Уступив Аляску США, Россия рассчитывала приобрести союзника, также заинтересованного в сдерживании аппетитов Британской империи. С учетом нынешней роли Лондона на Украине – это довольно прозрачный намек. Да и в целом перенос фокуса российско-американских отношений с запада на северо-восток серьезно меняет контекст будущих переговоров.
В США спрогнозировали обмен территориями при урегулировании на Украине
Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине может предусматривать обмен территориями.
По словам Грэма, «в конечном итоге будут определенные обмены территориями», передает ТАСС. Он подчеркнул, что подобные решения возможны только после предоставления Киеву гарантий безопасности.
Сенатор также отметил, что, по его мнению, цель президента США Дональда Трампа – «навсегда положить конец этому» конфликту.
Напомним, Трамп заявил о возможном обмене территориями при разрешении конфликта на Украине.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью корпорации Би-би-си заявил о возможности уступки территорий России для достижения мирного урегулирования конфликта.