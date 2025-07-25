Атомоход «Орел» выполнил задачи учений в Баренцевом море

Tекст: Дмитрий Зубарев

Атомный подводный ракетный крейсер «Орел» начал выполнение задач оперативных учений ВМФ «Июльский шторм» в Баренцевом море, передает ТАСС. В пресс-службе Северного флота сообщили, что выход атомохода из базы обеспечили подразделения по борьбе с противодиверсионными силами.

После перехода в заданный район «Орел» перешел на подводный режим и приступил к скрытному развертыванию с готовностью к условному применению ракетного оружия по корабельной группировке противника.

По информации флота, в Баренцевом море сейчас действуют несколько разнородных корабельных группировок, включая подводные лодки разных типов. Совместно с надводными кораблями эти силы отрабатывают варианты обеспечения безопасности России в Арктике.

Учения «Июльский шторм» проходят с 23 по 27 июля под руководством главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева и охватывают акватории Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей. К маневрам привлечены более 150 кораблей и судов, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов и свыше 15 тыс. военных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, атомный подводный ракетный крейсер «Орел» выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Гранит» в Баренцевом море. Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и подлодка «Орел» прибыли в Финский залив.