В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь еще бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного – а ребенка любит и хотел бы проводить с ним время. Но получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.0 комментариев
Путин ответил, как далеко ВС России смогут продвинуться на Украине
Президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос гендиректора Sky News Arabia Надима Котеича о границах продвижения российских войск на Украине на пленарной сессии ПМЭФ-2025.
Модератор сессии поинтересовался у российского лидера, какой конечный итог он видит и куда может дойти российская армия, отметив продвижение войск за пределы четырех областей, которые Москва считает своими, передает ТАСС.
«Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом, в этом смысле вся Украина наша», – ответил Путин.
Ранее в Кремле заявили, что Москва не намерена терять преимущество ради кратковременного перемирия. Президент отметил, что Вооруженные силы России имеют стратегическое преимущество на всех направлениях. Путин также указал, что Киеву нужно поспешить достичь договоренностей с Москвой, пока ситуация для украинской стороны не ухудшилась.