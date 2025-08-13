Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.18 комментариев
Следователи раскрыли изнасилование ребенка в Москве в 1977 году
Следователи раскрыли изнасилование маленькой девочки в Москве в 1977 году
В Москве завершено расследование дела о преступлении, совершенном в лесопарке на Иваньковском шоссе почти полвека назад.
Обвиняемого в изнасиловании девочки, совершенном в 1977 году, удалось установить спустя десятилетия, дело направлено в суд, сообщает СК Москвы в Telegram.
По версии следствия, 28 мая 1977 года на северо-западе столицы в лесопарке на Иваньковском шоссе обвиняемый изнасиловал девочку и скрылся. В тот момент жертва не могла опознать преступника из-за возраста.
Однако в наше время материалы дела были вновь детально изучены, а также проведены современные виды судебных экспертиз. В результате оперативникам удалось доказать причастность мужчины 1960 года рождения к совершенному преступлению. Ему официально предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Собранная доказательная база позволила завершить расследование и передать материалы в суд для рассмотрения по существу. Следствие выяснило, что обвиняемый уже был ранее судим за аналогичное преступление.
