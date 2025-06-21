Сумы имеют историческое право на возвращение в Россию

Tекст: Дмитрий Губин

В заключительный день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Владимир Путин в своем выступлении сделал несколько важнейших заявлений. В них он приоткрыл завесу над судьбой Украины в целом и Сум в частности.

«Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша», – сказал президент. Он дал понять, что Украина как независимое государство существовало и может существовать в будущем только так: «Основания, на которых Украина стала независимой и суверенной, были изложены в Декларации о независимости Украины от 1991 года, где ясно, черным по белому написано, что Украина – это внеблоковое, неядерное, нейтральное государство. Неплохо бы вернуться к этим основополагающим ценностям, на которых Украина получила свою независимость и суверенитет».

Появилась конкретика и насчет близкого к границе областного центра – Сум. «У нас нет такой задачи – забрать Сумы. Но, в принципе, я этого не исключаю», – заметил президент. И вообще границы России, по мнению главы государства, определяются так: «Там, где ступает нога русского солдата, то – наше».

Если же говорить о территории, на которой расположены Сумы, то она в состав централизованного Русского государства вошла раньше, чем Рязань и Смоленск, не говоря уже о Санкт-Петербурге. С 1503 года при разграничении между Русским государством и Великим княжеством Литовским все земли нынешних Сумской, Брянской, Черниговской, Курской, Харьковской и Белгородской областей (без Ромен и Конотопа) достались Ивану III. Затем Черниговщина была потеряна в период от Смуты до Переяславской Рады.

Территория Дикого Поля, где ныне стоят Сумы и Харьков, в то время была незаселенной и из-за частых татарских набегов не осваивалась. Разве что отдельные разъезды и посты напоминали о том, кому она принадлежит.

При царе Федоре Иоанновиче был возобновлен Курск, построены Белгород, Воронеж и Старый Оскол, а Борис Годунов повелел основать посреди Дикого Поля крепость Царев-Борисов (ныне – поселок Донец в Изюмском районе). Но из-за Смуты он пришел в запустение и вновь возобновлен при Михаиле Федоровиче. Тогда же были основаны Чугуев и Валки.

При первых Романовых на пустующие земли было разрешено переселяться православным подданным польского короля из-за Днепра. Основную их массу составили выходцы из Черкасс и их окрестностей, поэтому новообретенных подданных государя всея Руси стали именовать черкасами.

В приграничье на жительство приходили две категории переселенцев – черкасы-казаки, переходившие из Речи Посполитой «под руку» московского государя, и переселенцы из центральных русских земель – дети боярские и другие служилые люди. Отсюда и особенности местных топонимов: стоящие рядом села, чьи названия отличаются лишь уточнением – Черкасское или Русское. Например, Русское Поречное и Черкасское Поречное в нынешнем Суджанском районе Курской области, Русская Лозовая и Черкасская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки близ Харькова и т.п.

Сумы были основаны в 1653 году будущим полковником Герасимом Кондратьевым, а сам полк вел отсчет от 1651 года, когда эти земли массово заполнялись переселенцами. Вот с тех пор однозначно, как сказал президент, там «ступает нога русского солдата».

Тогда, при царе Алексее Михайловиче осадчий Герасим Кондратьев из шляхтичей герба Сулима (из него же происходил и композитор Игорь Стравинский) «пришел из-за за днепровских городов под Высокодержавную руку» царя «всея великия и малыя Руси», говорилось в прошении сумских казаков на имя императрицы Анны Иоанновны от 1731 года.

«Призвал он Герасим Кондратьев дедов и отцов и родственников наших и других многое число из Заднепровских и из гетманских городов жителей по верности Российскому государству и населил первым город Сумы, а потом к городу Сумам многие городи и села и деревни и устроил полки и монастыри и церкви Божия», – вспоминали казаки.

Ранние исследователи заселения Слобожанщины подчеркивают, что боярам и воеводам было строго-настрого приказано не препятствовать переселенцам, а самим жителям новозаселяемых земель – нести охрану от татарских набегов. Сумы, Харьков и Ахтырка назывались полковыми городами – основанными с высочайшего соизволения русского царя. К ним подтянулись Лебедин, Недригайлов, Белополье и другие твердыни Слободской украйны Русского государства.

В конце 1658 года в письме к царю Алексею Михайловичу жители Сум сообщали: «…Приходили под Сумы татарове многие люди, и бой с ними был. И татарове, отшед от Сумина, стали в Суминском уезде, и села и деревни воюют и людей в полон емлют; а дожидаются больших людей, и дождався хотят приходить на наши украинные городы вскоре».

Отряды крымцев были натравлены на слобожан мятежным гетманом Выговским после того, как Герасим Кондратьев выгнал из Сум его посланцев, предлагавших нарушить присягу и перейти на сторону клятвопреступника Выговского. Кондратьев, получив универсал гетмана, собрал полковую старшину и в присутствии ее торжественно разорвал универсал.

В Грамоте от 16 февраля 1668 года царь обещает привилегии сумчанам за то, что «полковник Кондратьев и старшины его, тогда как к ним присланы были возмутительные письма от гетмана Брюховецкого, с твердостью отвергли эти письма, как вредную ложь, и остались верными присяге». И подтверждали они свою верность государю не только в отражении татарских набегах, но и во всех военных кампаниях, начиная с подавления восстания Степана Разина, а затем и «Чигиринского сидения» 1678 года.

В 1765 году на месте казачьих полков была учреждена губерния с центром в Харькове. Сумы стали в ней уездным городом и были таковым вплоть до образования отдельной Сумской области в 1939 году.

Со временем сумской слободской казачий полк стал гусарским. Особо он прославился в Отечественной войне 1812 года, когда им командовал полковник Александр Никитич Сеславин. Затем шефом теперь уже уланского полка был наследник датского престола, он же король Фредерик VIII, родной дядя Николая II.

В годы Первой Мировой войны полковой оркестр исполнял марш из спектакля «Дни нашей жизни», к которому в годы Гражданской войны откуда-то прилепились слова: «По улицам ходила большая крокодила».

И лишь в 1917 году Центральная Рада захотела включить Харьковскую губернию в состав украинской автономии, но Временное правительство в лице Александра Керенского решительно отказало им.

С приходом же большевиков Совнарком не возражал, но сами жители были категорически против «заталкивания в Украину». Причем консенсус по этому повода был и у буржуазии, и у местных большевиков, организовавших Донецко-Криворожскую республику. В Украину Сумы, как и всю губернию, засунули немецкие войска в апреле 1918 г., а вожди большевиков оставили эту ситуацию после ухода оккупантов без изменений. Сумы остались в границах Украинской ССР, а после 1991 года – независимой Украины.

Вернутся ли Сумы в состав государства российского – пока еще вопрос. Но несомненно то, что с исторической точки зрения они имеют на это полное право.