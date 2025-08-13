Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.19 комментариев
Уралвагонзавод рассказал о «танке Апокалипсиса»
Уралвагонзавод: Танк Объект 279 разработали для ядерной войны
Советский тяжелый танк Объект 279, разработанный в конце 1950-х годов и известный как «танк Апокалипсиса», отличался уникальной конструкцией, включая четыре гусеницы и броню, ослабляющую воздействие ядерного взрыва, рассказали в концерне «Уралвагонзавод».
Эта машина стала настоящим триумфом инженеров ВНИИТрансмаш, подчеркивается в публикации в Telegram-канале УВЗ. «Это не просто машина, а это триумф инженеров ВНИИТрансмаш. Четыре гусеницы, корпус-«летающее крыло» – такого не строил никто! Шедевр, определивший лицо советской бронетехники», – говорится в сообщении.
Танк отличался уникальной конструкцией: четыре гусеницы и корпус в форме «летающего крыла» позволяли ему с легкостью преодолевать бездорожье, болота и завалы. Броня была разработана специально для того, чтобы гасить ударную волну ядерного взрыва, и стала технологическим прорывом своего времени.
Опытный образец Объекта 279 построили в 1959 году, масса машины составила 59,2 тонны. Танк вооружили нарезной пушкой М65 калибра 130 миллиметров и крупнокалиберным пулеметом. Благодаря необычной форме корпуса удалось добиться минимального заброневого объема – всего 11,4 кубических метра.
В настоящее время единственный построенный экземпляр этого танка хранится в техническом центре парка «Патриот» в Кубинке. Машина до сих пор считается одной из самых необычных разработок советской военной промышленности.
Ранее в США оценили советский танк для ядерной войны.