Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.15 комментариев
Установлена причастность осужденного пожизненно к убийству ребенка в Петербурге
Следователи установили причастность к убийству девочки в Петербурге отбывающего пожизненный срок убийцы
Отбывающий пожизненный срок, в том числе за изнасилования, серийный убийца, уроженец одной из бывших республик СССР оказался причастен и к убийству школьницы в Санкт-Петербурге 2007 году, сообщили в региональном МВД России.
В сообщении МВД уточняется, что убийца отбывает срок в исправительной колонии УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. Во время оперативных мероприятий удалось установить, что он жестоко убил 12-летнюю девочку в Петербурге. Ее тело нашли 18 лет назад между речкой Красненькой и элеваторной площадкой в Кировском районе, но убийца установлен не был, передает РИА «Новости».
Правоохранителям удалось установить, что осужденный напал на девочку сзади, совершил противоправные действия, и задушил. Серийный убийца этапирован в Петербург для проведения следственных действий. Теперь он стал обвиняемым по делу об убийстве малолетнего лица, сопряженным с изнасилованием.
Источник РИА «Новости» сообщил, что речь идет о гражданине Украины Дмитрии Вороненко, который был осужден пожизненно в марте 2008 года за серию убийств и изнасилований.