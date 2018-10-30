США ввели новые санкции против России

Соединенные Штаты ввели санкции против ФГУП «Промсырьеимпорт» и ООО Global Vision Group, которые подозреваются Вашингтоном в поставках нефти в Сирию, сообщил минфин США.

Также введены санкции против заместителя директора «Промсырьеимпорт» Андрея Догаева, передает РИА «Новости».

Кроме этих компаний в список попала иранская компания Tadbir Kish и еще пять физлиц. США считают, что компании способствуют скрытным поставкам иранской нефти в Сирию в обход санкций США.

Организатором поставок называется гражданин Сирии Мохаммед Амер аш-Швики, глава компании Global Vision Group, расположенной в России.

Представитель Белого дома заявил, что офис по контролю над иностранными активами министерства финансов США предпринял действия против «обманной международной сети», которая способствовала поставкам иранской нефти с помощью российских компаний в Сирию.

Он заявил, что таким образом сирийское правительство получает миллионы баррелей нефти из Ирана, взамен Тегеран получает сотни миллионов долларов от Сирии, которые идут на финансирование Корпуса стражей иранской революции (КСИР) и группировки ХАМАС и «Хезболла».

Компании, вошедшие в санкционный список, заявил представитель Белого дома, «помогают поставкам иранской нефти сирийскому режиму и финансированию на сотни миллионов долларов подручным КСИР». Нефть, утверждает он, скрытно доставляется в Сирию на судах, которые выключают систему GPS, чтобы избежать огласки поставок.