Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.5 комментариев
В НАТО назвали армию России изобретательной и опасной
Адмирал НАТО Вандье: Армия России изобретательна, креативна и опасна
Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации Пьер Вандье заявил, что Вооруженные силы России стали более инновационными и опасными.
«Мы увидели изменения в том, как Россия ведет военные действия… Они учатся, они адаптируются…, они активно внедряют новые стандарты, они изобретательны, они креативны и тем самым опасны», – приводит слова Вандье РИА «Новости».
Адмирал обратил особое внимание на развитие технологий беспилотных летательных аппаратов в России. По его словам, применение дронов с реактивными двигателями демонстрирует высокую эффективность против перехватчиков украинских военных.
Российские власти неоднократно указывали на беспрецедентную активность Североатлантического альянса у западных границ. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики используют мнимую российскую угрозу для отвлечения внимания от внутренних проблем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце постпред США при Североатлантическом альянсе призвал не преувеличивать российскую угрозу.
Тогда же беспилотник НАТО потерял связь над Черным морем.
Летом в Латвии признали преимущество России над альянсом в сфере дронов.