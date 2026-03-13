Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.0 комментариев
Галицкий заявил, что не спонсировал ВСУ
Экс-член совета директоров «Альфа-банка» и инвестор Александр Галицкий высказался о заявлениях, в которых сообщается, что он якобы спонсировал украинскую армию.
«С момента своего создания фонд (Almaz Capital Partners – прим. ВЗГЛЯД) инвестирует исключительно в гражданские проекты», – говорится в заявлении инвестора, которое опубликовал РБК.
Бизнесмен уточнил, что с 2020 года не занимается стратегией фонда Almaz Capital Partners, а с 2022 года отошел от управления. По его словам, последние вложения в стартапы, связанные с выходцами с Украины, были сделаны еще в начале 2021 года.
Галицкий напомнил о своем советском происхождении и работе в наукоемких сферах в интересах государства. Он подчеркнул, что находится в России и готов дать необходимые пояснения правоохранительным органам.
Ранее источники сообщали, что венчурный фонд Галицкого якобы направил более 50 млн долларов украинским оборонным предприятиям. Генпрокуратура требовала признать деятельность инвестора и его корпорации экстремистской. Надзорное ведомство попросило суд обратить в доход государства имущество бизнесмена.