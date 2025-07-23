А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.6 комментариев
ВМФ России приступил к оперативному учению «Июльский шторм»
Российский Военно-морской флот начал учение «Июльский шторм» в акваториях четырех морей, в котором участвуют более 150 кораблей и свыше 15 тыс. военнослужащих, сообщили в Минобороны страны.
«В период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение Военно-морского флота «Июльский шторм» с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии», – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
В маневрах задействованы более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной техники и свыше 15 тыс. военнослужащих.
По информации Минобороны, в ходе учения проверяется готовность группировок к решению нестандартных задач, комплексному применению высокоточного оружия, беспилотных систем и современных образцов техники.
Военные экипажи отработают развертывание в районы боевого предназначения, противолодочные действия, оборону районов базирования и морской экономической деятельности.
Также будут проведены задачи по отражению атак условного противника, обеспечению безопасности судоходства и нанесению одиночных и совместных ударов по объектам противника с применением высокоточного вооружения.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, совместные трехдневные учения CASAREX 2025 с участием военно-морских сил Ирана, России и наблюдателей из стран прикаспийского региона стартуют 21 июля в Каспийском море.