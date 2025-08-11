Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).10 комментариев
Захарова назвала киевский режим «групповым быдлом» из-за языка
Захарова прокомментировала нападки Киева на русский язык
Официальный представитель МИД России резко отреагировала на инициативу украинских властей по ограничению использования русского языка в стране.
Как сообщает ТАСС, Мария Захарова назвала киевский режим, ущемляющий русский язык, «групповым быдлом» в связи с последними заявлениями украинских чиновников.
Дипломат прокомментировала инициативу нового уполномоченного по защите государственного языка на Украине Елены Ивановской, которая выступила за исключение русского языка из перечня региональных языков Европейской хартии.
«Харкнула Елена Ивановская на Европейскую хартию с высокой пэцэушной колокольни. Варвары, скажут. Возражу – быдло. Раньше польские шляхтичи называли так людей физического труда. Потом наша страна возвела человека труда на пьедестал, а быдлом стали величать оскотинившихся хамов без чести и совести, выполняющих чужие команды. Киевский режим – это и есть групповое быдло», – заявила Захарова.
В МИД России неоднократно осуждали действия украинских властей, направленные на ограничение прав русскоязычного населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине назвали дату основания города Днепропетровска (бывшего Екатеринослава) «колониальным нарративом». Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская разъяснила, что исполнение песен на русском языке не подпадает под запрет закона о государственном языке 2019 года.