Психолог объяснила тенденцию укладывать детей спать под «белый шум»

Психолог Шиманская объяснила влияние «белого шума» на детский сон
«Белый шум» может быть полезным помощником для засыпания, но только как мягкий инструмент, а не как обязательный фон детства», – рассказала газете ВЗГЛЯД доктор психологии и автор книг бестселлеров по эмоциональному интеллекту Виктория Шиманская, комментируя предпочтение родителей укладывать своих детей под «белый шум».
В России родители начали чаще укладывать своих детей спать под звуки «белого шума», нежели под традиционные колыбельные песни, передают РИА «Новости». Такой метод оказался в семь раз популярнее, нежели мелодичные песни для укачивания. Также в числе востребованных оказались записи, напоминающие звучания автомобильного шоссе, летящего самолета и спокойного дождя.
«Очень важно правильно использовать «белый шум». Он действительно может помогать ребенку заснуть, потому что создает ровный, предсказуемый звуковой фон и маскирует резкие бытовые звуки. Для нервной системы малыша это может быть ощущением большей стабильности и безопасности: меньше внезапных раздражителей – легче расслабиться и перейти ко сну. Но, помогать заснуть – это не равно полезно», – говорит Шиманская.
Она подчеркивает, что «белый шум» – это не замена живому контакту. Колыбельная, голос мамы, ритм речи, интонация – это не только способ успокоить, но и важный эмоциональный опыт. Через голос взрослого ребенок получает не просто акустический сигнал, а ощущение связи, тепла, привязанности. Поэтому «белый шум» можно рассматривать как вспомогательный инструмент, но не как универсальный способ укладывания и точно не стоит ставить его надолго.
«Позитивный эффект возможен, если ребенок действительно легко просыпается от внешних шумов, перевозбуждается или живет в довольно шумной среде. Тогда белый шум помогает снизить количество резких сенсорных переключений. Но если использовать его постоянно и без меры, может сформироваться привычка», – делится эксперт.
Психолог объясняет, что при регулярном и длительном применении данного метода, ребенку становится труднее засыпать без знакомого фона. Это не опасная патология, а скорее закрепленная ассоциация на сон. Примерно также работает укачивание или применение соски.
«Также нужно помнить о рисках громкости. «Белый шум» безопасен только тогда, когда он тихий и не расположен близко к ребенку. При громкости выше 70 децибел возможны стрессовая нагрузка и ухудшение концентрации, а при длительном воздействии свыше 85 децибел уже повышается риск шумового повреждения слуха. Поэтому источник звука должен находиться не ближе 30 см от уха, а громкость для детей должна быть умеренная, а это ниже взрослого комфортного уровня», – подчеркивает Шиманская.
По ее словам, звуки в целом очень сильно влияют на детей. Ребенок реагирует не только на громкость, но и на ритм, предсказуемость, тембр и эмоциональную окраску. Именно поэтому одни дети прекрасно расслабляются под дождь или шум дороги, а другие наоборот лучше засыпают под голос матери.
«Высокие детские голоса, звонкие игрушки, быстрые песенки часто так популярны потому, что они легче захватывают внимание ребенка. Детская нервная система чувствительна к ярким, контрастным стимулам – но это не значит, что они всегда полезны в большом количестве. Часто то, что хорошо привлекает внимание днем, может перегружать вечером», – замечает собеседница.
И даже любовь ребенка к очень разной музыке – от колыбельных до рока – вполне объяснима, продолжает специалист. Маленькие дети часто реагируют прежде всего на энергию, ритм, состояние взрослого рядом и атмосферу, а не на жанр как таковой. Поэтому ребенок может весело прыгать и смеяться даже под тяжелую музыку, если рядом взрослый спокоен, включен в контакт и сама ситуация воспринимается как безопасная игра.
«Но снова главный вопрос не жанр, а громкость и длительность звучания. «Белый шум» может быть полезным помощником для засыпания, но только как мягкий инструмент, а не как обязательный фон детства. Для развития ребенка по-прежнему важнее всего живой голос, эмоциональный контакт и бережная звуковая среда», – заключила Шиманская.
