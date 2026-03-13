Галицкий заявил, что не спонсировал ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

«С момента своего создания фонд (Almaz Capital Partners – прим. ВЗГЛЯД) инвестирует исключительно в гражданские проекты», – говорится в заявлении инвестора, которое опубликовал РБК.

Бизнесмен уточнил, что с 2020 года не занимается стратегией фонда Almaz Capital Partners, а с 2022 года отошел от управления. По его словам, последние вложения в стартапы, связанные с выходцами с Украины, были сделаны еще в начале 2021 года.

Галицкий напомнил о своем советском происхождении и работе в наукоемких сферах в интересах государства. Он подчеркнул, что находится в России и готов дать необходимые пояснения правоохранительным органам.

Ранее источники сообщали, что венчурный фонд Галицкого якобы направил более 50 млн долларов украинским оборонным предприятиям. Генпрокуратура требовала признать деятельность инвестора и его корпорации экстремистской. Надзорное ведомство попросило суд обратить в доход государства имущество бизнесмена.