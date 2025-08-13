Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.19 комментариев
Северный флот начал учения по защите инфраструктуры Севморпути
Командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками началась на Северном флоте под руководством командующего флота адмирала Константина Кабанцова.
Как сообщили в пресс-службе Северного флота, в учениях участвуют около 2 тыс. военнослужащих, до восьми летательных аппаратов, до 14 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также около 60 единиц боевой и специальной техники, передает ТАСС. Практические этапы проходят в Баренцевом и Белом морях, на Кольском полуострове и архипелаге Новая Земля.
Учебная тренировка поделена на несколько этапов. На текущем этапе военные отрабатывают планирование применения экспедиционной группировки сил для защиты береговой инфраструктуры на побережье Северного морского пути. В пресс-службе Северного флота отметили, что ключевой задачей учений является обеспечение безопасности объектов инфраструктуры Севморпути.
В июле ВМФ России завершил масштабные учения «Июльский шторм».