Лавров рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о подготовке к встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа; глава МИД отметил, что Москве и Вашингтону следует приступить к нормальной неполитизированной работе по жизненно важным для обеих стран направлениям.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, подготовка к встрече Путина и Трампа «не требует слишком больших усилий». «Все предыдущие контакты между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом сопровождались разработкой документов, которые, я бы сказал, систематизируют нынешнее состояние отношений, показывают те упущения, которые произошли с тех пор, как администрация Барака Обамы разрушила львиную долю всех каналов диалога и подсказывают нашим переговорщикам», – приводит его слова «Интерфакс».

«Какие инициативы можно вынести на рассмотрение президентам? Они никаких сенсаций из себя не представляют», – сказал Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Лавров также заявил, что политические оппоненты Дональда Трампа в США наверняка предпримут новые провокации, чтобы разрушить отношения между Москвой и Вашингтоном.

Встреча Путина и Трампа, как ожидается, состоится на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в столице Аргентины 30 ноября – 1 декабря.