Министр иностранных дел Британии признался в незаконной рыбалке с вице-президентом США

Глава МИД Британии Лэмми сделал признание о незаконной рыбной ловле с вице-президентом США Вэнсом

Tекст: Евгения Караваева

Лэмми сам сообщил в Агентство по охране окружающей среды о рыбалке без соответствующих лицензий, которую он организовал с Вэнсом во время дипломатического мероприятия в загородной резиденции Чивнинг-хаус. В Форин офисе произошедшее назвали административной ошибкой, сообщает ТАСС.

Вэнс находился в Британии с семьей – они провели первые дни отпуска в Чивнинг-хаус, где вместе с Лэмми ловили рыбу и отпускали ее обратно в озеро.

Представитель МИД отметил: «Министр иностранных дел направил письмо в Агентство по охране окружающей среды в связи с административной ошибкой, из-за которой необходимые лицензии на рыбалку на частном озере не были оформлены во время дипломатического мероприятия в Чивнинг-хаус на прошлой неделе».

Лэмми уже приобрел необходимые лицензии. В Агентстве по охране окружающей среды заявили, что инцидент исчерпан, поскольку нужные документы оформлены постфактум. В случае официального нарушения участникам грозил бы штраф до 2,5 тыс. фунтов стерлингов. Стоимость лицензии на вылов форели и пресноводной рыбы составляет от 7,3 фунта за день до 36,80 фунта за год. Разрешение на лосося и морскую форель стоит в два-три раза дороже.

