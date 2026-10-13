Летевшие из Турции в Москву самолеты развернулись над Литвой

Tекст: Антон Антонов

Ожидается, что самолеты приземлятся в Стамбуле. «Рейсы, следовавшие из Измира, Антальи и Стамбула в московский аэропорт Внуково, развернулись в воздушном пространстве Литвы и взяли обратный курс», – приводит текст сообщения ТАСС.

Ряд рейсов, летевших во Внуково, был перенаправлен в другие аэропорты из-за ограничений. Это 14 рейсов из Минска, Стамбула, Петербурга, Астаны, Антальи, Хургады, Калининграда, Дубая и Измира. Самолеты ушли в Шереметьево, Домодедово, Нижний Новгород и Минск.

В Росавиации сообщали, что во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник системы противовоздушной обороны отразили атаку десяти беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.

В воскресенье аэропорты Московского региона приостановили прием и выпуск самолетов. Из-за этого более 25 летевших в Москву рейсов ушли на запасные аэродромы. Позже столичные аэропорты вернулись к штатному режиму работы.