, которые атаковали беспилотники как добычу», – говорит первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев.

    Есть и другие способы, продолжает депутат. Он рассказывает, что, например, в Китае успешно опробовали проект «Голуби-киборги», когда птиц оснащали видеокамерами и другим оборудованиям, чтобы обнаруживать дроны на дальних подступах. А стаи дрессированных ворон, которых выпускают над нужным объектом, создают для БПЛА естественные помехи, не давая им попадать по мишени. Это, по словам собеседника, может быть весьма эффективно в городских условиях, где применение средств ПВО несет угрозу жилым постройкам.

    «Еще раз повторюсь, это вовсе не означает, что следует отказаться от традиционной военной техники, полностью доверившись орнитологам. Птицы – лишь еще один способ, который помог бы нашей противовоздушной обороне», – уточняет депутат.  По его словам, в настоящий момент данный способ массово не используется в качестве противодроновой защиты. При этом он напоминает, что натренированные орлы отгоняют от взлетных полос ворон и голубей, чтобы те не попали в турбины самолетов.

    «Сложно сказать, насколько дорогостоящий и трудозатратный этот способ. Наверное, это зависит от того, сколько и каких птиц нужно будет тренировать. Но, по крайней мере, попытаться его задействовать хотя бы на крупных военных аэродромах, думаю, стоит», – подчеркивает Журавлев.

    Оценить эффективность такого способа противодействия дронам сейчас сложно, говорят орнитологи. Биолог, директор соколиного клуба «Финист» Милослава Панфилова рассказывает, что исследований по птичьей охоте на дроны не проводилось, поэтому говорить о действенности такой защиты довольно сложно.

    «Крупных хищных птиц, а именно орловых, однозначно использовать нерентабельно. Они слишком габаритные и заметные. Для этих целей предположительно могут быть использованы только средние хищные птицы – ястребы-тетеревятники и балобаны из семейства соколиных. Но, опять же, ни о каких боевых дронах, естественно, речи быть не может. Они максимум сгодятся на что-то размером с обычный квадрокоптер», – поясняет собеседница.

    По ее словам, все хищные птицы сейчас разводятся в питомниках, их несложно приобрести, тем более что стоят они «не таких огромных денег». Однако для того, чтобы понять, насколько военное применение птиц рентабельно, необходимо будет создать специальную исследовательскую группу, которая займется оценкой птичьей охоты на дроны как на пересеченной местности, так и на открытой. Гибель птиц, полагает биолог, можно исключить, грамотно их обучив.

    Кандидат биологических наук, орнитолог и специалист по хищным птицам Александр Сорокин считает такой способ противодействия БПЛА малоэффективным по сравнению с применяемыми методами. Кроме того, такой тип защиты территорий он называет слишком опасным для птиц.

    «Обычный дробовик куда лучше справится с низколетящими дронами, нежели птицы. Оружие не надо кормить, поить, лечить и дрессировать. Смазывай, береги от ржавчины и стреляй. И это я еще не затрагиваю более продвинутые системы, которые сейчас используют в войсках. Птицы здесь точно не годятся», – считает специалист.

    Он обращает внимание еще на одну проблему: сейчас в мире большое разнообразие дронов и их конфигураций. У них разные скорости, высоты полетов, которые не всегда доступны птицам. Поэтому даже если и получится натренировать «охотников», то только на определенные модели БПЛА.

    По словам Сорокина, хищных птиц из семейства орловых для данных целей использовать нельзя – они все занесены в Красную книгу. Ястребы тоже не подходят, так как они летают слишком низко над землей. А вот соколы могли бы справиться с такой задачей, однако обучать этих птиц достаточно сложно.

    «Соколинников (специалистов, занимающихся соколиной охотой) очень мало – всего несколько десятков на всю Россию. Да и я уверен, что ни один соколинник свою птицу на дрон не пустит – там крутятся винты, которые могут травмировать и покалечить птицу. А для нас они как питомцы. К тому же стоимость одной птицы – десятки тысяч долларов, поэтому данный тип защиты будет крайне дорогим», – заключил Сорокин.

    Ранее самарские ученые завершили разработку навигационного комплекса с искусственным интеллектом и стереозрением для беспилотников, позволяющего безопасно обходить препятствия и приземляться без участия оператора.

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