Украина выдумывает новую историю Днепропетровска

Tекст: Дмитрий Губин

В Днепропетровске (украинское название – Днепр, а историческое – Екатеринослав) создана рабочая группа, которой поручено выбрать новую дату основания города вместо 1776 года, связанного с Екатериной II, заявил заместитель мэра города Андрей Денисенко.

Этот чиновник на заседании рабочей группы заявил: «Нам годами навязывали ложную дату основания Днепра – 1776 год, якобы с подачи русской царицы Екатерины II. Но это пропагандистский штамп, который является частью гибридной войны Российской империи еще с царских времен. И сегодня эти же нарративы использует Российская Федерация в войне против Украины – чтобы доказать, будто украинцы появились на этой земле благодаря империи». По его словам, существование казацкой агломерации с XVI века доказывает наличие «города трех переправ» задолго до официальной даты.

Денисенко также добавил, что «важно сформировать единую, непротиворечивую концепцию исторической датировки Днепра – соответствующую научной истине, а не колониальным нарративам. Задача ученых и городских властей – донести ее до общества и закрепить юридически».

Итак, разберемся, в чем прав, а в чем неправ вице-мэр. Сразу отбросим рассуждения о «гибридной войне», вернее, отправим на изучение психиатрам. Туда же и – «колониальную пропаганду», ведь позавидовал чиновник африканцам, индийцам и австралийским аборигенам, чьи предки действительно жили в колониях. Однако, как говорил Горбачев, «так поставлен вопрос, товарищи». Увы, зачастую дурак или негодяй заставляет пересматривать заново многие привычные вещи, и неспроста.

Действительно, город Екатеринослав непрерывно существует не с 1776 года, ну и уж точно не с XVI века. Даже многолетний директор местного краеведческого музея Дмитрий Эварницкий (Яворницкий), а он не только работал с документами, но и копал в окрестностях губернского города и при государях, и при большевиках, точно знал другую дату основания – 20 мая 1787 года.

В тот день Екатерина Великая заложила первый камень в строительство Преображенского собора на месте, которое вскоре станет губернским городом Екатеринославом. И Эварницкий активно участвовал в праздновании столетия города в 1887 году безо всякого смущения. А ведь он – знаменитый историк-украиновед, автор фундаментального труда «История запорожских казаков».

Можно также вспомнить екатерининский указ 22 января 1784 года, в котором матушка-императрица собственноручно вывела: «губернскому городу под названием Екатеринослав быть». Был также указ от 4 сентября 1784 года, где говорится «повелеваем основать университет, в котором не только науки, но и художество преподаваемые быть долженствуют». 13 октября 1786 года государыня назначила финансирование этого заведения, академии художеств и музыки с хирургическим и народными училищами в размере 60 000 руб на год.

Но указы указами, а основание свершилось наяву в присутствии самой государыни 9 (20) мая 1787 года.

И именно с тех пор город на этом месте существует непрерывно, становясь то Новороссийском при Павле, то вновь Екатеринославом при Александре Благословенном, то Днепропетровском при большевиках в честь депутата IV Государственной Думы, а затем председателя ВуЦИК. В 2016 году город стал называться Днепром в рамках политики «декоммунизации».

Откуда же взял Денисенко и XVI век, и 1776 год? Как минимум, с 1550 года на этой территории существовало поселение Самарь, что подтвердили археологические раскопки, проводимые и Эварницким, и после него. Но оно просуществовало недолго.

Затем на территории нынешнего поселка Шевченко было также поселение у переправы через Днепр. Были также попытки казаков и российских стрельцов построить крепости у Кодака, но все эти сооружения были срыты после петровского Прутского похода в 1711 году. Так что никакой непрерывности со времен Ивана Грозного и Сигизмунда-Августа нет. А с какого времени есть?

В 1734 году фельдмаршал Миних построил неподалеку Богородицкий ретраншемент, просуществовавший до екатерининских времен. В 1739 году был заключен Белградский мир с османами, и эта территория стала бесспорно российской. Благодаря победам фельдмаршалов Миниха и Ласси эти места стали годными для поселения.

И тут, на территории нынешних Днепропетровска, Каменского и их округи возникают села – Романково, Тритузное (1740), Мануйловка (1744), будущая родина советского генсека Леонида Брежнева Каменское (Днепродзержинск, 1750), Сухачевка (1770), Диевка (1775). Возле Кодака появилось селение лоцманов – Лоцманская Каменка (известно с 1750 года), хутор Чапли (с 1760-х), Одинковка (1776). Ныне эти поселения входят в состав Днепра и Каменского, а на месте бывшей казацкой слободы Половицы (1743–1795) находится исторический центр Екатеринослава.

Это уже хоть что-то. Но тогда основательницами поселений в этих краях стоит считать Анну Иоанновну и Елизавету Петровну. Опять «российские нарративы».

А что же произошло в 1776 году? Тогда губернатор Василий Чертков сделал первую попытку основания Екатеринослава в устье реки Кильчень при впадении в реку Самара. В его письме Григорию Потемкину от 23 апреля 1776 года говорится: «…проект на построение губернского города Екатеринослава на речке Кильчене, недалеко от впадения ее в реку Самару, с подлежащим планом, профилями, фасадами и со сметами». К письму прилагалась смета строительства города на общую сумму 137 140 рублей 32, 5 копейки. Лишь в 1972 году Днепропетровск решили привязать к этой дате, и начиная с 1976 г. все юбилеи считали от нее.

А вот что пишет историк Дмитрий Эварницкий: «Мая 10 числа 1778 года архиереем Евгением Булгарисом была заложена в указанном месте церковь в память Сошествия Святого Духа на апостолов, которая сооружалась казенными людьми из казенного леса и была окончена октября 14 дня. В начале июня того же 1778 года губернатор Чертков перебрался в новый город со всеми отделениями азовской губернской канцелярии.

В 1782 году город Екатеринослав считал в себе 2 тыс. 194 души населения, имел четыре церкви – русскую, греческую, католическую и армянскую, имел два училища для детей дворян и разночинцев, которые обучались в них российской грамматике, катехизису, немецкому, французскому и турецкому языкам, затем – арифметике, геометрии, истории, инструментальной и вокальной музыке. Для привлечения в город торговых людей открыты были четыре ярмарки. Кроме того, по воскресным дням дозволено было устраивать торги, на которые приезжали не только окрестные жители, но и продавцы из Крымского полуострова».

Город просуществовал недолго. Места оказались нездоровыми, талые воды превращали территорию в болото, люди болели. Архитектор Матвей Казаков дал экспертное заключение о целесообразности переноса города на менее гиблое место.

Указом от 22 января 1784 года Екатерина II повелела: «Городу под названием Екатеринослав быть по лучшей удобности на правой стороне реки Днепр… там, где укажет его светлость генерал-губернатор Екатеринославский, Саратовский и Астраханский князь Г.А. Потемкин». Будущий светлейший князь, как писал Дмитрий Яворницкий в своем труде «История города Екатеринослава», «выбрал место для Екатеринослава на правом берегу Днепра, там, где была запорожская слобода Половица, между слободами Новым и Старым Кодаками».

Первоначальный Екатеринослав был переименован в уездный город Новомосковск, который также был переведен выше по р. Самара в 1794 году. Затем освободившиеся земли были отданы немецким колонистам поселений Йозефстали и Кронгартена, которые использовали валы крепости как ограждение при выпасе скота.

Потемкин строил планы возведения «Южной Пальмиры». 6 октября 1786 г. он подготовил «Начертание города Екатеринослава». Первый историограф Новороссии и Екатеринослава архиепископ Гавриил (Розанов) свидетельствовал, что, когда в новоучрежденную Екатеринославскую епархию прибыл в начале января 1787 года Екатеринославский архиепископ Амвросий (Серебренников), сам город еще не начали строить. 9 (20) мая 1787 г. Екатерина II, император Священной Римской империи Иосиф II и Потемкин, ставший вскоре светлейшим князем Таврическим, заложили первые камни Преображенского собора, а вместе с ним и всего города.

С тех пор Екатеринослав с днепровского правобережья больше никуда не перемещался. Так что не нужно ничего выдумывать, и отмечать день рождения Екатеринослава надлежит тогда, когда государыня его собственноручно заложила.