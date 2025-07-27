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    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

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    27 июля 2025, 13:34 • Новости дня

    ВМФ России завершил масштабные учения «Июльский шторм»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-морской флот России завершил масштабные учения «Июльский шторм», в которых приняли участие более 15 тыс. военнослужащих и свыше 150 кораблей, сообщили в Минобороны России.

    Как передает ТАСС, в День Военно-морского флота России завершились масштабные оперативные учения «Июльский шторм» с участием сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. Учения прошли под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также Балтийского и Каспийского морей с 23 по 27 июля.

    Всего во время учений было выполнено около 550 боевых упражнений, из которых свыше 450 – с практическим применением оружия. В сообщении Минобороны отмечается: «Сегодня, в День Военно-морского флота России, силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии завершили участие в оперативном учении «Июльский шторм».

    В маневрах были задействованы более 15 тыс. военнослужащих, свыше 150 кораблей и судов, 120 летательных аппаратов, 950 единиц военной и специальной техники, а также 10 береговых комплексов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атомный подводный ракетный крейсер «Орел» приступил к скрытному развертыванию в Баренцевом море в рамках учений «Июльский шторм». Тихоокеанский флот провел тренировку по отражению атак дронов и катеров. Военно-морской флот России начал учения «Июльский шторм» в четырех морях с участием более 150 кораблей и свыше 15 тыс. военнослужащих.

    25 июля 2025, 14:40 • Новости дня
    Глава ВТБ счел бессмысленным ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов»

    Глава ВТБ Костин заявил о нецелесообразности ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»

    Глава ВТБ счел бессмысленным ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов»
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ремонт тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» является нецелесообразным из-за его возраста и высокой стоимости, он может быть продан или утилизирован, заявил глава ВТБ, председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин.

    Глава ВТБ и председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Андрей Костин заявил, что дальнейший ремонт авианосца «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» не имеет смысла. По его словам, кораблю уже более 40 лет, а восстановление обходится крайне дорого, пишет «Коммерсантъ».

    Костин отметил: «Я думаю, вопрос будет решен в том плане, что будет либо продан, либо утилизирован».

    Авианосец «Адмирал Кузнецов» встал на ремонт после участия в боевой операции у берегов Сирии. Ранее сообщалось, что крейсер планировали модернизировать, оснастив новой палубой с трамплином, силовой установкой, кабельными трассами, системой управления взлетом и посадкой палубной авиации, а также новой навигационной системой.

    По информации источника в кораблестроительной отрасли, после этих работ срок службы корабля должен был увеличиться на 20 лет.

    В составе ВМФ России сейчас находится один авианосец – «Адмирал Кузнецов», который проходит ремонт и модернизацию. Он способен и обслуживать 28 самолетов и 24 вертолета.

    Мурманский гарнизонный военный суд ранее восстановил картину возникновения и развития пожара на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».

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    27 июля 2025, 09:49 • Новости дня
    Песков объяснил отмену Главного военно-морского парада

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что решение об отмене Главного военно-морского парада принято из-за приоритетности безопасности в текущих условиях.

    По его словам, решение об отмене Главного военно-морского парада в этом году связано с вопросами безопасности, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Это связано с общей обстановкой. Соображения безопасности превыше всего».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Петербурга отменили праздничные мероприятия на акваториях города ко Дню Военно-морского флота. Городские власти также отказались от проведения праздничного салюта.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    25 июля 2025, 18:07 • Новости дня
    Белоусов сообщил о продвижении ВС России на Октябрьском направлении

    Белоусов заявил о продвижении 5-й мотострелковой бригады ВС РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные продолжают наступательные действия на Октябрьском направлении, добившись улучшения позиций, как отметил глава Минобороны РФ.

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России уверенно продвигаются вперед на Октябрьском направлении, передает ТАСС.

    Белоусов подчеркнул, что «воины-гвардейцы уверенно продвигаются вперед на Октябрьском направлении, улучшают положение российских войск, являются примером мужества и стойкости при выполнении поставленных боевых задач».

    Выступая перед бойцами, министр особо отметил их вклад в освобождение населенного пункта Новоэкономическое в ДНР и поблагодарил военных за проявленное мужество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили Варачино в Сумской области. Беспилотники «Герань-2» нанесли удар по складам 117-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Золотой Колодезь на Октябрьском направлении. Саратовский аэропорт Гагарин ввел временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов.

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    27 июля 2025, 00:20 • Новости дня
    Путин поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота

    Путин поздравил моряков с Днем ВМФ: «Флотские всегда за родину и честь»

    Путин поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота
    @ Скриншот с видео/пресс-служба Кремля

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Военно-морского флота моряков, матросов, офицеров и всех, кто в разные годы и эпохи создавал славу и мощь российского флота.

    «Со времен Петра Первого флот был и остается достоянием и гордостью Отечества, а представители военного морского сословия заслуженно пользуются особым почетом и искренним уважением нашего народа. Давно известно, что флотские всегда за Родину и честь», – сказал президент в видеообращении, размещенном на сайте Кремля.

    Он указал на силу духа и храбрость, знания и честность, прямоту и братство, воспитанные в условиях суровой морской службы, главный смысл которой – искренняя, сердечная, незыблемая любовь к Отчизне.

    «Все это передается из поколения в поколение. Военно-морским силам принадлежит сегодня важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности России, в защите ее законных интересов в Мировом океане», – отметил Путин.

    Президент напомнил, что морская составляющая ядерной триады России набирает мощь. В ее основе – группировка атомных подводных лодок, которая уверенно наращивает потенциал.

    Строительство крейсера «Князь Пожарский» завершено, на различных этапах создания две субмарины проекта «Борей-А» и шесть многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М». Утверждена новая стратегия развития Военно-Морского Флота России до 2050 года.

    По словам Путина, ключевым качеством обновленного флота России станет способность оперативно адаптироваться к изменениям стратегической обстановки, учитывать тенденции и прогнозы, перспективы развития международного сотрудничества на принципах равноправия и взаимного уважения интересов друг друга.

    Путин подчеркнул доблесть военных моряков и пехотинцев, которые сражаются в зоне специальной военной операции.

    «Сражаются дерзко, героически. За правду и справедливость, за безопасное, суверенное будущее нашего народа. Мужество более чем 50 тыс. матросов и офицеров отмечено медалями и орденами, а 35 военных моряков удостоены звания Героя России», – сказал президент.

    В завершение Путин поблагодарил личный состав Военно-морского флота за безупречное выполнение поставленных задач и достижения в укреплении морской мощи России. Он пожелал служащим успехов и процветания во имя России, а их семьям здоровья и благополучия.

    Как писала 24 июля газета ВЗГЛЯД, будущее российского Военно-морского флота связано с внедрением отечественных многофункциональных роботизированных комплексов, заявил президент России Владимир Путин.

    Тогда же военный эксперт Дандыкин заявил газета ВЗГЛЯД о том, что ВМФ России готов обеспечить безопасность Отчизны во всех районах мирового океана.

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    27 июля 2025, 11:43 • Новости дня
    Кабмин утвердил создание Нижегородского высшего военно-инженерного училища
    Кабмин утвердил создание Нижегородского высшего военно-инженерного училища
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новое высшее военно-инженерное училище, которое откроется в Нижегородской области к 1 сентября 2025 года, будет готовить специалистов с учетом опыта спецоперации на Украине.

    Правительство России утвердило распоряжение о создании нового высшего военно-инженерного командного училища в Нижегородской области, передает ТАСС. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

    В сообщении кабмина говорится: «В России будет создано новое высшее военно-инженерное командное училище, которое расположится в Нижегородской области. Распоряжение об этом подписано». Новое учебное заведение позволит увеличить подготовку и выпуск высококвалифицированных военных инженеров, при этом обучение будет проходить с учетом опыта, полученного во время спецоперации на Украине.

    Согласно тексту распоряжения, училище будет размещено на базе 210 межвидового регионального учебного центра Минобороны России. В кабмине отметили, что все организационные мероприятия по созданию училища планируется завершить к 1 сентября 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России теперь можно подать заявку на поступление в военный вуз через портал «Госуслуг». В стране решили создать Военно-инженерную академию, которая станет главным вузом по подготовке военных инженеров.

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    27 июля 2025, 02:01 • Новости дня
    Пленный ВСУ поблагодарил российских военных за спасение из «леса двухсотых»

    Tекст: Ирма Каплан

    Около одного из населенных пунктов Харьковской области военнослужащие группировки войск «Запад» взяли в плен старшего офицера – начальника разведки 6-го пограничного отряда Украины майора Максима Трофимука, который рассказал, как его с сослуживцами отправили на смерть.

    По словам военнопленного, он и трое солдат должны были занять позицию в лесополосе, так как там все  равно никого нет, приводит его рассказ Telegram-канал Минобороны России.

    «Я пошел туда, увидел, что держать оборону на этом участке фронта сейчас нет никакой возможности. Туда очень сложно дойти, а выйти из этой посадки почти нереально. Каждый заход или выход в эту посадку – это потери для нас. Чем больше мы будем там стоять, тем больше мы потеряем наших бойцов», – рассказал Трофимук.

    Он добавил, что на этом участке фронта очень много раненых и убитых. Точных цифр он не может назвать.

    «Могу сказать, что забрать оттуда мы можем только «трехсотых», в лучшем случае, практически все «двухсотые» остаются в том лесу», – уточнил военнопленный.

    Трофимук признался, что возможность попасть в плен стала своего рода спасением, так как российские военные не только вывели из «леса двухсотых», но и оказали помощь.

    «Они мне оказали первую медицинскую помощь, перемотали меня, дали водички попить. Потом на второй день нас перевели к другим ребятам. Они тоже мне оказали медицинскую помощь, еще раз меня перемотали. И потом, так как я уже не мог идти, меня где-то 7-8 км ваши ребята несли на носилках на точку эвакуации. Я очень им благодарен за то, что спасли мне жизнь, и за их отношение ко мне», –  приводит ТАСС слова пленного офицера ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, число солдат ВСУ, сдавшихся в плен в серой зоне спецоперации, растет на фоне увеличения случаев принудительной мобилизации в ТЦК.

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    24 июля 2025, 21:21 • Новости дня
    Эксперт: Мощь российского военно-морского флота неостановимо прирастает

    Военный эксперт Дандыкин: ВМФ готов обеспечить безопасность Отчизны во всех районах мирового океана

    Эксперт: Мощь российского военно-морского флота неостановимо прирастает
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    ВМФ России активно модернизируется: в строй вводятся современные корабли и подводные лодки, оснащенные передовыми технологиями. Эти меры не только повышают боевую мощь, но и обеспечивают надежную защиту морских границ России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский».

    «Визит Владимира Путина в Северодвинск – по-настоящему важное событие для нашей страны, особенно в преддверии дня ВМФ. Этот город – один из символов силы российского флота, один из опорных пунктов наших кораблей на Севере страны», – сказал Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    «Примечательно, что глава государства уделил особое внимание экипажу подводной лодки «Князь Пожарский». Он не просто поучаствовал в церемонии подъема флага над крейсером, но и передал его команде икону святого Александра Невского. Это говорит о том, что Путин понимает всю важность миссии, которую сегодня выполняют наши моряки», – добавил он.

    «Президент неоднократно говорил о необходимости развития российского флота. Важно, что его слова всегда переходят в дело. Именно он возродил славу отечественного ВМФ, превратил его в современный и первоклассный вид войск. А ведь еще в 90-х морской компонент нашей армии пребывал буквально в хаосе», – продолжает эксперт.

    «Целое десятилетие флот провел в запустении. Новых кораблей и подлодок практически не выпускалось. Теперь все изменилось: модернизации ВМФ осуществляется под четким руководством Верховного Главнокомандующего. И это дает результаты – подводные крейсеры проектов «Ясень-М» и «Борей-А» стали весомой величиной, оставляя позади зарубежные аналоги», – акцентирует собеседник.

    «При этом останавливаться на достигнутом никто не собирается. Модернизация и совершенствование флота продолжается. «Севмаш» строит атомные подводные крейсеры, в ближайшие годы будут сданы еще четыре подлодки проекта «Борей-А». Мощь флота неостановимо прирастает», – отмечает он.

    «И все это должно стать важным сигналом для западных неприятелей. Мы способны обеспечить безопасность Отчизны во всех районах мирового океана. Милитаристские заявления европейцев нас не запугают. У них должно сформироваться понимание: любые угрозы в отношении России не останутся безнаказанными», – заключил Дандыкин.

    Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский». Мероприятие состоялось в Северодвинске на территории предприятия «Севмаш». Также там присутствовали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и глава Морской коллегии Николай Патрушев. Президент подчеркнул, что «Князь Пожарский» оснащен самым эффективным радиоэлектронным оборудованием и ударным вооружением, в том числе баллистическими ракетами «Булава», а также современными торпедными комплексами и средствами гидроакустического противодействия.

    «Всего на российских верфях находятся в разных стадиях готовности более 70 кораблей. Так, только здесь, на «Севмаше», до 2030 года планируется построить шесть новых атомных подводных лодок», – добавил он, подчеркнув, что эта «ритмичная и планомерная работа» позволит повысить экономическую стабильность предприятий всей отрасли.

    Кроме того, Путин передал команде подлодки «Князь Пожарский» складень с иконой святого Александра Невского. Как отмечают эксперты, этот святой заступник России особо почитаем всем российским воинством.

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    24 июля 2025, 15:14 • Новости дня
    Белоусов проверил внедрение цифровых систем управления в войсках

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в Московский военный округ проверил ход внедрения систем автоматизации управления подразделениями, сообщили в Минобороны.

    Министру представили современные образцы систем информационного взаимодействия между пунктами управления, а также инфраструктуру, программное обеспечение и кластер подготовки специалистов, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    «Представленная инфраструктура позволяет в режиме реального времени обеспечить доступ должностных лиц пунктов управления к различным цифровым сервисам для их оперативного информационного взаимодействия как по горизонтали, так и вертикали», – заявил представитель подразделения.

    В ведомстве отметили, что на демонстрации использовались практические эпизоды с учетом боевого опыта, а Белоусову доложили порядок обмена информацией на базе перспективной цифровой инфраструктуры. Также министру представили предложения по организации обучения инструкторского состава для подготовки специалистов среди военнослужащих группировок войск.

    По итогам поездки Белоусов поручил в кратчайшие сроки подготовить военных, участвующих в СВО, к использованию компонентов цифровой инфраструктуры. Он также провел совещание по вопросам цифрового и технологического развития Минобороны, где сообщил о создании комплексной системы информационного взаимодействия в тактическом звене, подчеркнув, что эта система способна повысить ситуационную осведомленность командиров.

    В мае Белоусов посетил войска Московского военного округа, где ознакомился с современными образцами быстровозводимых блочно-модульных конструкций.

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    27 июля 2025, 02:46 • Новости дня
    WP узнала о финансовых механизмах стран ЕС для снабжения Киева оружием

    Tекст: Ирма Каплан

    После разрешения Вашингтоном отправки американского оружия на Украину при условии, что европейцы его оплатят, в ЕС ведут сложные переговоры о том, какие виды техники могут предоставить США и на какие деньги, для чего ЕС разрабатывает варианты, но для начала необходимо закупить вооружения на сумму около 10 млрд долларов, пишет WP,

    «Европейские покровители Украины хотят извлечь выгоду из плана, согласно которому администрация Трампа разрешит странам поставлять существующие системы вооружений или боеприпасы на Украину, а затем закупать замену. Вашингтон также может перенаправить поставки в другие государства и продать их для реэкспорта на Украину. В первую очередь речь идет о батареях ПВО Patriot и ракетах-перехватчиках», – пишет Washington Post (WP).

    Газета отмечает, что Германия изменила конституцию, чтобы получить возможность занять сотни млрд евро для военных расходов, включая закупку вооружений для Украины. Власти Германии уже предложили оплатить поставку двух батарей Patriot и возглавляют переговоры с другими странами, готовыми выделить средства на дополнительные комплексы,

    Норвегия, обладающая крупнейшим в мире суверенным фондом благодаря доходам от нефти, также выразила готовность профинансировать одну систему Patriot и увеличила годовую помощь Киеву до 7,8 млрд долларов. По словам генсека НАТО Марка Рютте, по меньшей мере шесть стран, включая Данию, Швецию, Финляндию, Британию, Нидерланды и Канаду, выразили желание присоединиться к коллективному финансированию закупок вооружений.

    В то же время ряд европейских столиц ожидает проработки схемы, чтобы затем объединить ресурсы и источники финансирования. Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отметил, что Копенгаген не сможет действовать в одиночку и рассчитывает на партнерство других государств.

    Однако даже страны, готовые инвестировать, требуют большей прозрачности от США, в частности относительно сроков восполнения переданных Украине систем. Премьер Норвегии Йонас Гар Стере подчеркнул важность этих деталей для партнеров.

    Великобритания пока не объявила о планах приобретать для Киева комплексы Patriot, а премьер Кир Стармер не уточнил, будет ли страна участвовать в покупке американских вооружений для Украины.

    «При этом, чтобы побудить союзников залезть в карманы, НАТО будет рассматривать военную помощь, предоставляемую Украине, как помощь в выполнении нового обязательства союзников увеличить ежегодные военные расходы до 5% от ВВП, которого требовал Трамп», – напомнила WP.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Берлин передал на Украину три комплекса ПВО Patriot и сейчас обсуждает с США возможные новые поставки, а также пополнение собственных складов. Власти Дании заявили о готовности полностью оплатить поставку системы Patriot для ВСУ.

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    24 июля 2025, 15:07 • Новости дня
    Польша заключила соглашение о кредитной гарантии от США на вооружение

    Польша заключила соглашение о кредитной гарантии в 3 млрд долларов от США на вооружение

    Tекст: Евгения Караваева

    Власти Польши подписали соглашение о получении кредитной гарантии США для модернизации вооруженных сил страны, сумма составит 3 млрд долларов.

    Соглашение о предоставлении Польше кредитной гарантии на 3 млрд долларов в рамках программы Foreign Military Financing подписал министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА «Новости».

    Документ предусматривает выделение 4 млрд долларов на обновление польских вооруженных сил, что позволит Варшаве продолжить закупки американского вооружения.

    Программа Foreign Military Financing предполагает предоставление кредитов и гарантий странам, являющимся союзниками США, для приобретения военной техники у американских компаний. Польша ранее уже получила кредиты на сумму более 3 млрд долларов, которые были направлены преимущественно на закупку вертолетов Apache. За последние два года общая сумма американских кредитов и гарантий для Польши превысила 11 млрд долларов, что делает страну крупнейшим получателем помощи по этой программе.

    Польша регулярно закупает у США различные виды вооружения, включая самолеты, вертолеты, системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также реактивные артиллерийские установки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша сейчас живет не в послевоенные, а в «предвоенные времена».

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    24 июля 2025, 14:58 • Новости дня
    США поручили подготовить проект архитектуры «Золотого купола» за 60 дней

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пентагон выделил срок в два месяца для создания архитектурного проекта перспективной системы ПРО «Золотой купол» с привлечением инновационных решений.

    Руководитель программы создания системы противоракетной обороны «Золотой купол» Майкл Гетлейн заявил, что у него есть 60 дней для подготовки проекта архитектуры новой ПРО, передает РИА «Новости».

    По его словам, документ должен быть представлен заместителю министра обороны США по истечении этого срока. Генерал-майор Стивен Парди, временно исполняющий обязанности главы департамента закупок ВВС США, подчеркнул, что время имеет важное значение для реализации этой инициативы.

    Он добавил, что команда рассматривает нестандартные подходы, такие как конкурсы с грантами и совместные проекты с промышленностью, чтобы ускорить работу над проектом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования ПРО «Золотой купол» и создания нового истребителя F-47. Дональд Трамп начал искать замену компании Илона Маска в проекте ПРО «Золотой купол». В США допустили возможность заключения сделки с Канадой по присоединению к программе «Золотой купол».

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    24 июля 2025, 14:45 • Новости дня
    США сократили закупку F-35 до завершения модернизации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-воздушные силы США решили существенно снизить количество приобретаемых F-35, ожидая завершения модернизации истребителей.

    Военно-воздушные силы США почти вдвое уменьшили закупки истребителей пятого поколения F-35, передает ТАСС.

    В 2026 году американские ВВС планируют приобрести только 24 самолета этой модели, что составляет ровно половину изначально запланированного количества и значительно меньше 44 машин, которые закупят в текущем году.

    Начальник штаба ВВС США Дэвид Оллвин объяснил, что пересмотр планов связан с необходимостью дождаться прогресса компании Lockheed Martin во внедрении пакетов модернизации Block-4 и TR-3. Эти обновления должны повысить вычислительные мощности бортового компьютера и интегрировать новые системы вооружения, датчики и программное обеспечение. Однако сроки полной интеграции пакета до сих пор не определены, а готова лишь часть решений.

    По словам Оллвина, «наши финансовые ресурсы ограничены, и мы должны быть уверены, что приобретаемые нами F-35 будут способны противостоять растущим угрозам». Он также отметил, что возвращение к изначальным планам закупок возможно после полной реализации модернизации.

    Пентагон в этот период сосредоточился на инвестициях в разработку истребителя-бомбардировщика шестого поколения F-47, где ключевым подрядчиком стал Boeing, победивший Lockheed Martin в конкурсе за государственный контракт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поставка американских F-35 в Израиль была отложена из-за выявленных неисправностей истребителей. Британия несет огромные убытки из-за покупки F-35. В стране обнаружилась нехватка летчиков для управления этими самолетами.

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    25 июля 2025, 09:47 • Новости дня
    Патрушев заявил об успешном противодействии ЧФ присутствию НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Черноморский флот продолжает эффективно противостоять активности НАТО в регионе и готовится к модернизации с внедрением новых технологий, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

    По его словам, Черноморский флот успешно противостоит усилению присутствия НАТО в Черном море, передает РИА «Новости». Патрушев добавил, что моряков ЧФ в ближайшие годы ожидает усиление, включая поступление морских робототехнических комплексов.

    Патрушев подчеркнул: «Черноморский флот играет важную роль в специальной военной операции на Украине». Он уточнил, что с кораблей ЧФ наносились удары крылатыми ракетами «Калибр» по военной инфраструктуре и командным пунктам ВСУ, а также блокировались украинские порты и пресекались поставки оружия Киеву морем.

    Кроме того, Патрушев сообщил о создании и контроле российскими силами морской зоны безопасности в акватории Черного моря. В долгосрочной перспективе флот усилят новыми фрегатами, корветами, авиацией и современными робототехническими системами.

    Помимо этого, проект уточненной программы кораблестроения ВМФ России до 2050 года будет внесен на утверждение президенту страны в сентябре. В числе приоритетов – обеспечение импортонезависимости, технологического суверенитета и опережение иностранных флотов по характеристикам кораблей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев сообщил, что на учениях НАТО отрабатываются сценарии захвата Калининграда. Патрушев заявил, что на Украине есть явные признаки победы России. Он также отметил рост числа морских роботов НАТО в акваториях рядом с Россией.

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    25 июля 2025, 11:41 • Новости дня
    США выделили Польше военные кредиты на 4 млрд долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Варшава заключила соглашение с американской стороной о военном кредитовании, что позволит обновить вооруженные силы страны на современном западном уровне.

    Военные ведомства Польши и США подписали соглашение о предоставлении Варшаве кредитных гарантий на сумму 4 млрд долларов, сообщает ТАСС. Подписание прошло в рамках программы Foreign Military Financing, согласно которой средства направят на модернизацию польских вооруженных сил.

    Вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил на церемонии, что Польша стала крупнейшим бенефициаром программы военного кредитования США. «В рамках программы Foreign Military Financing США выделят Польше кредитные гарантии в размере 4 млрд долларов. Средства будут направлены на модернизацию польских ВС», – подчеркнул он.

    США остаются главным оборонным партнером Польши. Варшава закупает у американской стороны современные истребители F-35, ударные вертолеты Apache АН-64, авиационные ракеты, танки Abrams и системы противовоздушной обороны Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша объявила о начале операции по «защите» неба над Балтийским морем. НАТО разрабатывает планы по нападению на Россию в регионе Балтики. Польша решила выделить свои корабли для миссии НАТО на Балтике.

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    25 июля 2025, 17:32 • Новости дня
    Военное положение ввели в восьми районах Таиланда на границе с Камбоджей

    Власти Таиланда объявили военное положение после боев с Камбоджей

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Таиланда приняли решение о введении военного положения в районах, граничащих с Камбоджей, после вооруженных столкновений на спорном участке.

    Командование пограничной обороны Таиланда объявило военное положение в восьми округах на границе с Камбоджей, передает ТАСС. Мера вступила в силу немедленно и объясняется необходимостью «защиты суверенитета страны, территориальной целостности, а также жизни и имущества граждан».

    На рассвете 24 июля в районе спорной пограничной территории произошли столкновения между таиландскими и камбоджийскими военными. ВС Таиланда заявили, что применили истребители для нанесения ударов, а камбоджийская сторона подтвердила, что действовала в режиме самообороны.

    По информации Министерства здравоохранения Таиланда, в результате боев погибли по меньшей мере 14 мирных жителей и один военнослужащий, еще 46 человек получили ранения. Российские дипломатические миссии в Таиланде и Камбодже порекомендовали соотечественникам воздержаться от поездок к зоне конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-воздушные силы Таиланда выполнили авиаудары по армейским объектам Камбоджи с применением истребителей F-16. Королевская армия Таиланда использовала украинские танки T-84 «Оплот» на границе с Камбоджей, что стало их первым боевым применением. Конфликт между Таиландом и Камбоджей перешел в фазу активных боестолкновений с применением артиллерии и авиации в 12 приграничных районах.

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