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НОВОСТЬ ЧАСА:США ввели новые санкции против России
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«Северный поток – 2» отвлек внимание США от «Турецкого потока»
Падение Мэй и Меркель может произойти одновременно
Что будет с последним символом превосходства России в космосе
Почему Украина боится увидеть соотечественника во главе Интерпола
Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца
С кем была бы сегодня Галина Старовойтова
Андрей Бабицкий, журналист
Галина Васильевна была приятным в общении человеком – воспринимавшим нас, журналистов, как своих союзников. Но в той области, где Галина Васильевна была дипломированным специалистом, и она сама, и ее соратники наломали немало дров. Подробности...
Почему Порошенко не стоило связываться с религией
Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда две трети людей, которых вы хотели единою светлою волей сковать, просто отказались играть с вами в эти игры – назвать это успешным объединением трудно. В чем причины такого провала? Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Куда позовет труба Макрона и Меркель
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Идея, с которой носится Макрон как со своей собственной и которую благосклонно приветствует Меркель, вообще-то заложена в Договоре о создании Евросоюза. Так как насчет двух армейских структур? Выдержит ли Боливар двоих? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
В РЖД показали новые плацкартные вагоны
Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 годуПодробности...
В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар
Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известноПодробности...
В России отмечается День народного единства
В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в МосквеПодробности...
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