ВМФ России завершил масштабные учения «Июльский шторм»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, в День Военно-морского флота России завершились масштабные оперативные учения «Июльский шторм» с участием сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. Учения прошли под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также Балтийского и Каспийского морей с 23 по 27 июля.

Всего во время учений было выполнено около 550 боевых упражнений, из которых свыше 450 – с практическим применением оружия. В сообщении Минобороны отмечается: «Сегодня, в День Военно-морского флота России, силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии завершили участие в оперативном учении «Июльский шторм».

В маневрах были задействованы более 15 тыс. военнослужащих, свыше 150 кораблей и судов, 120 летательных аппаратов, 950 единиц военной и специальной техники, а также 10 береговых комплексов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, атомный подводный ракетный крейсер «Орел» приступил к скрытному развертыванию в Баренцевом море в рамках учений «Июльский шторм». Тихоокеанский флот провел тренировку по отражению атак дронов и катеров. Военно-морской флот России начал учения «Июльский шторм» в четырех морях с участием более 150 кораблей и свыше 15 тыс. военнослужащих.