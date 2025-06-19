  • Новость часаПутин прокомментировал конфликт Израиля и Ирана
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    Путин заявил, что ситуация для Киева будет ухудшаться
    Путин подтвердил правоту слов Трампа об отказе ехать в Стамбул
    Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине
    Гаагский суд отказался взыскивать активы Газпрома по иску украинской «Жнивы»
    Названо важное условие возвращения западных компаний
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия смотрит на Центральную Азию без иллюзий

    В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.

    9 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Танцуй, молись, не люби

    Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.

    15 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Украина, Молдавия и Румыния нацелились на Приднестровье

    Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.

    11 комментариев
    19 июня 2025, 01:35 • Новости дня

    Путин заявил, что ситуация для Киева будет ухудшаться

    Tекст: Антон Антонов

    Крым, Донбасс и Новороссия вернулись в состав России в связи с желанием населения этих регионов, заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что при продолжении боевых действий ситуация для Украины будет ухудшаться.

    «Мы, отвечая на просьбы граждан, проживающих на этой территории, провели референдум. Все это теперь неотъемлемая часть Российской Федерации», – приводит слова Путина ТАСС. – «И, как я и говорил, ситуация будет ухудшаться. Она и ухудшилась для них (для Украины). Теперь речь идет не о Донецке и Луганске, а еще о двух субъектах теперь Российской Федерации, и Крыме, конечно».

    Как подчеркнул глава российского государства, в рамках международного права и Устава ООН Донецк и Луганск «приняли решение отделиться» от Украины. «Часть территории одной страны приняла решение отделиться от основной части», – сказал Путин.

    Он указал, что Донецк и Луганск не были обязаны «спрашивать разрешение у центральных властей», поскольку есть «решение Международного суда ООН» по «прецеденту, созданному».

    «Международный суд ООН прямо записал: «Если какая-то часть страны приняла решение отделиться, она не обязана с этим вопросом обращаться к центральным властям», – напомнил он, отметив, что Запад «сам все своими руками сделал», когда давил на суд.

    Путин подчеркнул, что иной подход к ДНР и ЛНР неприемлем: «Вам можно, а здесь нельзя, что ли? Так не будет. Правила должны быть едиными, только тогда они будут стабильными. А это гарантия безопасности для всех не за счет других – вот ключевое звено».

    Он отметил, что Москва восемь лет воздерживалась от признания независимости ДНР и ЛНР, «терпела и пыталась договориться» с Киевом. «Восемь лет мы терпели, понимаете. Но людей-то жалко. Восемь лет там над ними издевались», – сказал Путин.

    Однако после того, как Киев отверг такую возможность, Москва признала ДНР и ЛНР, заключила с ними договор о взаимопомощи. «Они к нам обратились за этой помощью официально, и мы эту помощь оказывали», – сказал он.

    Он указал, что кризис отношений между Россией и Западной Европой начался не с Крыма, а с госпереворота на Украине, из-за которого в Европе «никто даже не чихнул», более того – западные страны содействовали госперевороту. Путин напомнил. что Франция, Германия и Польша были «гарантами» договоренностей между оппозицией и прошлыми украинскими властями.

    На Юго-Востоке Украины «люди не признали этот переворот». А Киев не стал договариваться с населением, решив использовать войска.

    18 июня 2025, 13:36 • Новости дня
    В Германии объяснили слова Мерца о членстве Украины в НАТО после мира с Россией

    Политик Гердт: Мерц пытается убедить немцев в стратегической важности помощи Киеву

    В Германии объяснили слова Мерца о членстве Украины в НАТО после мира с Россией
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц словами о будущем членстве Украины в НАТО пытается оправдать уместность многомиллиардной помощи Киеву. Берлину необходимо убедить общественность в важности инвестиций в якобы укрепление восточного фланга НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политик, экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее Мерц заявил о возможном вступлении Украины в НАТО после конфликта с Россией.

    «После окончания украинского кризиса в Германии на разных уровнях начнутся разбирательства и расследования о том, куда были потрачены выделенные Киеву миллиарды. Также будет поставлен вопрос об уместности помощи Украине в целом. По итогам этих процессов ряду деятелей могут даже грозить реальные сроки», – пояснил Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага.

    «Похожая дискуссия развернется и в общественном поле. Команда Мерца прекрасно понимает, что бюджетные деньги, не обеспеченные никакими залогами, были потрачены впустую. Но бросить проект «Украина» после всего этого – значит, навлечь гнев налогоплательщиков», – продолжил спикер.

    «Таким образом, команда канцлера пытается убедить немцев в том, что деньги выделялись не просто на какую-то страну, граничащую с Россией, а на будущего члена НАТО и укрепление восточного фланга альянса. Мерц своими заявлениями говорит, что это были стратегические инвестиции. Кроме того, канцлер видит, как Трамп «отбивает» инвестиции Киеву ресурсной сделкой, и хочет перед немцами аргументировать траты Германии», – указал он.

    Политик допустил, что после окончания конфликта действительно может быть запущен процесс вступления Украины в НАТО, но по частям. «В этом вопросе важнее не само членство, а то, какая часть страны войдет в альянс. У ее соседей есть исторические претензии на территории, и я думаю, они найдут аргументацию для запуска территориального передела», – резюмировал эксперт.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил вступление Украины в НАТО в долгосрочной перспективе. При этом, по его словам, сейчас страна не может претендовать на членство в альянсе, поскольку участвует в военном конфликте.

    «Сначала мы должны достичь безоговорочного прекращения огня, а затем договориться о мирном соглашении. Но даже до этого, очевидно, еще довольно далеко», – сказал он в интервью телеканалу ARD.

    Месяц назад на встрече с генсеком альянса Марком Рютте в Брюсселе Мерц заявил: «У Украины есть перспектива вступления в Евросоюз, что наверняка предшествует возможному принятию в НАТО». В апреле в интервью изданию Handelsblatt немецкий политик подчеркивал: «Обещание членства Украины в ЕС остается в силе, как и перспектива вступления в НАТО».

    По информации Bloomberg, на саммите НАТО в Гааге 24-25 июня участники обсудят возможность включения поддержки Киева в потенциальное повышение военных трат – до 5% ВВП каждой страны. При этом в повестке не указаны вопрос вступления Украины в альянс и обещание долгосрочной помощи в сфере безопасности.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему предстоящий саммит НАТО рискует публично зафиксировать раскол между членами альянса и какую роль в этом сыграет Киев.

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    18 июня 2025, 05:25 • Новости дня
    СБУ объявила в розыск Григория Лепса

    СБУ объявила певца Григория Лепса в розыск за поддержку СВО

    СБУ объявила в розыск Григория Лепса
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинские власти объявили певца Григория Лепса в розыск, обвинив его в публичной поддержке спецоперации и обещании вознаграждения российским военным.

    Служба безопасности Украины (СБУ) объявила российского певца Григория Лепса в розыск, сообщает РИА «Новости». По данным украинских властей, исполнитель был внесен в соответствующую базу в марте 2025 года.

    В начале марта ведомство заочно предъявило Лепсу обвинение из-за его публичной поддержки российской спецоперации на Украине. В СБУ отмечают, что поводом послужило обещание певца выплатить российским солдатам по миллиону рублей за уничтоженный танк ВСУ.

    «Лепс был объявлен в розыск 4 марта 2025 года», – уточнило агентство.

    Днем ранее, 3 марта СБУ предъявила артисту заочные обвинения в поддержке СВО и бойцов российской армии.

    СБУ регулярно предъявляет заочные обвинения деятелям из России и преследует их, объявляя в розыск.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины заочно предъявила новые обвинения российской журналистке Ольге Скабеевой, ее обвинили в якобы посягательстве на территориальную целостность Украины и информационных манипуляциях.

    В конце марта СБУ заочно обвинила по трем статьям и объявила в розыск телеведущего и генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. В том же месяце актеру Ивану Охлобыстину были предъявлены обвинения по трем уголовным статьям, включая посягательство на территориальную целостность Украины и пропаганду войны.

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    18 июня 2025, 20:50 • Видео
    Трамп хочет добить Иран

    Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    18 июня 2025, 16:59 • Новости дня
    Киев вошел в десятку худших городов мира рядом со столицами Нигерии и Венесуэлы

    Киев оказался на 165-м месте в рейтинге The Economist

    Киев вошел в десятку худших городов мира рядом со столицами Нигерии и Венесуэлы
    @ Aleksander Lyskin/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Столица Украины вошла в десятку худших городов мира по качеству жизни, уступив только столицам Венесуэлы, Папуа-Новой Гвинеи и другим.

    Киев занял 165-ю строчку в ежегодном рейтинге городов мира по качеству жизни, который публикует издание The Economist. В списке украинская столица соседствует с Каракасом, Порт-Морсби, Хараре, Лагосом и Алжиром. Рейтинг составлялся на основе оценки таких параметров, как здравоохранение, культура, окружающая среда, образование, инфраструктура и стабильность.

    Авторы исследования отметили, что Киев остается в десятке худших городов на протяжении трех лет подряд, пока продолжается военный конфликт. В пятерку лидеров по уровню жизни вошли Копенгаген, Вена, Цюрих, Мельбурн и Женева, сообщает издание «Страна».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, опросы общественного мнения показали, что жители Западной Европы за последний год изменили отношение к конфликту на Украине. Берлин собирается сократить военную поддержку Киева в 2025 году в два раза. Германские политики пообещали помочь вернуть в страну украинцев, уклоняющихся от мобилизации и скрывающихся в Европе. Российские войска начали наступление в Сумской области, что, по мнению депутатов Верховной рады, должно привести к атаке на Киев.

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    18 июня 2025, 17:07 • Новости дня
    Песков объяснил необходимость встреч Путина с западной прессой

    Песков заявил о точности передачи слов Путина западной прессой при прямом общении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные СМИ при прямом общении с президентом России Владимиром Путиным не искажают его точку зрения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Песков заявил: «Анализ показывает, что в большей своей части, когда речь идет о прямом общении с президентом, они не искажают, и такое общение вполне оправдано».

    По его словам, разночтения возникают уже на этапе комментариев и переработки новостей комментаторами, передает ТАСС.

    Песков отметил, что Россия приглашает представителей западных информагентств на встречи с президентом, чтобы донести точку зрения Москвы до западной аудитории. На таких мероприятиях также присутствуют журналисты из стран СНГ, восточных стран и стран коллективного Юга, однако крупнейшие западные агентства также получают приглашения.

    Ранее Песков подтвердил участие журналистов из недружественных стран на встрече с Путиным.

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    18 июня 2025, 09:46 • Новости дня
    Губернатор заверил в возвращении Херсона из «украинского плена»

    Губернатор Сальдо заверил в возвращении Херсона из «украинского плена»

    Губернатор заверил в возвращении Херсона из «украинского плена»
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В день основания Херсона губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о намерении возродить город после освобождения от ВСУ.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале заявил о планах возродить Херсон после освобождения от Вооруженных сил Украины.

    По его словам, главная задача – вернуть город из «украинского плена» и восстановить его, и он выразил уверенность, что это непременно произойдет.

    Владимир Сальдо поздравил жителей Херсонской области с днем основания Херсона, напомнив, что городу исполнилось 247 лет. Он подчеркнул, что Херсон был основан 18 июня 1778 года по указу Екатерины II, когда князь Потемкин заложил крепость и верфь у устья Днепра.

    Губернатор отметил историческую роль Херсона как колыбели Черноморского флота и одного из ключевых центров Юга России. Он добавил, что город строили представители разных народов, и эта многоликая энергия по-прежнему ощущается в каждом доме и на каждой улице.

    ВСУ превращают Херсон в ключевой оборонный пункт, а в городе участились облавы и репрессии против гражданского населения.

    Украина назвала «неприемлемым» возможный отказ от Запорожья и Херсона.

    Ранее Сальдо заявил о благоприятной военно-политической обстановке для освобождения Херсона и правобережья.

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    18 июня 2025, 20:30 • Новости дня
    ВС России нанесли авиаудар по подразделению ВСУ у Малой Токмачки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская армия поразила авиационной бомбой РБК-500 пункт временной дислокации украинских военных у Малой Токмачки в Запорожской области, сообщило Минобороны России.

    Пункт временной дислокации подразделения 118-й ОМБР ВСУ засекли в ходе разведки у Малой Токмачки, уточнило ведомство, передает ТАСС.

    После этого по нему нанесли авиаудар бомбой РБК-500 с универсальным модулем планирования и коррекции и кассетной боевой частью. Отмечается, что удар наносился в момент наибольшего скопления украинских боевиков.

    Ранее комплекс «Искандер» уничтожил ракетами пункт постоянной дислокации ВСУ у населенного пункта Конотоп в Сумской области.

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    18 июня 2025, 20:43 • Новости дня
    Песков объяснил превращение субботы у Трампа во «вчера»
    Песков объяснил превращение субботы у Трампа во «вчера»
    @ Yury Kochetkov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Последний телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом был в субботу, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он пояснил, почему Трамп заявил, что разговор состоялся «вчера».

    Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным отметил, что насыщенность политической жизни такова, что термин «вчера» может подразумевать несколько последних дней.

    Песков заявил: «Сейчас жизнь настолько насыщена политическими событиями, что, когда ты говоришь "вчера", подразумеваешь ретроспективу в последние три-четыре дня, как минимум». Фрагмент разговора опубликовал журналист в своем Telegram-канале.

    По словам пресс-секретаря, именно в этом контексте Трамп мог иметь в виду разговор с Путиным, который состоялся в субботу.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным возможность посредничества в урегулировании ситуации на Украине и диалоге с Ираном.

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    18 июня 2025, 21:57 • Новости дня
    Французская Le Monde написала о сотнях нацистов в рядах ВСУ
    Французская Le Monde написала о сотнях нацистов в рядах ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В рядах ВСУ служат несколько сотен сторонников нацистской идеологии, большинство из которых служат в 3-й штурмовой бригаде, наследнице запрещенного «Азова» (запрещен в РФ и признан террористическим), сообщает Le Monde. По данным издания, часть нацистов прошла подготовку во Франции.

    Французское издание Le Monde опубликовала расследование, в котором сообщается, что в рядах украинской армии служат сотни человек, симпатизирующих нацизму. Согласно данным издания, из 350 идентифицированных украинских военных 200 входят в состав 3-й штурмовой бригады, которую Le Monde называет наследницей «Азова» (запрещен в России), передает ТАСС.

    В опубликованном видео представлены кадры с нацистской символикой, которой открыто пользуются украинские военнослужащие. На их форме и теле видны свастика, «черное солнце», эмблемы Ваффен-СС и другие знаки. В материале также показаны фотографии украинских солдат с такими взглядами, проходивших подготовку в ряде европейских стран, включая Францию.

    Министерство вооруженных сил Франции отказалось комментировать возможное присутствие неонацистов среди обучаемых украинцев, отметив, что отбором занимается руководство ВСУ. В публикации подчеркивается, что бывший «Азов» (запрещен в России и признан террористическим) формировался из радикалов и ранее находился под запретом военной помощи со стороны США по причине неонацистских связей.

    Газета демонстрирует фотографии членов «Азова» с американской военной техникой, полученной до снятия запрета на поставки вооружений в 2024 году. Кроме того, отмечается участие французских наемников в ВСУ, среди которых, по данным Le Monde, есть лица, не скрывающие радикальных взглядов.

    Ранее на Красноармейском направлении и в районе Часова Яра замечено присутствие двух нацбатальонов, выполняющих функцию заградотрядов против бойцов ВСУ. На этих участках фиксируются случаи расстрелов солдат ВСУ за отказ наступать.

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    18 июня 2025, 20:08 • Новости дня
    Гаагский суд отказался взыскивать активы Газпрома по иску украинской «Жнивы»
    Гаагский суд отказался взыскивать активы Газпрома по иску украинской «Жнивы»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Окружной суд Гааги отказался рассматривать иск украинской компании «Жнива» о взыскании активов российской энергетической компании «Газпром».

    В постановлении отмечается, что на Газпром распространяется государственный иммунитет России, поэтому суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения дела, передает РИА «Новости».

    «Жнива» требовала взыскать активы Газпрома в Нидерландах в счет компенсации на сумму примерно 85 млн евро, которую ранее присудил Запорожский районный суд. Украинская компания настаивала на исполнении решения суда в соответствии с Гаагской конвенцией о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским и коммерческим делам.

    «Суд счел, что у него нет юрисдикции рассматривать данное ходатайство, поскольку в данном случае речь идет о юрисдикционном иммунитете Российской Федерации. Этот иммунитет распространяется и на Газпром, поскольку решение касается осуждения его как "альтер эго" Российской Федерации», – говорится в постановлении суда.

    Также суд обязал «Жниву» возместить судебные издержки.

    Ранее высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказал в конфискации принадлежащего российскому бизнесмену Михаилу Шелкову Демуринского горно-обогатительного комбината.

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    18 июня 2025, 04:36 • Новости дня
    Макрон на саммите G7 проговорился о «новых беспрецедентных санкциях»

    Tекст: Ирма Каплан

    Французский президент Эммануэль Макрон на полях саммита G7 высказал мнение о том, как «заставить Россию» вернуться за столь переговоров, передает телеканал BFMTV.

    «Мы должны усилить ограничения новыми, беспрецедентными санкциями», – приводит слова Макрона BFMTV.

    По его словам, американский лидер Дональд Трамп согласен с позицией француза, как и со мнением о том, что урегулированию ситуации определенно поможет скоординированные действия не только США, но и стран ЕС и других государств.

    Макрон сообщил, что европейцы и сенаторы США уже приготовили новые рычаги давления на Россию ради мирового соглашения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, правительство Канады после саммита G7 в Кананаскисе разместило на сайте очередной перечень лиц и организаций России, против которых распространены санкции страны.

    Также правительство Британии объявило о расширении ограничительных мер против России, включив в новый санкционный список десять человек и 20 судов.

    МИД Австралии сообщил в среду о санкциях в отношении 60 судов России, которые якобы числятся в так называемом теневом флоте. Глава ведомства Пенни Вонг заявила, что эти суда участвуют в обходе международных санкций против России.

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    18 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    Мирошник: Киев пытается дискредитировать передачу Россией тел военных ВСУ
    Мирошник: Киев пытается дискредитировать передачу Россией тел военных ВСУ
    @ Дмитрий Радченко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев намеренно затягивает процесс идентификации тел украинских военных, чтобы избежать выплат их семьям.

    Заявления главы МВД Украины Игоря Клименко о длительном сроке идентификации тел украинских военных, переданных Россией, имеют целью дискредитировать масштабную работу российской стороны, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает ТАСС.

    Мирошник подчеркнул, что Россия передала Киеву более шести тысяч останков украинских военных, и назвал действия Москвы «высшей степенью гуманности». По его словам, высказывания Клименко не имеют оснований и лишь подтверждают, что Россия выполнила колоссальную работу по сбору, идентификации и передаче тел погибших бойцов ВСУ.

    Дипломат также выразил мнение, что украинская сторона сознательно затягивает процесс идентификации, чтобы отсрочить выплаты семьям погибших, к которым Киев якобы не проявляет интереса. Мирошник добавил, что таким образом власть на Украине старается скрыть масштабы потерь и минимизировать финансовые обязательства перед родственниками военных.

    Ранее помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что Россия выполнила обещания, данные в ходе переговоров в Стамбуле, и передала украинской стороне 6060 тел погибших офицеров и солдат Вооруженных сил Украины.

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    18 июня 2025, 06:41 • Новости дня
    Сенат США отложил введение санкций против России

    Semafor: Сенат отложил решение вопроса о санкциях против России до июля

    Сенат США отложил введение санкций против России
    @ Uwe Kazmaier/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Сенат США откладывает планы по введению санкций против России и ее торговых партнеров как минимум до июля, поскольку война между Ираном и Израилем, а также законопроект республиканцев о массовом снижении налогов требует корректировки приоритетов законодателей, пишет портал Semafor.

    Ожидалось, что законопроект о санкциях против России и ее торговых партнеров будет рассмотрен в Сенате в ближайшее время, однако теперь обсуждение перенесли как минимум на июль, пишет портал Semafor.

    «Сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) и конгрессмен Ричард Блюменталь работают над переработанной версией законопроекта, предусматривающей защиту союзников Украины от части санкций за торговлю с Россией. Также планируются технические изменения в тексте документа», – узнало издание.

    Лидер республиканцев в Сенате Джон Тун заявил, что наиболее вероятным сроком возвращения к вопросу о санкциях будет июль.

    «Мы открыты для изменений, мы пытаемся работать с администрацией с точки зрения сроков», – заявил он.

    Даже внесенный в список террористов и экстремистов в России сенатор Грэм отметил, что Сенату «придется немного подождать» с введением антироссийских санкций.

    Сенаторы подчеркивают, что сейчас ключевое внимание уделяется ситуации вокруг Ирана и Израиля. В то же время в Республиканской партии нарастает запрос на новые меры против России из-за разногласий по поводу военной помощи Украине, однако многие не готовы действовать без поддержки президента Дональда Трампа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидеры Группы семи собирались обсудить санкции против России во вторник без президента США Трампа, который покинул мероприятие досрочно.

    До этого стало известно, что администрация Трампа прекратила деятельность межведомственной группы, занимавшейся разработкой стратегий «давления на Россию» ради ускорения переговоров с Киевом.

    При этом французский президент Эммануэль Макрон на полях саммита G7 высказал мнение о том, как «заставить Россию» вернуться за столь переговоров.

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    18 июня 2025, 18:44 • Новости дня
    Эксперт: Украинские власти разворовали деньги на укрепления под Сумами

    Эксперт сообщил о коррупции при возведении обороны на Сумском направлении

    Эксперт: Украинские власти разворовали деньги на укрепления под Сумами
    @ Pavlo_bagmutukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Вооруженные силы Украины сталкиваются с обрушением оборонительной линии на Сумском направлении из-за коррупционных схем при строительстве рубежей, считает эксперт.

    Оборонительная линия на Сумском направлении рушится на ряде участков, поскольку украинские власти присваивали деньги, предназначенные для ее строительства, передает ТАСС.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил: «В целом на ряде участков на Сумском направлении можно отметить обвал оборонительной линии, которая создавалась по коррупционным схемам. И, естественно, данный факт помогает нашим военнослужащим в продвижении на данном направлении». По его словам, коррупция при возведении укреплений напрямую повлияла на прочность обороны, что облегчило продвижение российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Новониколаевка Сумской области и Долгенькое в Харьковской области.

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    19 июня 2025, 00:40 • Новости дня
    Путин прокомментировал конфликт Израиля и Ирана

    Путин отметил консолидацию иранского общества на фоне атак Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сообщил, что лично находится «в контакте» и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и с американским лидером Дональдом Трампом в связи с конфликтом Израиля и Ирана.

    Путин подчеркнул, что в вопросе урегулирования конфликта между Ираном и Израилем Россия никому не навязывает свое представление о мирном решении. «Мы просто говорим о том, как мы видим возможный выход из ситуации. Но решение, конечно же, за политическим руководством всех этих стран, прежде всего Ирана и Израиля», – сказал он.

    Президент России считает «правильным всем вместе» заняться разработкой путей завершения боевых действия и «найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом», передает РИА «Новости».

    По его словам, нужно «обеспечить как интересы Ирана», включая «мирную атомную деятельность», так и «интересы Израиля, с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства». «В целом, такое решение может быть найдено», – заявил он. Свои «варианты» Россия представила «и США, и Израилю, и Ирану».

    Путин сказал, что российская сторона могла бы работать с Ираном в сфере атомной энергетики, соответствующие обсуждения велись. Москва направила «сигналы иранским друзьям».

    Путин, признавая «сложность внутриполитических процессов» в Иране, подчеркнул, что иранское общество демонстрирует «консолидацию вокруг политического руководства».

    Также президент подчеркнул, что подземные заводы Ирана «существуют, ничего с ними не произошло».

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    18 июня 2025, 06:10 • Новости дня
    Berliner Zeitung назвала отъезд Трампа с саммита G7 «горьким посланием» Украине

    Berliner Zeitung: Отъезд Трампа с саммита G7 стал «горьким посланием» Зеленскому

    Tекст: Ирма Каплан

    Второй день саммита G7 должен был быть посвящен Украине, и Владимир Зеленский хотел обсудить с американским президентом Дональдом Трампом поставки оружия и гарантии безопасности, однако американец спешно вернулся в Вашингтон и украинские СМИ единогласно заявляют, что теперь совершенно неясно, состоится ли эта встреча вообще.

    Внезапный отъезд Трампа с саммита G7 показывает, что для США конфликт между Израилем и Ираном гораздо более актуален, пишет немецкая Berliner Zeitung.

    Газета отмечает, что последствия для Украины могут быть такими, что США станут инвестировать в возможную смену режима в Тегеране и сосредоточатся на этой цели, а не на поддержке Украины.

    «Для Украины преждевременное возвращение Трампа в Вашингтон является горьким посланием: несмотря на войну и ежедневные атаки России, ситуация на Украине отходит на второй план», – констатирует издание.

    Berliner Zeitung снова задается вопросом, будет ли у Зеленского еще шанс на своевременный разговор с Трампом, пока это вопрос без ответа. Если беседы так и не произойдет, это станет еще одним ударом по Киеву.

    «Это станет еще одним доказательством того, что США думают и действуют в этом кризисе иначе, чем европейцы. Для Вашингтона пожар в Киеве, Одессе и так далее  менее опасен, чем в Тегеране и Тель-Авиве», – резюмирует газета.

    Напомним, Зеленский ранее заявлял, что опасается прекращения американской военной помощи, надеясь обсудить это с Трампом на полях саммита G7, однако американский лидер досрочно покинул саммит.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, FT узнала, что французский президент Эммануэль Макрон заставил американского коллегу гневно высказаться после слов о том, что глава Белого дома возвращается в Вашингтон из-за эскалации на Ближнем Востоке, так как, по словам Трампа, его вызвала гораздо более важная проблема.

    При этом глава киевского режима Владимир Зеленский после саммита заявил, что просил денег у западноевропейских партнеров на обеспечение ежегодной поддержки Украины в размере 40 млрд. долларов.

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