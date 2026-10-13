12 октября 1787 года турки высадили десант на Кинбурнской косе. Овладение этим клочком суши было лишь первым этапом. Враг хотел запустить цепочку событий, которая вышвырнет русских из Новороссии и подожжет кавказские владения империи. Но на пути неприятеля встал генерал-аншеф Суворов.0 комментариев
Летевшие из Турции в Москву самолеты развернулись над Литвой
Три пассажирских самолета, летевших из Турции в Москву, развернулись над Литвой и начали возвращаться из-за ограничений в аэропорту Внуково, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.
Ожидается, что самолеты приземлятся в Стамбуле. «Рейсы, следовавшие из Измира, Антальи и Стамбула в московский аэропорт Внуково, развернулись в воздушном пространстве Литвы и взяли обратный курс», – приводит текст сообщения ТАСС.
Ряд рейсов, летевших во Внуково, был перенаправлен в другие аэропорты из-за ограничений. Это 14 рейсов из Минска, Стамбула, Петербурга, Астаны, Антальи, Хургады, Калининграда, Дубая и Измира. Самолеты ушли в Шереметьево, Домодедово, Нижний Новгород и Минск.
В Росавиации сообщали, что во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник системы противовоздушной обороны отразили атаку десяти беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.
В воскресенье аэропорты Московского региона приостановили прием и выпуск самолетов. Из-за этого более 25 летевших в Москву рейсов ушли на запасные аэродромы. Позже столичные аэропорты вернулись к штатному режиму работы.