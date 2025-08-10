В США спрогнозировали обмен территориями при урегулировании на Украине

Сенатор Грэм: Урегулирование на Украине будет включать обмен территориями

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Грэма, «в конечном итоге будут определенные обмены территориями», передает ТАСС. Он подчеркнул, что подобные решения возможны только после предоставления Киеву гарантий безопасности.

Сенатор также отметил, что, по его мнению, цель президента США Дональда Трампа – «навсегда положить конец этому» конфликту.

Напомним, Трамп заявил о возможном обмене территориями при разрешении конфликта на Украине.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью корпорации Би-би-си заявил о возможности уступки территорий России для достижения мирного урегулирования конфликта.