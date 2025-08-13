  • Новость часаСуд взыскал в пользу Морспасслужбы 404 млн рублей за аварию танкеров у Керчи
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Визит Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США
    Минпросвещения подготовило расписание уроков со сниженной нагрузкой на школьников
    Прокурор потребовал восемь лет колонии и штраф 99 млн рублей блогеру Варламову
    Пенсионер перевел 750 тыс. рублей мошеннику с лицом Киану Ривза
    Северный флот начал учения по защите инфраструктуры Севморпути
    ВСУ утром обстреляли промзону рядом с Запорожской АЭС
    Российские войска освободили Суворово и Никаноровку в ДНР
    Глава МИД Британии признался в незаконной рыбалке с вице-президентом США
    Киев объявил эвакуацию еще в 14 населенных пунктах ДНР
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    19 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Украина не готова к послевоенной реальности

    Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.

    13 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговор непобедимых на краю мира, или Зачем нужны саммиты

    Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.

    0 комментариев
    13 августа 2025, 20:42 • Новости дня

    Северный флот начал учения по защите инфраструктуры Севморпути

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками началась на Северном флоте под руководством командующего флота адмирала Константина Кабанцова.

    Как сообщили в пресс-службе Северного флота, в учениях участвуют около 2 тыс. военнослужащих, до восьми летательных аппаратов, до 14 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также около 60 единиц боевой и специальной техники, передает ТАСС. Практические этапы проходят в Баренцевом и Белом морях, на Кольском полуострове и архипелаге Новая Земля.

    Учебная тренировка поделена на несколько этапов. На текущем этапе военные отрабатывают планирование применения экспедиционной группировки сил для защиты береговой инфраструктуры на побережье Северного морского пути. В пресс-службе Северного флота отметили, что ключевой задачей учений является обеспечение безопасности объектов инфраструктуры Севморпути.

    В июле ВМФ России завершил масштабные учения «Июльский шторм».

    12 августа 2025, 23:03 • Новости дня
    Путин обратился к участникам форума молодых журналистов в Калининграде

    Путин направил приветствие участникам форума «ШУМ» платформы «Росмолодежь.События»

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин пожелал участникам Всероссийского молодежного форума «ШУМ» успехов, подчеркнув значимость их вклада в освещение жизни страны.

    Президент России Владимир Путин направил приветственное обращение участникам Всероссийского молодежного образовательного форума «ШУМ», проходящего в Калининградской области, передает ТАСС.

    Форум собрал молодых журналистов, создателей просветительского контента и студентов профильных вузов со всей страны. Путин выразил уверенность, что дискуссии и встречи с ведущими экспертами помогут участникам получить поддержку единомышленников и реализовать свои проекты.

    В приветствии президент отметил: «Именно от вас, участников форума, работающих в СМИ, вашей компетентности, ответственной гражданской позиции, грамотного владения современными коммуникационными технологиями во многом зависит объективное освещение жизни нашей страны, ее истории и нынешних достижений и в целом правдивый образ России в мире».

    Путин также подчеркнул важность деятельности молодых журналистов для консолидации многонационального народа и воспитания патриотизма у подрастающего поколения. Он пожелал участникам форума плодотворного общения и ярких впечатлений.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 16:15 • Новости дня
    Названо место проведения учений «Запад-2025»

    Названо место проведения учений России и Белоруссии «Запад-2025»

    Tекст: Евгения Караваева

    Военные маневры «Запад-2025» развернутся на полигонах под Борисовом, где запланированы ключевые действия российских и белорусских войск.

    Основные мероприятия совместных учений «Запад-2025» состоятся в центральной части Белоруссии, рядом с городом Борисовом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра обороны Виктора Хренина. Он уточнил, что подготовка идет строго по ранее согласованным указаниям, а главные действия развернутся на базовых военных полигонах Вооруженных сил республики.

    По информации агентства «Белта», в стратегических маневрах также задействуют два укрепрайона на Гродненском направлении. Хренин пояснил, что из пяти укрепрайонов четыре уже готовы и активно используются во время боевой подготовки. Из них два планируется использовать для тренировок во время самого учения.

    Министр уточнил, что в рамках «Запад-2025» на волковысском и сморгонском направлениях в Гродненской области небольшие подразделения выполнят практические задачи по отражению вероятного противника. Подготовка к учениям продолжается и включает наращивание укрепленных районов по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на учениях «Запад-2025» решили отработать отражение ударов с воздуха. В Минске заявили об агрессивных действиях НАТО накануне учений. Белоруссия подтвердила отработку сценариев применения ядерного оружия в ходе этих маневров.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 17:17 • Видео
    «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

    Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 19:05 • Новости дня
    Суд взыскал в пользу Морспасслужбы 404 млн рублей за аварию танкеров у Керчи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компании «Волгатранснефть», «Абсолютстрахование», «Кама шиппинг» и «ВСК» по решению суда выплатят более 404 млн рублей за ликвидацию последствий аварии танкеров у Керченского пролива.

    Арбитражный суд Краснодарского края частично удовлетворил иск ФГБУ «Морспасслужба» к владельцам, торгово-чартерному фрахтователю танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», а также к страховым компаниям, передает ТАСС.

    Согласно решению, с ЗАО «Волгатранснефть» взыскано 1 млн 616 тыс. рублей, с ООО «Абсолютстрахование» – 200 млн 527 тыс. рублей, с ООО «Кама шиппинг» – 2 млн 671 тыс. 500 рублей, с САО «ВСК» – 199 млн 473 тыс. рублей. Общая сумма взыскания составила порядка 404,3 млн рублей.

    Судовладелец «Волгонефти-212», компания «Каматрансойл», в оглашенном решении не упоминается.

    Ранее суд взыскал с владельца «Волгонефть-239» 35,5 млрд рублей. С владельцев «Волгонефти-212» взыскано 49,46 млрд рублей.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 02:58 • Новости дня
    Секретная служба США выразила намерение охранять Путина на Аляске

    ТАСС: Путина в Анкоридже намерены сопровождать агенты Секретной службы США

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках визита Владимира Путина в Анкоридж его безопасность обеспечит не только российская, но и американская сторона, включая Секретную службу.

    Бывший сотрудник Секретной службы США Роберт Макдоналд подтвердил, что во время визита президента России Владимира Путина на Аляску его будут охранять не только представители личной охраны, прибывшей из России, но и агенты американской Секретной службы, сообщает ТАСС.

    Макдоналд подчеркнул, что обе стороны заинтересованы в полной безопасности мировых лидеров во время подобных визитов.

    «Мы не хотим, чтобы с президентом Путиным что-либо произошло, когда он находится здесь. Как и российские органы власти не хотели бы, чтобы с президентом Трампом что-то произошло, если бы он находился в России», – отметил он.

    По словам Макдоналда, политические разногласия не влияют на работу служб охраны высших должностных лиц.

    Макдоналд рассказал, что у него был исключительно позитивный опыт взаимодействия с коллегами из других стран, в том числе России. Он лично участвовал в организации охраны Джорджа Буша – младшего во время его визита в Петербург, где тесно сотрудничал с российскими спецслужбами.

    Бывший агент выразил уверенность, что профессиональные отношения между компетентными органами позволяют абстрагироваться от политических обстоятельств ради безопасности руководителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры президентов России и США должны пройти на военном объекте в Анкоридже из-за отсутствия альтернативных площадок в туристический сезон.

    Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что оба президента способны серьезно повлиять на урегулирование ситуации на Украине, отмечая высокий интерес к встрече.

    Американские СМИ назвали сразу несколько потенциальных площадок для переговоров, включая аэропорт, военную базу и отели.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 16:40 • Новости дня
    Названо условие для восстановления звонков в Telegram и WhatsApp

    Минцифры: Ограничение на звонки в Telegram и WhatsApp снимут при соблюдении закона

    Названо условие для восстановления звонков в Telegram и WhatsApp
    @ Avishek Das/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Доступ к звонкам через зарубежные мессенджеры смогут восстановить при условии полного выполнения российских законов и требований регуляторов.

    Об этом говорится в сообщении на сайте Минцифры. В ведомстве пояснили, что восстановление функций звонков в иностранных мессенджерах будет возможно только после того, как сервисы выполнят все обязательства по соблюдению российского законодательства.

    Ранее Роскомнадзор объявил о введении в России частичны ограничений на звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Решение связано с борьбой против телефонных мошенников, использующих данные сервисы для обмана граждан.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 04:21 • Новости дня
    В Госдуме рассказали о новых правилах расчета зарплаты с сентября

    С сентября расчет средней зарплаты будет учитывать премии и поощрения

    Tекст: Денис Тельманов

    С 1 сентября вступят в силу обновленные правила расчета средней заработной платы, учитывающие не только премии, но и денежные поощрения.

    Обновленный порядок определения средней зарплаты в России начнет действовать с 1 сентября 2025 года, передает ТАСС. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

    Среди ключевых изменений – включение в расчет среднего заработка не только премий, но и денежных поощрений.

    Ярослав Нилов подчеркнул: «Одно из изменений – это включение в расчет среднего заработка не только премий, но и денежных поощрений работника. Это, конечно, плюс для работника очевидный».

    Также вводится отдельное правило расчета средней зарплаты для выплаты выходного пособия: средний дневной заработок умножается на среднее количество рабочих дней в месяце. Для суммированного учета рабочего времени расчет производится путем умножения среднего часового заработка на среднее число рабочих часов месяца в году.

    В остальных случаях, например при оплате отпусков и компенсаций за неиспользованные отпуска, правила остаются прежними: средний заработок исчисляется путем деления суммы зарплаты за расчетный период на двенадцать и на среднемесячное число календарных дней 29,3.

    Нилов отметил, что новым постановлением отменяются все ранее действовавшие нормативно-правовые акты в этой сфере, что позволяет актуализировать порядок расчета заработка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре будет увеличен размер пенсии для граждан, прекративших работать в августе, получивших первую группу инвалидности или достигших возраста 80 лет.

    Вступившие в силу изменения затронули порядок расчета налога на проценты по вкладам. Необлагаемый лимит теперь можно переносить на следующий год.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 04:14 • Новости дня
    Экс-разведчик назвал число французских наемников на Украине

    Экс-разведчик Чинкуини: На Украине осталось не менее 51 французского наемника с 2014 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший сотрудник французской разведки Николя Чинкуини сообщил, что по его данным, на Украине продолжают действовать по меньшей мере 51 французский наемник, часть из них воюют с 2014 года.

    Поток французских наемников, отправляющихся на Украину, постепенно сокращался с 2022 года и, возможно, стабилизировался в 2024 году, передает ТАСС.

    Об этом рассказал капитан в отставке Николя Чинкуини, ранее служивший во французской контртеррористической разведке и полиции.

    В интервью он отметил, что данные собираются при участии международного клуба TrackANaziMerc, однако фиксируются не все случаи участия французов в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Специалист уточнил: «51 остаются в строю. Остальные были убиты или демобилизованы».

    По оценке Чинкуини, с 2014 года было идентифицировано 108 французских комбатантов, но реальное число может быть выше.

    Он подчеркнул, что тенденцию снижения числа прибывающих наемников еще предстоит подтвердить окончательно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удары по Одесской области разрушили пункт временной дислокации украинских военных с иностранными наемниками.

    В нескольких регионах Украины нанесли удары по резервам, военным базам и местам размещения иностранных наемников, включая Краматорский и Харьковский районы.

    В рядах ВСУ служат несколько сотен сторонников нацистской идеологии, большинство из которых входят в 3-ю штурмовую бригаду, а часть прошла подготовку во Франции.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 21:53 • Новости дня
    В Белом доме решили не устанавливать красные линии в отношениях с Россией

    Белый дом: Трамп не хочет устанавливать красные линии в отношениях с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты отмечают положительные результаты после прошедших прямых переговоров между Россией и Украиной, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Она подчеркнула, что президент США Дональд Трамп призывал обе стороны сесть за стол переговоров для обсуждения гуманитарных вопросов, передает ТАСС.

    «Я не хочу с этой трибуны устанавливать красные линии для президента и от его имени. Однако президент действительно призвал Украину и Россию напрямую обсудить друг с другом эти гуманитарные вопросы, и мы уже видим прогресс. Вы видели, как в результате этих прямых переговоров между двумя странами был произведен обмен военнопленными, а также детьми», – сказала Ливитт.

    Напомним, третий раунд переговоров Москвы и Киева в Стамбуле прошел в июле в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 05:51 • Новости дня
    Сербский снайпер рассказал об угрозах и поджоге дома за критику властей Сербии

    Снайпер Берич сообщил о поджоге дома в Чехове за критику властей Сербии

    Tекст: Денис Тельманов

    Сербский доброволец Деян Берич заявил, что его дом в подмосковном Чехове был подожжен после отказа прекратить критиковать власти Сербии.

    Информацию о произошедшем передает ТАСС. По словам Берича, ему предлагали деньги за молчание о позиции по сербским властям, однако он отказался. Вскоре после этого неизвестный серб, которого зафиксировала камера, поджег его дом в Чехове.

    «Предлагали деньги, чтобы перестал говорить плохо о властях Сербии. Я не согласился. И после этого сразу мой дом сожгли в Чехове. Я знаю конкретно, кто дом сжег, его камера поймала, это был серб», – рассказал Берич.

    Он добавил, что в день поджога его могло не быть в живых, если бы он остался дома.

    Доброволец считает, что зарубежные спецслужбы специально ищут сербов с финансовыми трудностями в России, чтобы привлекать их к терактам. По его словам, одному из таких граждан Сербии за устранение Берича предлагали около 15 млн рублей.

    Берич также отмечал, что простые сербы негативно относятся к поставкам сербского оружия на Украину и считают Россию близкой страной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сербский народ относится отрицательно к поставкам сербского оружия на Украину через третьи страны.

    Митинги в Белграде носят национальный характер, однако Александр Вучич заявил, что протесты пытаются контролировать внешние силы, прежде всего Британия.

    Президент Сербии Александр Вучич выступил в Пионерском парке и призвал граждан к миру, пообещав, что государство выполнит свою работу независимо от ситуации.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 06:03 • Новости дня
    ВС РФ уничтожили группу ВСУ при попытке переправы через водохранилище

    Войска России ликвидировали военнослужащих ВСУ на Клебан-Быкском водохранилище

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие Южной группировки нанесли удар по украинской группе, которая пыталась пересечь водохранилище на моторной лодке в ДНР.

    Группа военнослужащих ВСУ была уничтожена при попытке пересечь Клебан-Быкское водохранилище в Константиновском районе ДНР, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в Министерстве обороны России, военные Южной группировки применили артиллерию по целям, скорректированным расчетами беспилотных летательных аппаратов.

    «В результате корректировки расчетами БПЛА огня реактивной и ствольной артиллерии Южной группировки уничтожена группа военнослужащих 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, пытавшаяся пересечь Клебан-Быкское водохранилище на моторной лодке». Подробности о точном числе ликвидированных бойцов не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Константиновском направлении в ДНР уничтожены боевая бронемашина «Козак» и бронетранспортер M113, что сорвало две попытки ротации подразделений ВСУ.

    Продвижение российских войск под Константиновкой заставило украинские силы покидать позиции, не успевая подготовить укрепления. Оборона ВСУ на Константиновском направлении рухнула после потери Часова Яра.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 05:26 • Новости дня
    Суд взыскал с Басты долг за коммунальные услуги в Москве

    Басту и его супругу обязали выплатить долг по коммунальным платежам

    Tекст: Денис Тельманов

    Исполнитель Баста и его жена получили судебный приказ по взысканию неоплаченных коммунальных услуг и расходов на содержание жилья в Москве.

    Суд в Москве вынес судебный приказ о взыскании долга за оплату жилой площади, коммунальных платежей, а также расходов на тепло и электроэнергию с исполнителя Басты (Василия Вакуленко) и его супруги Елены Пинской, сообщает РИА «Новости».

    «Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию», – говорится в заявлении суда.

    Сумма задолженности в материалах дела не раскрывается. Взыскателем выступил Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

    Судебный приказ обязывает Басту и его супругу оплатить накопившийся долг по коммунальным услугам и содержанию жилья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировой судья района Раменки Москвы взыскал с рэпера Тимати (Тимур Юнусов) задолженность по взносам за капитальный ремонт дома.

    Суд в Москве взыскал с актера и шоумена Дмитрия Нагиева долг по коммунальным платежам. Мировой суд также обязал стилиста Сергея Зверева погасить долг по коммунальным услугам, включая пени.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 06:39 • Новости дня
    Группировка «Север» заняла новые позиции в Харьковской и Сумской областях

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные подразделения группировки «Север» продвинулись на нескольких участках фронта, заняв новые здания и позиции, а украинские войска понесли значительные потери.

    Продвижение российских войск в Харьковской и Сумской областях продолжается, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». На Сумском направлении интенсивность боевых действий снизилась, за исключением Юнаковки, где бойцы «Севера» смогли продвинуться на четыреста метров и овладеть восемью зданиями.

    В районе Яблоновки военнослужащие сорвали попытку контратаки со стороны ВСУ, после чего противник не предпринимал активных действий. На фронте в Теткинском и Глушковском районах изменений не произошло, авиация продолжает обстрелы по украинским скоплениям. В 95-й одшбр ВСУ зафиксировано снижение дисциплины и отказ выдвигаться на передовые позиции из-за потерь и усталости.

    В Харьковской области идут ожесточенные бои в лесу у Синельниково, где подразделения «Севера» заняли две позиции и продвинулись на двести метров, отразив контратаку. В Волчанске, на левом берегу реки Волчья, расширен плацдарм и занято три здания. На Липцовском направлении противник использовал дроны типа «Баба Яга», большая часть которых сбита. В районе Меловое-Хатнее изменений не произошло, уничтожены два пикапа ВСУ вблизи Хатнее. Ранее был накрыт опорный пункт 143-й бригады ВСУ, сообщается о потерях среди личного состава противника.

    По итогам суток ВСУ потеряли более 180 человек, из которых свыше 100 в Сумской и более 80 в Харьковской областях. Было уничтожено несколько единиц техники и вооружения, включая ББМ, минометы, станции спутниковой связи, беспилотники, склады и пикапы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прорыв восточнее Доброполья создает для ВСУ риск выхода российских войск непосредственно к населенному пункту и ставит под угрозу логистику на этом участке и в районе Краматорска. Российские войска на Константиновском направлении в ДНР уничтожили боевую бронемашину «Козак» и бронетранспортер M113, что сорвало две попытки ротации подразделений ВСУ. За последние сутки ВС России поразили украинские бригады «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) и «Лють».

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 04:43 • Новости дня
    Британскому наемнику продлили арест в Москве

    Лефортовский суд подлил арест британскому наемнику Хейдену

    Tекст: Денис Тельманов

    Лефортовский суд принял решение о продлении срока содержания под стражей для Хейдена, который был задержан российскими военными и этапирован в Москву.

    Суд продлил арест британскому наемнику Уильяму Хейдену, взятому в плен под Торецком, сообщает ТАСС. Хейден был этапирован в столицу для проведения следственных действий и судебно-медицинских экспертиз. Заседание проходило в закрытом режиме.

    Ранее Хейден служил в британской армии, а после разжалования работал в магазине электроники. В 2023 году он прибыл в Тернополь, где заключил контракт с ВСУ. По словам Хейдена, в иностранном легионе ВСУ воюют представители разных стран, но большинство составляют колумбийцы.

    В беседе с российскими СМИ Хейден отметил серьезные проблемы с вооружением у ВСУ и негативное отношение командиров к подчиненным. Он также заявил, что стал свидетелем военных преступлений иностранными наемниками, включая убийства мирных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший сотрудник французской разведки заявил, что на Украине остаются не менее 51 французского наемника, часть из которых воюют там с 2014 года.

    В рядах ВСУ служат несколько сотен сторонников нацистской идеологии, большинство из которых состоят в 3-й штурмовой бригаде, а некоторые из них ранее проходили подготовку во Франции.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 18:39 • Новости дня
    Axios: Трамп заявил Зеленскому и Европе о стремлении к перемирию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о своих намерениях договориться с президентом России Владимиром Путиным о прекращении огня на Украине на предстоящем саммите, пишет Axios.

    По информации источников Axios, об этом Трамп рассказал Владимиру Зеленскому и лидерам европейских стран в ходе телефонного разговора в среду, передает РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что стремится выяснить, возможно ли заключение полноценного мирного соглашения, и его главной целью станет достижение перемирия. Он также отметил, что не может самостоятельно принимать решения по вопросу территорий, однако считает, что их обсуждение станет неотъемлемой частью любого будущего соглашения.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности Украины обсуждать территориальные вопросы. Он также объявил о возможных важных решениях Путина и Трампа.

    В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что лидеры Евросоюза и США в ходе видеоконференции обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжать координацию своих действий.

    Комментарии (2)
    13 августа 2025, 03:08 • Новости дня
    Пленный рассказал о продаже формы и снаряжения бойцам ВСУ

    Пленный Умбаров заявил о нехватке обмундирования для военных ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащий ВСУ сообщил, что перед отправкой на фронт солдаты получали только часть формы, остальное предлагали покупать самостоятельно.

    Украинским военным перед отправкой в зону боевых действий предоставляли лишь те вещи, что оставались на складах, передает ТАСС.

    Как рассказал пленный Рашид Умбаров, им сообщили, что оставшееся снаряжение, включая рюкзаки и разгрузочные жилеты, нужно будет приобретать за свой счет.

    «Нам даже вещи выдавали – то, что на складе осталось и все. Сказали: «Будете все покупать за свой счет». Сказали – потом привезут часть в расположение и там выдадут. Никто ничего нам не давал – ни рюкзаков, ни вещей.Вообще одно вранье. Вот кому что хватило, тому то и выдали. Не было ни разгрузок, ни подсумков для гранат, ничего такого нам вообще не выдавали», – заявил Умбаров.

    Кроме того, по его словам, наемники, участвующие в боевых действиях на стороне Украины, обеспечиваются всем необходимым, получают лучшее питание и современное обмундирование, включая бронежилеты и каски. В то время как солдатам ВСУ выдавали только оставшуюся форму, вся необходимая экипировка отсутствовала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные заменили оружие НАТО автоматами Калашникова перед выходом на боевые позиции.

    Бывшие военнослужащие ВСУ служат в составе российской армии, объясняя этот шаг желанием защищать украинский народ и Конституцию.

    Около 40-45 бойцов одной роты ВСУ, включая командиров и водителей, покинули часть, что составляет почти треть всего подразделения.

    Комментарии (0)
    Главное
    Звонки через Telegram и WhatsApp в России станут менее стабильными
    Вучич отказался участвовать в следующих президентских выборах
    Названо место проведения учений «Запад-2025»
    Турецкая авиакомпания AJet запретила использование пауэрбанков на борту
    Уралвагонзавод рассказал о «танке Апокалипсиса»
    Следователи раскрыли изнасилование ребенка в Москве в 1977 году
    Скончался спортивный комментатор Борис Скрипко

    БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей с Трампом на Аляске

    Страны БРИКС провели ряд переговоров друг с другом, демонстрируя тесные отношения и желание защититься от протекционизма Дональда Трампа. Оказалось, что на переговоры с лидером США на Аляску президент России Владимир Путин едет не один, а со странами БРИКС за спиной. Вместе Россия, Китай, Индия и Бразилия действительно сильнее, чем Трамп. Почему они готовы поддержать Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    Перейти в раздел

    К чему ведет прорыв российских войск к Доброполью

    Стремительные изменения на ряде участков фронта наблюдаются в последние дни в зоне спецоперации. В частности, речь идет о прорыве российских войск к городу Доброполье, что не только усиливает окружение Красноармейска, но и создает новое наступательное направление. Как удалось достичь этого результата и какое значение имеет происходящее для хода всей СВО? Подробности

    Перейти в раздел

    Бандеровский флаг оскорбил Варшаву

    Польша депортирует из страны 57 украинцев за беспорядки на концерте рэпера Макса Коржа, так как во время его выступления на трибунах появился бандеровский красно-черный флаг. На этом фоне премьер страны Дональд Туск заявил, что Россия якобы пытается рассорить Украину и Польшу и использует для этого «местных идиотов». Однако, по мнению экспертов, отношения поляков и украинцев исторически всегда были крайне конфликтными. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные тактические единицы Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации