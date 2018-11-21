МИД назвал рутиной расширение санкций США против России

Очередные санкции США против России превращаются в рутину, Вашингтон демонстрирует неспособность заставить Москву изменить самостоятельную линию на мировой арене, заявили в пресс-службе МИД России.

«В Вашингтоне продолжают нарастающим темпом принимать санкции против России. Их недавнее расширение стало 11-м за последние три с половиной месяца, и всё больше превращается в рутину», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что основные причины введения санкций кроются во внутриполитическом раздоре в США, когда каждая из сторон стремится заработать очки любым способом, в том числе на международном направлении.

«В итоге получается неуклюже. Попытки предъявлять обвинения в содействии снабжению нефтью Сирии, чьи вооруженные силы восьмой год ведут борьбу с террористической агрессией, выглядят как заявление о поддержке террористов и одновременно стремление помешать восстановлению разоренной страны, многие жители которой лишены света и тепла», – отметили в МИД.

Там также подчеркнули, что стараясь надавить на Россию, Вашингтон раз за разом демонстрирует свою неспособность заставить Москву изменить самостоятельную линию на мировой арене.

«Американским политикам стоило бы начать выбираться из плена иллюзий о «всемогуществе» США, в чем они сами себя убедили. Заниматься самообманом опасно», – заключили в министерстве.

Во вторник Соединенные Штаты ввели санкции против ФГУП «Промсырьеимпорт» и ООО Global Vision Group, которые подозреваются Вашингтоном в поставках нефти в Сирию.