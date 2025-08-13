Суд запретил Citibank судиться с Т-Банком вне России

Tекст: Евгения Караваева

Суд запретил американскому Citibank инициировать судебные и арбитражные разбирательства с Т-Банком за пределами России, сообщает РИА «Новости». В случае нарушения запрета Citibank грозит взыскание в размере 27,4 млн долларов, что по текущему курсу составляет около 2,2 млрд рублей.

Источник агентства, знакомый с деталями дела, уточнил, что заявление Т-Банка было удовлетворено частично – аналогичные требования ко второму ответчику, российскому «Ситибанку», суд отклонил.

Причины, по которым суд принял такое решение, будут известны после публикации полного текста судебного акта. Заявление изначально подал Росбанк еще в октябре 2024 года, однако после его присоединения к Т-Банку в январе этого года суд изменил заявителя. В материалах дела говорится, что Т-Банк просил запретить любые разбирательства против себя, связанные с блокировкой или изъятием денежных средств, вне российской юрисдикции.

Кроме этого, Т-Банк просил обязать ответчиков принимать меры по прекращению зарубежных процессов и запретить попытки добиться за рубежом так называемого антиискового запрета против самого Т-Банка. Также банк просил установить сумму взыскания в 27,4 млн долларов за нарушение судебного запрета.

Ранее, 6 августа, суд частично удовлетворил иск Т-Банка о взыскании убытков в размере заблокированных из-за санкций средств с американского Citibank и российского «Ситибанка». Дело рассматривалось в закрытом режиме по просьбе истца, а подробности спора не разглашались.

Citibank долгое время являлся крупнейшим депозитарием и расчетным центром для российских расписок и облигаций, обслуживая крупные компании вроде АФК «Система», «Лукойл» и «Фосагро». После введения западных санкций банк объявил о прекращении привлечения новых клиентов в России и расширении процесса ухода с российского рынка, включая корпоративный бизнес.