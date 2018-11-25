Лавров предсказал новые провокации США в отношении России

Политические оппоненты американского президента Дональда Трампа в США наверняка предпримут новые провокации, чтобы разрушить отношения между Москвой и Вашингтоном, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы не можем ручаться за то, что те внутриполитические силы в США, которые всячески стараются подорвать президентство Трампа, не будут прибегать к новым провокациям», – сказал министр в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

«Скорее, даже наоборот. Наверняка попытки новых провокаций, а также попытки разрушить наши отношения будут, но это не отменяет необходимости диалога», – допустил глава российского внешнеполитического ведомства.

К такому диалогу с Вашингтоном в Москве готовы, заверил Лавров. «Когда президент великой страны готов разговаривать с президентом другой великой страны, я думаю, это наша святая обязанность делать все, чтобы такие контакты проходили», – сказал он.

Лавров также подчеркнул, что Россия и США должны начать нормальную деполитизированную работу в сфере борьбы с терроризмом, распространением оружия массового уничтожения и в области кибербезопасности.

Накануне Лавров заявлял, что зацикленность Вашингтона на санкциях приобрела характер паранойи.