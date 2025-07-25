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    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    6 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Контроль над технологиями заменяет традиционные формы власти

    Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.

    2 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина перешла к тактике нагадить под дверь

    В таких ситуациях, как налет украинских БПЛА на Сочи, русский человек куда больше вопросов имеет к тем, кто запускает дроны по детскому центру «Сириус». И русский человек сначала хочет за это врагу голову открутить. А не государство расшатывать.

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    25 июля 2025, 06:08 • Новости дня

    Атомоход «Орел» выполнил задачи учений в Баренцевом море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Баренцевом море атомный подводный ракетный крейсер «Орел» приступил к скрытному развертыванию в рамках масштабных учений ВМФ «Июльский шторм» с участием более 15 тыс. военнослужащих.

    Атомный подводный ракетный крейсер «Орел» начал выполнение задач оперативных учений ВМФ «Июльский шторм» в Баренцевом море, передает ТАСС. В пресс-службе Северного флота сообщили, что выход атомохода из базы обеспечили подразделения по борьбе с противодиверсионными силами.

    После перехода в заданный район «Орел» перешел на подводный режим и приступил к скрытному развертыванию с готовностью к условному применению ракетного оружия по корабельной группировке противника.

    По информации флота, в Баренцевом море сейчас действуют несколько разнородных корабельных группировок, включая подводные лодки разных типов. Совместно с надводными кораблями эти силы отрабатывают варианты обеспечения безопасности России в Арктике.

    Учения «Июльский шторм» проходят с 23 по 27 июля под руководством главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева и охватывают акватории Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей. К маневрам привлечены более 150 кораблей и судов, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов и свыше 15 тыс. военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атомный подводный ракетный крейсер «Орел» выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Гранит» в Баренцевом море. Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и подлодка «Орел» прибыли в Финский залив.

    24 июля 2025, 07:15 • Новости дня
    Солдаты ВСУ записали гневное обращение к Зеленскому из лесов Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    На фоне колоссальных потерь ВСУ перебросили на Сумское направление из Черниговской области 300-й учебный танковый полк, сформированный изначально для обучения военнослужащих и их последующего распределения по боевым бригадам, рассказали «Северяне».

    «На фоне роста протестных настроений на Украине, военнослужащие 33 ошп записали видеообращение с оскорблениями В.Зеленского, который «не может обеспечить подразделение средствами БПЛА», – сообщил неофициальный Telegram-канал группы «Северный ветер».

    Бойцы рассказали, что в район Юнаковки противник постоянно перебрасывает резервы, которые методично уничтожаются десантниками «Севера». За прошедшие сутки ВСУ предпринял две безуспешные контратаки, для которых были привлечены более 20 человек. Более половины российские бойцы уничтожили, семеро остались ранеными на линии боевого соприкосновения, единицы бежали.

    В районе Кондратовки «Северяне» пресекли попытки ВСУ накопить резервы, уничтожив 20 солдат ВСУ и заставив бежать оставшихся. На Великобурлукском направлении российские бойцы ликвидировали десять боевых групп ВСУ.

    «На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 16 штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой, артиллерийский и минометный расчеты», – отметили в посте.

    В суточной сводке указано, что потери противника составили свыше 170 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской).


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    24 июля 2025, 04:31 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ заявил о праве Украины воздействовать на территорию России
    Глава МИД ФРГ заявил о праве Украины воздействовать на территорию России
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о необходимости для Украины не только себя защищать, но и воздействовать на территорию России, для чего Киев должен иметь соответствующие средства.

    «Одно можно сказать наверняка: Украина имеет право защищать себя от нападений. Для этого у Украины должны быть средства воздействия на территорию России. Но мы не будем раскрывать (президента России Владимиру) Путину через СМИ, какие системы вооружения мы предоставляем Украине», – заинтриговал Вадефуль читателей газеты Zeit.

    Он также назвал оснащение Украины новыми системами вооружения в настоящее время не финансовой проблемой, а проблемой доступности и производства, и над ней Германия работает. По его словам, поставки Taurus – задача многогранная.

    «Это технически непростая система вооружения, которую Украина не может получить в свое распоряжение на раз, однако этот вопрос необходимо постоянно прощупывать», – добавил немецкий министр.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поставки американской системы ПВО Patriot на Украину откладываются минимум до весны 2026 года.До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус

    заявил, что Германия примет участие в ускоренной поставке на Украину пяти зенитных ракетных комплексов Patriot по договоренности с США

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    22 июля 2025, 08:40 • Новости дня
    Индия решила вывести МиГ-21 из эксплуатации ВВС
    Индия решила вывести МиГ-21 из эксплуатации ВВС
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советские истребители МиГ-21 завершат свою долгую историю эксплуатации в индийских ВВС в сентябре, когда на авиабазе состоится прощальная церемония.

    Индия планирует вывести из эксплуатации все оставшиеся истребители МиГ-21 осенью этого года, сообщает ТАСС. Прощальная церемония назначена на 19 сентября и пройдет на авиабазе Чандигарх. В мероприятии примут участие высшее руководство ВВС Индии, а также ветераны, служившие на этих самолетах.

    По словам авиационного эксперта Ангад Сингха, «ни один другой истребитель не был связан с военно-воздушными силами Индии так долго, как МиГ-21 – целых две трети 93-летней истории ВВС страны неразрывно связаны с этим самолетом. Он принимал участие во всех боевых действиях с 1965 года вплоть до операции «Синдур» и в той или иной форме повлиял на карьеру практически каждого ныне живущего индийского летчика-истребителя. Нет сомнений, что это будет эмоциональное прощание с легендой индийского неба».

    В честь списания МиГ-21 пройдут воздушные показы и тематические выставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, истребитель ВВС Индии МиГ-21 разбился в индийском штате Пенджаб. Учебно-тренировочный истребитель МиГ-21 ВВС Индии также разбился при взлете с авиабазы Гвалиор. Индия решила купить российские истребители МиГ-29 и Су-30МКИ.

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    23 июля 2025, 01:06 • Новости дня
    Двое военнослужащих России переданы медикам с подконтрольной Киеву территории

    Tекст: Ирма Каплан

    Два российских военнослужащих, нуждавшиеся в срочной медпомощи, переданы врачам с подконтрольной Киеву территории, согласно достигнутым в Стамбуле договоренностям между Россией и Украиной, сообщили в Минобороны России

    «22 июля текущего года в соответствии с достигнутыми второго июня в Стамбуле российско-украинскими договоренностями о бессрочных санитарных обменах, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены двое нуждающихся в срочной медицинской помощи российских военнослужащих», – сказано в

    Telegram-канале ведомства.

    В оборонном ведомстве добавили, что российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там им оказывается необходимая медицинская помощь.

    Затем их доставят в Россию для последующего лечения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лейтенант полиции Днепровского районного отделения Киева Екатерина Король передала аудиосообщение своему отцу, находящемуся в плену в России, через представителей российских силовых структур.


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    23 июля 2025, 14:45 • Новости дня
    Десантники применили новейшие АК-12К при штурме укрепрайона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейшие автоматы АК-12К были использованы российскими десантниками при взятии укрепленного района в лесу Сумской области, что обеспечило успех операции.

    Российские десантники из 51-го гвардейского парашютно-десантного полка применили новые автоматы Калашникова АК-12К при штурме украинского укрепрайона в Сумской области, передает ТАСС.

    Как уточнили в концерне «Калашников», штурмовая группа, вооруженная АК-12К, захватила укрепленный район в лесном массиве, несмотря на ожесточенное сопротивление противника. В сообщении отмечается, что в результате операции было уничтожено более десяти украинских военнослужащих.

    Автомат АК-12К разработан специально для подразделений ВДВ с учетом их требований. Оружие обладает улучшенными техническими и эргономическими характеристиками, а также повышенной надежностью в условиях современного боя. АК-12К использует патрон калибра 5,45 мм и предназначен для эффективного поражения живой силы противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Воздушно-десантные войска получили новую модификацию автомата Калашникова АК-12К. Концерн «Калашников» впервые показал новейшие укороченные версии автоматов АК-12 и АК-15 на мероприятии в стрелковом комплексе в парке «Патриот».

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    22 июля 2025, 14:44 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о росте стоимости подлодки Columbia для ВМС США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стоимость строительства атомной подлодки типа Columbia для ВМС США увеличилась до 16,1 млрд долларов из-за роста цен на сырье и оплату труда, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Командование кораблестроения и вооружений (NAVSEA) ВМС США.

    Стоимость проекта строительства новейшей атомной подводной лодки типа Columbia для ВМС США возросла и теперь составляет 16,1 млрд долларов, что превышает одобренную ранее Конгрессом смету на 12%, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg и Командование кораблестроения и вооружений ВМС США (NAVSEA).

    Корабль District of Columbia строят компании General Dynamics и Huntington Ingalls Industries. В NAVSEA заявили, что почти две трети новых расходов связаны с удорожанием сырья и ростом оплаты труда, а остальная часть объясняется результатами деятельности подрядчиков. Это не первое удорожание проекта – ранее ВМС уже пересматривали его стоимость в сторону увеличения.

    По информации агентства, подлодка должна стать ключевым звеном ядерной триады США в составе флота. Строительство отстает от графика на 17 месяцев, хотя его подготовка началась еще в 2019 году, а корпус заложили в 2022 году. Первоначально планировалось, что лодка будет готова к октябрю 2027 года.

    США намерены построить всего 12 атомных подлодок этого типа и к 2031 году полностью ввести их в состав ВМС. Они должны заменить действующие подлодки типа Ohio, вывод из эксплуатации которых стартует в 2027 году. В отчете Управления по подотчетности правительства США за 2023 год отмечалось, что специалисты ВМС и Пентагона сомневаются в возможности завершить строительство всех новых субмарин стоимостью более 130 млрд долларов в срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чиновники ВМС и Пентагона США выразили сомнения в том, что новейшие подводные лодки типа Columbia стоимостью 132 млрд долларов будут построены в срок до 2031 года.

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    23 июля 2025, 05:35 • Новости дня
    ВМФ России приступил к оперативному учению «Июльский шторм»
    ВМФ России приступил к оперативному учению «Июльский шторм»
    @ Скриншот с видео Telegram-канала Минобороны России

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский Военно-морской флот начал учение «Июльский шторм» в акваториях четырех морей, в котором участвуют более 150 кораблей и свыше 15 тыс. военнослужащих, сообщили в Минобороны страны.

    «В период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение Военно-морского флота «Июльский шторм» с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии», – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

    В маневрах задействованы более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной техники и свыше 15 тыс. военнослужащих.

    По информации Минобороны, в ходе учения проверяется готовность группировок к решению нестандартных задач, комплексному применению высокоточного оружия, беспилотных систем и современных образцов техники.

    Военные экипажи отработают развертывание в районы боевого предназначения, противолодочные действия, оборону районов базирования и морской экономической деятельности.

    Также будут проведены задачи по отражению атак условного противника, обеспечению безопасности судоходства и нанесению одиночных и совместных ударов по объектам противника с применением высокоточного вооружения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, совместные трехдневные учения CASAREX 2025 с участием военно-морских сил Ирана, России и наблюдателей из стран прикаспийского региона стартуют 21 июля в Каспийском море.

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    23 июля 2025, 23:15 • Новости дня
    Вернувшиеся из плена российские бойцы поблагодарили всех за содействие
    Вернувшиеся из плена российские бойцы поблагодарили всех за содействие
    @ Скриншот с видео/Telegram-канал Министерства обороны России

    Tекст: Ирма Каплан

    Согласно российско-украинскими стамбульскими договоренностями от второго июня, с подконтрольной киевскому режиму территории вернулась группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ, рассказали в Минобороны России.

    «В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», – сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

    По словам одного из бойцов, этот день – один из самых радостных в его жизни.

    «Я благодарю всех, кто к этому как-то причастен, кто помог каждому из нас, кто нас оттуда забрал, кто вернул нас домой к нашим семьям, к нашим родным. Спасибо вам всем большое», – сказал военнослужащий.

    Второй добавил, что хочет поблагодарить «Родину, которая нас не забыла».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, днем ранее два российских военнослужащих, нуждавшиеся в срочной медпомощи, переданы врачам с подконтрольной Киеву территории, согласно достигнутым в Стамбуле договоренностям между Россией и Украиной.


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    24 июля 2025, 21:21 • Новости дня
    Эксперт: Мощь российского военно-морского флота неостановимо прирастает

    Военный эксперт Дандыкин: ВМФ готов обеспечить безопасность Отчизны во всех районах мирового океана

    Эксперт: Мощь российского военно-морского флота неостановимо прирастает
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    ВМФ России активно модернизируется: в строй вводятся современные корабли и подводные лодки, оснащенные передовыми технологиями. Эти меры не только повышают боевую мощь, но и обеспечивают надежную защиту морских границ России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский».

    «Визит Владимира Путина в Северодвинск – по-настоящему важное событие для нашей страны, особенно в преддверии дня ВМФ. Этот город – один из символов силы российского флота, один из опорных пунктов наших кораблей на Севере страны», – сказал Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    «Примечательно, что глава государства уделил особое внимание экипажу подводной лодки «Князь Пожарский». Он не просто поучаствовал в церемонии подъема флага над крейсером, но и передал его команде икону святого Александра Невского. Это говорит о том, что Путин понимает всю важность миссии, которую сегодня выполняют наши моряки», – добавил он.

    «Президент неоднократно говорил о необходимости развития российского флота. Важно, что его слова всегда переходят в дело. Именно он возродил славу отечественного ВМФ, превратил его в современный и первоклассный вид войск. А ведь еще в 90-х морской компонент нашей армии пребывал буквально в хаосе», – продолжает эксперт.

    «Целое десятилетие флот провел в запустении. Новых кораблей и подлодок практически не выпускалось. Теперь все изменилось: модернизации ВМФ осуществляется под четким руководством Верховного Главнокомандующего. И это дает результаты – подводные крейсеры проектов «Ясень-М» и «Борей-А» стали весомой величиной, оставляя позади зарубежные аналоги», – акцентирует собеседник.

    «При этом останавливаться на достигнутом никто не собирается. Модернизация и совершенствование флота продолжается. «Севмаш» строит атомные подводные крейсеры, в ближайшие годы будут сданы еще четыре подлодки проекта «Борей-А». Мощь флота неостановимо прирастает», – отмечает он.

    «И все это должно стать важным сигналом для западных неприятелей. Мы способны обеспечить безопасность Отчизны во всех районах мирового океана. Милитаристские заявления европейцев нас не запугают. У них должно сформироваться понимание: любые угрозы в отношении России не останутся безнаказанными», – заключил Дандыкин.

    Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский». Мероприятие состоялось в Северодвинске на территории предприятия «Севмаш». Также там присутствовали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и глава Морской коллегии Николай Патрушев. Президент подчеркнул, что «Князь Пожарский» оснащен самым эффективным радиоэлектронным оборудованием и ударным вооружением, в том числе баллистическими ракетами «Булава», а также современными торпедными комплексами и средствами гидроакустического противодействия.

    «Всего на российских верфях находятся в разных стадиях готовности более 70 кораблей. Так, только здесь, на «Севмаше», до 2030 года планируется построить шесть новых атомных подводных лодок», – добавил он, подчеркнув, что эта «ритмичная и планомерная работа» позволит повысить экономическую стабильность предприятий всей отрасли.

    Кроме того, Путин передал команде подлодки «Князь Пожарский» складень с иконой святого Александра Невского. Как отмечают эксперты, этот святой заступник России особо почитаем всем российским воинством.

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    22 июля 2025, 13:47 • Новости дня
    Индия получила первую партию американских вертолетов Apache AH-64E

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армейская авиация Индии усилилась после поступления первых трех ударных вертолетов Apache AH-64E, прибывших из Соединенных Штатов.

    Индийская армия получила первую партию из трех новых боевых вертолетов Apache AH-64E в рамках соглашения между Индией и США на сумму 600 млн долларов, передает ТАСС.

    В армейской пресс-службе заявили: «Важнейший момент для индийской армии. Сегодня в Индию прибыла первая партия вертолетов Apache для армейской авиации». В ведомстве также отметили, что новые машины значительно повысят оперативные возможности военных.

    Поставка вертолетов была задержана из-за сбоев в цепочке поставок и технических проблем, с которыми столкнулись американские производители. Изначально шесть вертолетов должны были поступить в армию к маю – июню 2024 года, однако в результате сложности сроки были смещены.

    Вторая партия из трех вертолетов ожидается к концу текущего года, после чего новые машины будут размещены на западной границе с Пакистаном. ВВС Индии уже эксплуатируют 22 вертолета Apache, поставленных по предыдущему контракту 2015 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Индии выразили обеспокоенность задержкой поставок американских вертолетов Apache и двигателей для истребителей Tejas Mk 1A.

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    23 июля 2025, 11:45 • Новости дня
    Путин присвоил 52-й артиллерийской бригаде ВДВ звание гвардейской

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин своим указом отметил новым статусом 52-ю артиллерийскую бригаду Воздушно-десантных войск за отвагу и мужество, проявленные личным составом в ходе боевых действий.

    Почетное наименование «гвардейская» присвоено 52-й артиллерийской бригаде Воздушно-десантных войск указом президента, документ опубликован на сайте Кремля.

    «За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 52 артиллерийской бригаде почетное наименование «гвардейская», – говорится в указе.

    Ранее президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейских» 1488-го зенитному ракетному полку и 227-й артиллерийской бригаде.

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    23 июля 2025, 11:34 • Новости дня
    США впервые испытали ракетный комплекс Typhon по морской цели в Австралии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные провели уникальные испытания комплекса Typhon, поразив морскую цель ракетой SM-6 вблизи северного побережья Австралии.

    США впервые испытали ракетный комплекс средней дальности MRC Typhon по морской цели на территории Австралии, сообщает портал РИА «Новости» со ссылкой на Defense One и генерал-лейтенанта Джоэла Вауэлла.

    Испытание состоялось в рамках совместных учений «Сабля-талисман» с Австралией. Это стало первым подобным применением Typhon для удара по кораблю.

    Пуск был произведен с полигона Брэдшоу, расположенного на севере страны, в более чем 320 километрах от города Дарвин. Морская цель находилась на расстоянии 166 километров от места запуска. Для атаки использовалась противокорабельная ракета SM-6.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус заявил о готовности приобрести у США пусковые установки Typhon для применения ракет средней и меньшей дальности. США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые превосходят по характеристикам уже находящиеся в Европе крылатые ракеты и создают серьезные риски для России.

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    24 июля 2025, 07:21 • Новости дня
    Бронежилет «Оберег» спас российского бойца от двух украинских дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащий России выжил после атаки двух украинских дронов благодаря бронежилету «Оберег», который защитил его от опасных осколков и серьезных ранений, сообщил Ростех.

    Бронежилет «Оберег. Про» защитил российского бойца от атаки двух украинских дронов, передает РИА «Новости». Инцидент произошел во время снабжения российских подразделений, когда дроны атаковали автомобиль «Нива». В результате атаки у машины были повреждены крыша и двигатель, однако военнослужащий получил лишь легкие ранения рук.

    Госкорпорация «Ростех» подчеркнула, что бронежилет спас бойца за счет большой площади защиты, задержав особо опасные осколки и прикрыв шею. По сообщению компании, современные войны приводят к большому числу осколочных ранений, поэтому в экипировку добавляют эффективные противоосколочные элементы.

    Боец, которому удалось выжить, рассказал: «Первый дрон ударил справа в капот машины. Мой напарник, который был за рулем, смог выскочить сразу, а у меня от взрыва заклинило дверь. Пришлось ее выбивать. В этот момент прилетел второй беспилотник в крышу. То есть я попал под удар сразу двух дронов».

    Бронежилет «Оберег. Про» выпускается тульским заводом «Октава» и оснащается керамическими бронеплитами классов Бр4 и Бр5, которые выдерживают попадания из автоматов, винтовок и пулеметов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тульский завод «Октава» представил новую модель бронежилета «Оберег» для скрытого ношения.

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    24 июля 2025, 15:14 • Новости дня
    Белоусов проверил внедрение цифровых систем управления в войсках

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в Московский военный округ проверил ход внедрения систем автоматизации управления подразделениями, сообщили в Минобороны.

    Министру представили современные образцы систем информационного взаимодействия между пунктами управления, а также инфраструктуру, программное обеспечение и кластер подготовки специалистов, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    «Представленная инфраструктура позволяет в режиме реального времени обеспечить доступ должностных лиц пунктов управления к различным цифровым сервисам для их оперативного информационного взаимодействия как по горизонтали, так и вертикали», – заявил представитель подразделения.

    В ведомстве отметили, что на демонстрации использовались практические эпизоды с учетом боевого опыта, а Белоусову доложили порядок обмена информацией на базе перспективной цифровой инфраструктуры. Также министру представили предложения по организации обучения инструкторского состава для подготовки специалистов среди военнослужащих группировок войск.

    По итогам поездки Белоусов поручил в кратчайшие сроки подготовить военных, участвующих в СВО, к использованию компонентов цифровой инфраструктуры. Он также провел совещание по вопросам цифрового и технологического развития Минобороны, где сообщил о создании комплексной системы информационного взаимодействия в тактическом звене, подчеркнув, что эта система способна повысить ситуационную осведомленность командиров.

    В мае Белоусов посетил войска Московского военного округа, где ознакомился с современными образцами быстровозводимых блочно-модульных конструкций.

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    24 июля 2025, 14:58 • Новости дня
    США поручили подготовить проект архитектуры «Золотого купола» за 60 дней

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пентагон выделил срок в два месяца для создания архитектурного проекта перспективной системы ПРО «Золотой купол» с привлечением инновационных решений.

    Руководитель программы создания системы противоракетной обороны «Золотой купол» Майкл Гетлейн заявил, что у него есть 60 дней для подготовки проекта архитектуры новой ПРО, передает РИА «Новости».

    По его словам, документ должен быть представлен заместителю министра обороны США по истечении этого срока. Генерал-майор Стивен Парди, временно исполняющий обязанности главы департамента закупок ВВС США, подчеркнул, что время имеет важное значение для реализации этой инициативы.

    Он добавил, что команда рассматривает нестандартные подходы, такие как конкурсы с грантами и совместные проекты с промышленностью, чтобы ускорить работу над проектом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования ПРО «Золотой купол» и создания нового истребителя F-47. Дональд Трамп начал искать замену компании Илона Маска в проекте ПРО «Золотой купол». В США допустили возможность заключения сделки с Канадой по присоединению к программе «Золотой купол».

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