Трамп выразил недовольство позицией Зеленского по территориальным вопросам

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Трампа, он хорошо ладит с Зеленским, но не согласен с его действиями в отношении конфликта на Украине, передает ТАСС. «Очень глубоко не согласен. Этой войны не должно было быть. Ее бы не было», – заявил он.

Трамп заявил, что его беспокоят слова Зеленского о необходимости одобрения территориальных изменений в соответствии с украинской Конституцией. «Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну и всех убить, но ему нужно одобрение для обмена территориями. Поскольку будут некоторые обмены территориями», – сказал президент США.

Ранее Трамп заявил о возможном обмене территориями при разрешении конфликта на Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине может предусматривать обмен территориями.