«Международная» составляющая празднования Дня Победы достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. Мы не варимся в своем соку, у нас есть партнеры по всему миру – и мы ими дорожим. И с удовольствием разделим с ними наш священный день.0 комментариев
Песков: Неонацизм в Европе становится все заметнее
В Европе неонацистские движения стали гораздо заметнее, чем раньше, это пугает самих жителей Европейского союза, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Пескова спросили, почему многие мировые лидеры готовы ехать на Парад Победы 9 мая в Москве, но мало кто из лидеров ЕС собирается ехать на «альтернативные торжества» в Киеве, передает ТАСС.
«Вряд ли празднование может стать переломным моментом. К сожалению, проявления неонацизма в Европе достаточно существенные. Сами европейцы это понимают. И в Европе многие этого боятся совершенно справедливо. Борьба с этими проявлениями должна быть не разовым событием, а постоянной константой в работе на всех уровнях», – сказал он.
До этого Песков обращал внимание, что Запад закрывает глаза на факельные шествия неонацистов на Украине.