Лавров заявил о параноидальной зацикленности США на санкциях

Зацикленность Вашингтона на санкциях приобрела характер паранойи, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянскому агентству «Аджи».

Он отметил, что Россия сохраняет настрой на налаживание конструктивных отношений с Вашингтоном, но пока они остаются «заложниками разборок в американской политической элите». «С их (элит) подачи в СМИ культивируется недоверие к нашей стране, подогреваются русофобские настроения», – приводится его ответ на один из вопросов агентства на сайте МИД.

«О постоянно расширяющихся запретах на взаимодействие с Россией даже не говорю. Зацикленность на санкциях в США приобрела параноидальный характер», – заметил Лавров.

Он отметил, что «фундамент связей», который формировался в предыдущие десятилетия, был разрушен при Бараке Обаме и сейчас «продолжает деградировать».

«Огромный потенциал сотрудничества не используется, что тормозит решение многих насущных вопросов не только двусторонней, но и международной повестки дня», – заявил Лавров.

Министр отметил, что США своим стремлением фактически «устранить существующий международный режим ограничения вооружений» вызывают у России «непонимание и тревогу».

«Москва открыта к выстраиванию взаимовыгодного партнерства с Вашингтоном. Однако оно должно базироваться на принципах взаимного уважения и учета интересов. Понимания этого мы у американских партнеров пока не видим», – подчеркнул он.

Во вторник Соединенные Штаты ввели санкции против очередных российских предприятий. В МИД отметили, что санкции против России превращаются в рутину, Вашингтон демонстрирует неспособность заставить Москву изменить самостоятельную линию на мировой арене.